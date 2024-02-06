هبة نور: لهذا السبب تزوجت بعمر الـ16



تواجدت هبة نور في برنامج“كتاب الشهرة” الذي يستضيفه الإعلامي علي ياسين، حيث كشفت عن تفاصيل مؤثرة في حياتها.

وتحدثت نور بصدق عن علاقتها بوالدها الذي غاب عنها لفترة طويلة، مشيرة إلى النقص في العلاقة رغم الاحترام والتقدير الذي تحمله له.



فيما يتعلق بزواجها المبكر في سن الستة عشر، أكدت هبة على حاجتها للدعم والسند في ذلك الوقت، ولكنها لم تلوم والدتها على القرار، بل ألقت اللوم على المجتمع والقوانين التي تسمح بزواج القاصرات، مؤكدة على أهمية مراعاة مرحلة المراهقة كفترة حساسة جدًا.

وهبة نور هي ممثلة سورية، ولدت في عام 1987 بمدينة دمشق، عملت مع المخرج نجدت أنزور للمرة الأولى كممثلة في عام 2006 معه في مسلسلي (المحروس) و(تحت سقف العالم)، ثم عرفها الجمهور المصري من خلال دورها في فيلم (عندليب الدقي) مع الفنان محمد هنيدي، ومن بعدها تفرغت تمامًا للدراما التلفزيونية الذي عملت من خلالها على نحو مكثف، من أهم مسلسلاتها: (يوم ممطر آخر، رايات الحق، أهل الراية، بقعة ضوء، أوراق الحب، الولادة من الخاصرة، سرايا عابدين)