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تظاهرة فنية من أجل غزة ضد المحو الممنهج للفلسطيني وثقافته

2/6/2024 11:27:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد إغلاق استمر قرابة الأربعة أشهر منذ بدء العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، يعود المتحف الفلسطيني لاستقبال الجمهور في تظاهرة فنية نرفع من خلالها صوتنا ضد المجازر ومحاولات المحو والتدمير الممنهج للفلسطيني وثقافته.
نفتح أبوابنا لاستقبالكم في ثلاث ساحات صممت خصيصا لتستجيب للحدث الجلل الذي يمر بنا، أولها عرض بعنوان، "هذا ليس معرضا"، والذي تستعير خلاله كل من مجموعة التقاء للفن المعاصر ومحترف شبابيك للفن المعاصر في غزة قاعة المتحف الفلسطيني الرئيسية، ساحة بديلة عن الحيز الذي كان لهما يومًا في غزة، قبل أن تدمره نيران الحرب، كما تستعيران منصات المتحف الفلسطيني منبرا بديلا لأصواتهم التي يمنعها عنا انقطاع الاتصال، لنفعل نيابة عنهم ما ليسوا قادرين على فعله، ونقول باسمهم ما ليسوا قادرين على قوله.
يجمع العرض 286 عملا فنيا لما يزيد على 100 فنان غزي جمعت من بيوت الضفة الغربية، وصالات العرض، والمؤسسات والجامعات على امتداد فلسطين التاريخية، بالشراكة مع ما يزيد على 50 شخصا بين أفراد ومؤسّسات، في حدث تضامني تضافرت فيه الجهود من أجل إنجاز هذه المهمة. في مساحة "هذا ليس معرضا"، نقف مذهولين أمام الكم الهائل من الإبداع الذي تضعه غزة في وجه العالم شاهدا على حريتها ورقتها ووحشية قتلتها، ونقف ممتنين لكل أولئك الذين شاركوا، بقصد أو بغير قصد، في الحفاظ على هذه الأعمال الفنية في وقت لم يعد فيه صانعوها آمنين.
تأتي المساحة الثانية في معرض فردي بعنوان "المفقودون" للفنان تيسير بركات، والذي يقام في الرواق الزجاجي، يخلق فيه الفنان عالما مبنيا على الفقدان بفهومه الواسع: فقدان الحياة والإحساس بالزمان والمكان، وفقدان الإحساس بذواتنا ووجودنا.
أما الثالثة فبعنوان "نساء غزة" فتأتي في عرض إثنوغرافي في بهو المتحف لأثواب وحلي تراثية تروي قصة نساء غزة بين الإبداع والتهجير والتكافل، وترصد الحب الأزلي الذي يجمع نساء فلسطين بموروثهن الخالد، وتحكي حكاية ماضٍ لم يمضِ، ومستقبل يبدأ الآن.
هذه التظاهرة هي عمل حي، ستضاف إليه طوال الوقت أعمال لفنانين لم نستطع الوصول إليها، وأعمال لفنانين سيستبدلونها بأخرى بعد توقف المجزرة، في حين ستنسحب منه أعمال اشتاق إليها أصحابها. إنه عمل حي يستجيب لإيقاع الحدث ومستجداته كشريط عاجل.

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