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ديوان جديد لمؤسسة ميسلون للشاعر سميح شقير

2/6/2024 11:27:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر عن مؤسسة "ميسلون للثقافة والترجمة والنشر" ديوان شعري جديد بعنوان (ليس إلا) للشاعر السوري والفنان الموسيقي المعروف سميح شقير، ضم 37 قصيدة إبداعية حازت على اهتمام غير مسبوق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي حصيلة سنوات اغتراب طويلة للشاعر.
"ميسلون" مؤسسة ثقافية وبحثية مستقلة، تتخذ من إسطنبول وباريس مقرين لها، تعنى بإنتاج ونشر الدراسات والبحوث، وتولي اهتماما رئيسا للترجمة بين اللغات الأوروبية، الإنجليزية والفرنسية والألمانية، واللغة العربية. وتشارك المؤسسة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تقدم لزوار الحدث الثقافي الضخم 44 كتابا من أصل 63 كتابا أصدرتها خلال نحو 3 أعوام منذ تأسيسها، وتشمل مجالات الفكر والفلسفة والأدب والتاريخ والفنون وعلوم الدين والاجتماع والسياسة والاقتصاد.
كتب سميح شقير، وهو من مواليد العام 1957، الشعر مبكرا ثم نشط موسيقيا، إذ لحن وكتب وغنى كلمات أغنياته شعرا عاميا وفصيحا، ولحن قصائد لعدد من الشعراء مثل، محمود درويش وشوقي بزيع وغسان زقطان وحسان عزت وآخرين، شارك في أمسيات شعرية عديدة في سورية والمغرب والأردن، ونشر القصائد في عدد من الصحف والمواقع الأدبية، أصدر ديوانه الأول "نجمة واحدة "في العام 2006 (دار كنعان)، وديوانه الثاني (ولا يشبه النهر شيئا سواك) العام 2017 (مؤسسة ميسلون) وترجمته إلى الفرنسية الشاعرة ربيعة الجلطي.
في حوار له مع مجلة (رواق ميسلون)، التي تصدرها مؤسسة ميسلون، يؤكد شقير، أن القضية الفلسطينية بالنسبة له تبقى في دائرة اهتمام متقدمة خاصة مع انسداد آفاق الحلول بوجود طغمة يمينية متطرفة تحكم في إسرائيل، وبوجود الانقسام الفلسطيني بين مشروعين لا يلتقيان.
لكن القضية السورية بالنسبة للشاعر الكبير، تأخذ حيزا أكبر ليس لكونه سوريا، كما يوضح في الحوار معه "فأنا أعد نفسي فلسطينيًا أيضًا. ولكن تفجر المسألة السورية ما يزال قائمًا، ونتائج الصراع في سورية سيكون لها تأثير في قضايا إقليمية ودولية كثيرة بينها القضية الفلسطينية".
وأعرب شقير عن سعادته بإصدار مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر لديوانه الجديد (ليس إلا)، بالتزامن مع عيد ميلاده في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، موجهاً الشكر كذلك لجميع متذوقي الشعر الذين أبدوا إعجابهم بقصائد الديوان.
وهو يقول في إحدى قصائد الديوان الجديد مُتحدثاً عن اللاجئين السوريين: "سَيعودُ من فرّوا مِنَ الموتِ الزؤامِ/بذكرياتِ/قَواربَ وتَجاربَ ومُخيماتْ/بِحنينِ أَفئدةٍ/وأُفْقٍ واسعٍ/وسَيرطُنونَ بِكُل أصنافِ اللُّغاتِ بِلا وَجَل/وبِطَعمَةِ النعناعِ في ضَحِكاتِهِمْ/يحيا الأملْ/ أَجلْ".

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