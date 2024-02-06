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طريقة مبتكرة لتحسين الأداء الاجتماعي لدى المراهقين

2/6/2024 11:27:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- بدأ فريق من العلماء في دراسة ما إذا كان الواقع الافتراضي يمكن أن يساعد المراهقين الذين يعانون من اضطرابات اللغة التنموية على تحسين مهاراتهم الاجتماعية وفهمهم العاطفي.
ففي دراسة حديثة، نشرت في دورية Clinical Child Psychology and Psychiatry، أظهر النهج المبتكر، الذي تمت تجربته في هولندا، مستويات عالية من تفاعل المشاركين وتقديرهم، على الرغم من تباين النتائج بين الأفراد.
تحديات فريدة
بحسب ما نشره موقع PsyPost، ينبع الدافع للدراسة الجديدة من التحديات الفريدة التي يواجهها المراهقون الذين يعانون من اضطرابات اللغة التنموية، والذين غالبًا ما يعانون من مشاكل اجتماعية وعاطفية، مثل زيادة مستويات الخجل، وتقليل العلاقات الإيجابية مع الأقران، وزيادة خطر العزلة الاجتماعية والاكتئاب. أثبتت الأساليب التقليدية لتحسين التفاعلين الاجتماعي والعاطفي، والتي تتضمن عادة التفكير في سيناريوهات افتراضية، أنها أقل فاعلية بالنسبة لهؤلاء المراهقين بسبب اعتمادهم الكبير على المهارات اللغوية.
أساليب تدريب فعالة
وإدراكا لاتساع الفجوة في أساليب التدريب الفعالة، تحول الباحثون إلى تقنية الواقع الافتراضي كحل محتمل. ويقدم الواقع الافتراضي، بقدراته الغامرة والتفاعلية، نهجا أكثر تركيزا على السلوك، وربما تجاوز الحواجز اللغوية المتأصلة في الأساليب التقليدية.
وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة إلكه آرتس من معهد العلوم السلوكية بجامعة رادبود: "يبدو أن الواقع الافتراضي هو وسيلة مناسبة لممارسة الأداء الاجتماعي والعاطفي في سياق آمن ويمكن السيطرة عليه وواقعي".
تقييم لغوي تشخيصي
خضع كل مشارك في الدراسة لعملية تشخيصية شاملة للتأكد من اضطراب اللغة التنموي لديه، والتي تتضمن اختبارات لغوية عدة، لتقييم جوانب مختلفة مثل الكلام والقواعد والمفردات. امتدت الدراسة الفعلية على مدى ستة أسابيع، حيث حضر كل مشارك جلسة مدتها 50 دقيقة مرة واحدة في الأسبوع. شملت الجلسات خطوات استكمال الاستبيانات ومناقشة المهارات والتدريب عليها والمشاركة في تدريبات الواقع الافتراضي .
انخراط في بيئة
الواقع الافتراضي
تم إجراء تدريب الواقع الافتراضي نفسه، المسمى InterAction، بطريقة منظمة. وتضمن أنشطة مثل، مناقشة المهارات المستهدفة، ومشاهدة مقاطع فيديو لعب الأدوار وتحليلها، وممارسة المهارات لفظيًا، وأخيرًا، الانخراط في بيئة الواقع الافتراضي لتطبيق هذه المهارات. تم استخدام بيئات افتراضية مختلفة، مثل، ساحات المدارس والحدائق العامة، لتوفير سيناريوهات اجتماعية متنوعة. قام المجرب، الذي تم تدريبه على تقنية الواقع الافتراضي، بتيسير الجلسات والتحكم في الأقران الافتراضيين الذين تفاعل معهم المشاركون.
مستويات عالية من التقدير
تبين أن التدريب على الواقع الافتراضي ممكن ومناسب في البيئة المدرسية. على الرغم من مواجهة مشكلات فنية بسيطة، إلا أنه تم حلها بسهولة، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار سلبية للواقع الافتراضي على المشاركين. أظهر المشاركون مستويات عالية من التقدير للتدريب على الواقع الافتراضي. قام جميع المراهقين تقريبًا بتقييم استمتاعهم وتوقعهم للجلسات المستقبلية بدرجة عالية. كما صنفوا عالم الواقع الافتراضي أنه واقعي، مما يشير إلى شعور عالٍ بالحضور والمشاركة أثناء التدريب.
قالت الباحثة آرتس: "إن الدراسة التجريبية أظهرت أن المراهقين يجدون الواقع الافتراضي وسيلة ممتعة للغاية لممارسة الأداء الاجتماعي والعاطفي"، مشيرة إلى أن النتائج واعدة، فقد ركزت الدراسة على استكشاف جدوى الواقع الافتراضي للمراهقين الذين يعانون من اضطرابات اللغة التنموية.
بمعنى آخر، يهدف البحث في المقام الأول إلى تحديد ما إذا كان الواقع الافتراضي يمكن أن يكون أداة عملية وفعالة في بيئة تعليمية واقعية لهذه المجموعة المحددة. لم تكن الدراسة مصممة لإثبات فعالية التدريب نهائيا على الواقع الافتراضي في تحسين المهارات الاجتماعية والعاطفية، بل لتقييم ما إذا كان هذا النهج مناسبًا ويحظى بقبول جيد من قبل الفئة المستهدفة. -(العربية نت)

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