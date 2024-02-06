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الملك: قدها النشامى، رفعتوا راسنا!

2/6/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني مساء الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة القدم، بتأهله لأول مرة إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيئ.

ونشر جلالته عبر "منصة إكس": "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى."




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