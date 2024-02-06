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الدعوات الرقمية.. هل باتت تهدد تقاليد المناسبات الاجتماعية؟

2/6/2024 11:27:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكريه عمان - تواصل ومحادثات رقمية مختصرة باتت تغزو حياة الناس، فالرسائل بكلماتها المحدودة أصبحت كفيلة بسد فراغ التفقد والسؤال، بل وذهبت لأبعد من ذلك لتكون البديل حتى في الدعوات الرسمية من عزائم وجاهات وحفلات الزفاف والنجاح.
وفي الوقت الذي يتقبل كثيرون ذلك التحول السريع، هنالك من يعتبر هذا التواصل يفتقد لمعايير التقدير والود والمحبة ويقلل من قيمة الأشخاص.
وهو ما شعر به أبو محمد ( 61 عاما ) الذي تغيرت ملامحه بعد أن قرأ رسالة على الواتس اب مفادها "دعوة لزفاف" على شكل صورة من صديق قريب منه.
وما كان منه إلا أن عبر عن غضبه واستيائه لصديقه بأن عصر التكنولوجيا لا يعني نسيان عادات أساسية بتواصل من القلب بشكل مباشر وليس برسائل أو صور رقمية قد لا يتم الانتباه لها أو قراءتها أو الالتفات لها.
ويؤكد ابو محمد أن البعض قد يتقبل هذه الطريقة، ولكن آخرون قد يجدون فيها قلة تقدير، كما شعر هو، ولذلك يرى أن على الجميع ان يضع العادات الاصيلة في الاعتبار ويبادر بالتواصل الحقيقي في مثل هذه المناسبات والتي قد تفقد قيمتها وأهميتها والرغبة في الحضور بسبب طريقة الدعوة.
مشاعر الاستياء لا يعيشها أبو محمد لوحده بل يشاركه الكثيرون ذات المشاعر، اذ إن غياب التواصل المباشر يخلق فجوة ما بين الاشخاص.
و في هذا العصر غزت الدعوات الرقمية العلاقات الاجتماعية وأصبحت "تسد" مكان الدعوة الرسمية الوجاهية ليغدو التواصل التقني البديل الأفضل والأسرع عن التواصل المباشر سواء وجاهيا أو عبر اتصال هاتفي.
ويتساءل كثيرون: هل فقد الإنسان رغبته تماما في التواصل المباشر؟!
من الجانب الاجتماعي يبين الدكتور محمد جريبيع أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات جذرية في بنية المجتمع وفي منظومة القيم والعلاقات التي تحكمه وهذا مرده إلى تغيرات مجتمعية هيكلية، بالإضافة إلى تطور نمط الحياة مع تطور وسائل التواصل.
ويتابع أن ما يحدث هو أحد ارتدادات وتأثيرات مرحلة جائحة كورونا والتي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي خلالها أحد أهم وسائل التفاعل مع الآخرين نتيجة للبعد الذي فرض عليهم والخوف من الأمراض وعدم الاختلاط.
ويوضح جريبيع أن تأثيرات هذه المرحلة امتدت وكذلك تأثيرات "السوشال ميديا" وتغير نمط الحياة ونمط العلاقات، إذ أصبحت تدار بنسبة عالية جدا إلكترونياً، حتى الدعوات للمناسبات الاجتماعية سواء الأفراح أو الجاهات أصبحت تتم عبر هذه الوسائل وحتى في واجب التعزية.
ويذكر جريبيع أن الكثير من الأشخاص يتلقون الرسائل بأغلب المناسبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فأصبحت إلى حد ما مقبولة عند فئة كبيرة، وهذا النمط الجديد من العلاقات نمط غير "ملزم" وبالتالي عندما كانت العلاقات بالأساس تقوم على التواصل المباشر والوجاهي كان هنالك التزام أدبي وأخلاقي سواء بالحضور أو بالمشاركة، ولكن عندما أصبحت الأمور تدار عبر وسائل التواصل ذهبت صفة الالزامية من تلبية الدعوة أو القيام بالواجب.
ومن جهة أخرى، ما زالت هنالك فئة اجتماعية، خاصة من كبار السن لم يعتادوا بالدرجة الاولى على هذه السلوكيات بحسب جريبيع، ويكون لديهم موقف سلبي بأنها دعوات للعمومة، وبالتالي ليست دعوة ملزمة او شخصية.
ومن جهة أخرى، جميع هذه السلوكيات الجديدة فرضت نفسها على الواقع الاجتماعي وهي سلوكيات طارئة بحسب جريبيع، وتخالف تماما المنظومة التي حكمت المجتمع الأردني لسنوات طويلة، وبالتالي جميع الناس يعرفون بعضهم معرفة شخصية، والنمط الذي لا يقوم على التواصل المباشر ويعتمد على الافتراضي له أثره الكبير ومن شأنه أن يضعف العلاقات.
ومن الجانب النفسي يبين الاختصاصي النفسي والتربوي موسى مطارنة أن الصيغة الرقمية باتت تحكم الحالة الاجتماعية، ولفهم الامر ينبغي أن نعود للوراء فجيل كبار السن لديهم ثيمة الاحترام أساسية وما يعنيهم التواصل الحقيقي المبني على التقدير والمودة. ولكن من جهة أخرى فإن إرسال الدعوة بصيغة رقمية تخلص المتلقي من حمل الحضور من عدمه.
ووفقا لذلك، هنالك اختلاف بين الأجيال، ففئة كبار السن لا تستوعب الصيغة الرقمية في شكل الدعوات وغيرها من طرق التواصل، غير أن جيل الشباب بات يرى في ذلك الحل الأنسب.
ومن الجانب الآخر يتساءل بعض الأشخاص: هل أنت تدعوني باهتمام وإصرار على الحضور والمشاركة أم هي رسالة عادية لتجاوز العتب الاجتماعي، فالصيغة الكلامية واللفظية والكتابية مهمة أيضاً في إبراز أهمية الدعوة.
ويبين مطارنة أن الجيل الحالي "التكنولوجي" يميل للطرق الأكثر سهولة وغير المرهقة، وبالتالي يجد فيها وسيلة سهلة للاتصال لا تكلفه الكثير، وتخلصه من مواقف قد تكون محرجه، ولذلك يرسل الدعوة من دون أن يشعر بأي حرج.
وعلى مستوى التفاعل الاجتماعي الوجاهي الذي بات يتلاشى بعض الشيء فهو نتيجة لانتشار وسائل التواصل بحسب مطارنة، وسهولة استخدامها والوصول واختصار الوقت فهذه جميعها أمور دفعت الناس للاهتمام بالصيغة الرقمية بمجالات مختلفة منها السياسية والتجارة والاجتماعية أو المعرفية وهذا أيضا ينطبق على الدعوات، لذلك لا نستطيع أن نقيس سمة العصر الحاضر على الماضي.
ويؤكد مطارنة أن الجانب الاجتماعي والنفسي للجيل الماضي قائم على مفهوم الاحترام والتواصل، فأساليب التنشئة لديه كانت بالتعبير بطريقة وجاهية على عكس الجيل الحالي الذي فتح عيونه على أن وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلته الأساسية.
وينوه مطارنة أن العائلة باتت تتحدث سويا عبر وسائل التواصل وعبر مجموعات الواتس اب، يتبادلون الآراء ويتناقشون ويتحاورون وكأنها الوسيلة الأسهل والأقرب لهم.
ويختتم مطارنة حديثة بأن الثقافات والمفاهيم النفسية تغيرت، وأصبح الجانب المادي متسيدا، كما أصبحت المجاملات الاجتماعية هي الطاغية وتزيد منها التحولات السريعة نحو الحياة الرقمية وتلاشي اللقاءات الوجاهية التي كانت متسيدة سابقا.
وكشف تقرير عالمي حديث حول الواقع الرقمي في الأردن، أن عدد مستخدمي جميع منصات التواصل الاجتماعي في المملكة بلغ قرابة 7 ملايين مستخدم نشط.

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