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حجم القمر يتقلص.. كيف يفسر العلماء هذه الظاهرة؟

2/6/2024 11:27:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت دراسة علمية حديثة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أن "الزلازل القمرية" والانهيارات الأرضية الناجمة عن ارتفاع مستوى برودة منطقة القطب الجنوبي القمري تسببت بانكماش باطن القمر تدريجياً، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
وكشفت الدراسة أن محيط القمر تقلص بنحو 46 متراً على مدى ملايين السنين الماضية، وهو رقم كبير من الناحية الجيولوجية، لكنه أصغر من أن يسبب أي تأثير مضاعف على الأرض أو دورات المد والجزر، وفقا للباحثين.
ويقول مؤلف الدراسة عالم الجيولوجيا القمرية توم واترز: "أعتقد أن المفهوم السائد لدى الكثير من الناس هو أن القمر جسم ميت جيولوجيا، وأن شيئا ما على القمر لا يتغير أبدا. لكن الحقيقة أن القمر جسم نشط زلزاليا"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وأضاف "حين يبرد القمر ينكمش ويتغير الحجم الداخلي. يجب على القشرة أن تتكيف مع هذا التغير، إنه انكماش عالمي تسهم فيه قوى المد والجزر، مثلما يحدث على الأرض".
وأوضح "تقلص قمرنا له آثار ضئيلة على الأرض. التغيير في الحجم لن يغير حدوث الكسوف، على سبيل المثال. كما أن كتلتها لا تتغير، لذا فإن المد والجزر على الأرض لا يتأثرا بشكل مختلف".
وتابع "لا يوجد سبب يجعل أبناء الأرض يشعرون بالقلق إزاء انكماش القمر، إلا إذا انتقلنا إلى هناك".
هل يؤدي تقلص القمر إلى الزلازل؟
تعود دراسات الزلازل القمرية إلى عصر أبولو، منذ أكثر من 50 عاما، عندما وضع رواد الفضاء أجهزة قياس الزلازل حول الجانب القريب من سطح القمر لتسجيل الهزات.
وقع أقوى زلزال ضحل بالقرب من القطب الجنوبي، وهو قريب من نقاط الهبوط لمهمة "أرتميس 3" التابعة لناسا لإعادة الناس إلى القمر، ومن المحتمل أن يكون ذلك في العام 2027.
الأمر مختلف على سطح القمر، على الرغم مما قد يوحي به مظهره، ما يزال القمر يتمتع بجزء داخلي ساخن ما يجعله نشطا زلزاليا.
ذكر واترز وزملاؤه أن آخر زلزال قوي كان مرتبطا بمجموعة من الصدوع النشطة زلزاليا حاليا، والتي نشأت مع انكماش القمر، ومعظم هذا الانكماش مدفوع بالتبريد الطبيعي لقلب القمر المنصهر.
فسر واترز "أن الزلازل القمرية تختلف عن الزلازل الأرضية في جوانب رئيسية عدة. كونها يمكن أن تستمر لفترة أطول على القمر، وأحيانا لساعات. وذلك بسبب جاذبية القمر الأضعف، لذا يكون الزلزال أقوى بكثير من الزلزال الذي يحدث على الأرض".
القطب الجنوبي للقمر
تعد منطقة القطب الجنوبي القمري جذابة لأنها تحتوي على مناطق مظللة بشكل دائم كما يتكهن البعض، ويمكن أن تحتوي على ثلج مائي.
مثل بقية سطح القمر الطبيعي، فإن منطقة القطب الجنوبي معرضة لظواهر زلزالية، ما يجعلها أقل ملاءمة للعيش عليها وتشكل تهديداً للمستوطنين من البشر والمعدات في المستقبل.
ارتفع الاهتمام بالقطب الجنوبي للقمر في العام الماضي، عندما قامت مهمة "تشاندرايان 3" الهندية بأول هبوط سلس ناجح في المنطقة، بعد أيام فقط من تحطم المركبة الفضائية الروسية "لونا 25" وهي في طريقها إلى محاولة القيام بالعمل الفذ نفسه.
اختارت وكالة "ناسا" المنطقة كموقع هبوط لمهمة "أرتميس 3"، والتي يمكن أن تمثل عودة رواد الفضاء إلى القمر في أقرب وقت العام 2027، ولدى الصين أيضاً خطط لإنشاء مهمات مستقبلية هناك.

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