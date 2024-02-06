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ريشة الطرمان تنقل مفردات التراث وقضايا المجتمع برشاقة

2/6/2024 11:27:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- تتعمد الفنانة التشكيلية الأردنية إيمان الطرمان، الانسياق وراء الألوان الرئيسة القوية التي تجعل لوحاتها الفنية ذات قيمة لونية.
وتمتلك الطرمان قدرة على موازنة الألوان والتحكم بها، لتصل اللوحة منسجمة ومتكاملة بتفاصيلها، حيث تعتمد في أسلوبها الفني التشكيلي على المدرسة التجريدية التعبيرية.
الفن التشكيلي بالنسبة إليها، تعبير عما يدور بداخلها من مشاعر وتجارب وأحداث تشارك مع المجتمع لتخرج في شكل عمل فني.
وترى، أن الفن رسالة تتخطى اللغات والثقافات وحتى الزمن، لذلك أوجدت الجمال والحب معا في لوحاتها، وجذابة للعين والذائقة، مؤكدة ضرورة أن يكون الفنان ملما في كل المدارس الفنية التشكيلية والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
لا تخف الطرمان تأثرها بمدينتها مادبا (مدينة الفسيفساء)، لأن أغلب المواقع السياحية فيها تحتوي على لوحات الفسيفساء، فضلاً عن وجود مراكز كثيرة تتخصص في تعليم هذا الفن، مؤكدة أن الفن التشكيلي لن يتطور، إلا من خلال استقطاب وزارة الثقافة الموهوبين، وإقامة ورشات عمل في هذا المجال يديرها المتخصصين للتعرف إلى أساليبهم واكتساب الخبرات.
واستطاعت على مدى ثلاثة عقود أن تنتج أعمالاً تجريدية تعبيرية رمزية فيها حرية التعبير وبالألوان التي يستطيع من خلالها الفنان التعبير عن حالة أو موضوع أو فكر خاص به، مؤكدة أنها تفكر كثيرا بالموضوع الذي سترسمه، وتترك للجمهور الرؤية الخاصة به.
وتستهوي الطرمان خريجة الجامعة الأردنية، مواضيع الهوية للتعبير عنها، لأنها تعتبر ممارسة الفن نوعا من التفرد للتعبير عن الذات بحسب قولها: "كنت أبحث دائماً عن التفرد في الطرح، وتقديم فن يمثلني كإمرأة عربية وأردنية، فوجدت في الثراء اللوني والزخارف المتنوعة مدخلاً حقيقياً لأتفرد به خاصة في ظل تداخل الثقافات".
وتؤكد الطرمان في سياق حديثها لـ"الغد"، أنها تعبر عن هويتها وعن الأصالة والزخم الثقافي من خلال لوحاتها، وتعشق دائماً البحث في مواضيع الحضارة والتراث الإنساني وعناصرها كونها مواضيعا تميزها عن الآخر، وتحقق التفرد والأصالة، وهي مواضيع مهمة في عالم الفن.
وتقول: "تلهمني الألوان والزخارف والنقوش والفسيفساء التي تتوفر في البيئة من حولنا، ومفردات التراث، وأكثر ما يشدني هي تلك المنمنمات اللونية والزخرفية والثراء اللوني الذي يشعرني بهيبة الحضور وقوته والذي يظهر بقوة في تفرد"، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنها دربت عينيها على عمليات البحث والتحري عن التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، وعبر حالة احتفاء دائم بعالم الألوان ورمز الطاقة والحيوية.
وتقول: "إن حضرت الفكرة التي تستهويها بحثت في الطرق الأنسب للتعبير عنها بحرية تامة، ومن دون قيود أو تدخل خارجي، بحسبها: "لم أشعر يومًا بأن أفكاري الفنية حبيسة أو مقيدة من قبل أي جهة".
ولا تنكر الطرمان تأثر الفنان التشكيلي بكل ما حوله من قضايا، فتعبر عنها عن طريق العمل الفني، فهي رسالة تسعى لإرسالها إلى المجتمع بشكل جمالي حسب الأسلوب الفني الذي تتبعه؛ فـ"الفن التشكيلي" هو ثقافة بصرية.
ويذكر، أن الطرمان حصلت على جوائز عدة، في مراحل مختلفة على مستوى الاطفال جائزة شنكارا، وعلى مستوى الجامعات المركز الأول في العام 2003، ومن الفنانين الذين أثروا بها في الأردن الفنان أحمد الشاويش والفنان حسن، والفنان العراقي خالد العزاوي.
وأقيم للتشكيلية 4 معارض شخصية، وكذلك مشاركات في معارض متعددة في الأردن، إضافة إلى مشاركات خارجية في مصر والإمارات وأميركا.

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