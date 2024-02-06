الملك: قدها النشامى، رفعتوا راسنا!
التاريخ
2/6/2024 11:27:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني مساء الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة القدم، بتأهله لأول مرة إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيئ.
ونشر جلالته عبر "منصة إكس": "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى."
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