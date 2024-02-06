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حقوق الإنسان.. أولوية أردنية وركيزة أساسية في بناء الدولة

2/6/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) - كان الأردن، وما يزال، سباقًا في جعل حقوق الإنسان ركيزة من ركائز الدولة منذ نشأتها، وتجلّى ذلك في أول دستور وضع للدولة، والذي جعل حرية التعبير حقًا أساسيا من حقوق المواطن.
ونبع ذلك من توجهات القيادة الهاشمية، بدءا بالملك المؤسس، وصولا إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي عمل على توطيد الحريات العامة منذ تسلمه سلطاته الدستورية.
ولتحقيق رؤية جلالته في هذا المجال، أوعز في العام 2000 بتشكيل لجنة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، ومن ثم تبعها تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان العام 2002، بموجب القانون المؤقت رقم (75) لسنة 2002، الذي أصبح قانوناً دائماً يحمل الرقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته، ليعمل كمؤسسةٍ وطنيّةٍ مستقلةٍ على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن وتعزيزها بالاستناد إلى رسالة الإسلام السّمحة وما تضمّنه التراث العربيّ والإسلاميّ من قِيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكّدته العهود والمواثيق الدوليّة من مبادئ.
وحصل المركز على التصنيف (أ) لمدة ثلاث مرات متتالية على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا يؤكد امتثاله الكامل لمبادئ باريس لسنة 1993 من حيث: الاختصاصات والمسؤوليات، والتشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية، وطرق العمل، وهي المعايير المُعتمدة من قبل الأمم المتّحدة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان.
ويُعتبر المركز الآلية الوطنيّة المُستقلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويمارس اختصاصه في هذا الإطار من خلال الرصد اليوميّ لحالة حقوق الإنسان، من خلال تنفيذ زيارات معلنة وغير معلنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز التوقيف المؤقت، ودور رعاية الأحداث، وجميع الأماكن الخاصّة التي يبلّغ بوقوع انتهاكاتٍ فيها لحقوق الإنسان.
وتتجسّد خلاصة عمل المركز في تشخيص واقع حقوق الإنسان بإصدار التقرير السنويّ لحالة حقوق الإنسان، الذي يعتبر استحقاقاً قانونيّاً بموجب المادة (12) من قانون المركز.
وأصدر المركز منذ تأسيسه تسعة عشر تقريراً سنوياً لحالة حقوق الإنسان في الأردن، ويُعد التقرير السنوي الصادر عنه وثيقة وطنيّة مرجعّية تُشخص حالة حقوق الإنسان وفق منهج رصدي واقعيّ محايد مرتكز على أسس ومعايير تستند إلى الدستور الأردني والمعايير الدولية الناظمة للحقوق الواردة في التقرير.
وتتمثل محتويات التقرير في متابعة مدى التطورات والتحديات في المنظومة القانونية الوطنيّة لقياس مدى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور الأردني والمعايير الدولية التي التزمت بها المملكة.
وبالتزامن مع دخول المملكة مئويتها الثانية، قدّم المركز توصياتٍ أطلق عليها التوصيات التأسيسيّة، تأكيدا منه بأن البيئة مواتية وقابلة للنهوض بواقع حقوق الإنسان، من خلال توفّر إرادة سياسيّة عُليا داعمة ومؤمنة بمبادئ حقوق الإنسان، باعتبار أنّ حقوق الإنسان في الأردن من المبادئ التأسيسيّة للمملكة منذ القانون الأساسي للعام 1928.
وجاءت التوصيات التأسيسية في نطاق السياسات، بإعادة تموضع حقوق الإنسان في السياسات الوطنيّة باعتبارها ضرورةً لازمةً لتعزيز النهج الديمقراطيّ في الدولة، وتكريس مبدأ سيادة القانون، وركيزةً للأمن واستقرار المجتمع، وتعزيز الشرعية السياسية، وفي الإطار التشريعيّ بمأسسة نظام وطنيّ فاعل من أجل التشريع؛ يهدف إلى تحقيق الشّراكة بين التشريع والمجتمع.
ومن المحطات المهمّة في مسيرة حقوق الإنسان في الأردن، صدور التوجيهات الملكية في السابع عشر من كانون الأول 2006 خلال زيارة جلالته إلى مقر المركز بإغلاق سجن الجفر وتحويله إلى مدرسة ومركز تدريب مهني لتأهيل أبناء المنطقة وتدريبهم.
وأكد جلالته خلال الزيارة اهتمامه بتحسين واقع مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، من خلال وضع إستراتيجية لتحسين أوضاعها بما يخدم فكرة أن مكان حجز الحرية ليس مكانا للعقوبة فقط بل للإصلاح والتأهيل، ليخرج النزيل منه وهو أفضل حالاً مما دخل، ويكون عنصرا فاعلاً وإيجابياً في بناء وطنه ومستقبله، وساهم إغلاق سجن الجفر في تعزيز مسيرة إصلاح النظام الجزائي في الأردن.
وبناءً على توجيهات الملك، أعدّت الحكومة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016 - 2025) بصورة تشاركية مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، كما تبنّت الحكومة توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان الصادرة في تقريره السنوي، وتعمل على الاستجابة وتنفيذ ما جاء بها وفق خطةٍ متدرجة.
وشهدت المملكة إقرار خريطة طريق واضحة المعالم نحو التّطوير والتّحديث، واستكمال مسيرة التحول الديمقراطيّ، التي تصبّ في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وجاءت وفق رؤية ملكيّة مستشرفة لمستقبل الأردن، ونابعة من معايير حقوقيّة تجسّدت بالأوراق النقاشيّة لجلالة الملك، وخلاصة التجربة الأردنيّة.
ومن أبرز هذه المحطات نشر مجموعة من الاتفاقيات الدولية الرئيسة لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى أبرز الاتفاقيات الدوليّة ذات البُعد الحقوقيّ؛ لتعد بعد ذلك جزءًا من المنظومة التشريعية الوطنية، والالتزام بتقديم التقارير الدوريّة إلى الآليات التعاقديّة وغير التعاقديّة لحقوق الإنسان.
ومن أبرزها أيضا، إنشاء المؤسسات والهيئات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتي تعمل بتشاركية وتنسيق لمأسسة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، على غرار تأسيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني لتطوير المناهج، والمجلس الوطنيّ لشؤون الأسرة، بالإضافة إلى استحدات منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، وتعيين (80) ضابط ارتباط في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
كما أنشئت محكمة دستورية بوصفها جهة قضائية مستقلة للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير النصوص الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب.
وأنشئت اللّجنة الملكيّة لمراجعة الدستور، التي قامت بمراجعة التّعديلات الدستوريّة السّابقة، وتقديم التّعديلات الضروريّة للنّهوض بالحياة السياسيّة في السّياق الدستوريّ، لترسيخ التّوازن بين السّلطات، والارتقاء بالأداء السياسيّ الحزبيّ والنيابيّ وصولاً إلى صيغة دستوريّة تمكّن مجلس الأمّة من القيام بدوره التشريعيّ والرقابيّ بكفاءة واستقلاليّة، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء.
وشُكلت اللجنة الملكيّة لتطوير الجهاز القضائيّ وتعزيز سيادة القانون في العام 2017، التي هدفت إلى إقرار إستراتيجية شاملة لمُعالجة التّحديات ومُواصلة عملية التّحديث والتّطوير والارتقاء بأداء السّلطة القضائيّة، وتحديث الإجراءات والتّشريعات للارتقاء بعملية التّقاضي وإنفاذ الأحكام.
كما أنشئت اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، التي تؤسّس لمرحلة متقدّمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذيّة أعمالها وفق رؤية جلالة الملك لمستقبل الأردن السياسيّ الواردة في مضامين وأهداف الأوراق النقاشية الملكيّة، واستناداً لأحكام الدستور من خلال تطوير التّشريعات الناظمة للحياة السياسيّة الضّامنة لمرحلة سياسيّة ديمقراطيّة جديدة يصبح فيها منظومة العمل الحزبيّ البرامجيّ التعدديّ المتدرّج جزءاً أساسياً من النظام السياسيّ الأردنيّ.
وشكّلت التوجيهات الملكية لتطبيق قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 ضمانةً فعليّةً لحماية حقوق الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية في العام 2021 لمواجهة جائحة كورونا، بأن "يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، وبما يحمي الحريات العامة والحق في التعبير، وغيرها من الضمانات التي كفلها الدستور في إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة".
ويُمثّل الأمر الملكيّ بإجراء الانتخابات النيابيّة لمجلس النواب التاسع عشر ضمن المهلة الدستوريّة، على الرغم من جائحة كورونا آنذاك، حمايةً ملكيةً للشرعية الدستوريّة من خلال التقيد بالمهل الدستوريّة ومبدأ دورية الانتخاب.
ومنذ لحظة العدوان الأولى على قطاع غزة، خاطب جلالة الملك الضمير الإنسانيّ بلغة حقوقيّة، فهو أول من أشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينيّة المحتلة في مؤتمر السلام المُنعقد في القاهرة بعد أقلّ من أسبوعين على العدوان بقوله: "إنّ حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة ... انتهاكٌ فاضحٌ للقانون الدوليّ الإنسانيّ، إنها جريمة حرب".
وفي إطار تركيز جلالته الضوء على الحقيقة المجرّدة حول ازدواجية المعايير في التعامل مع أحداث غزة، حذّر المجتمع الدوليّ مستشرفاً المستقبل بخطورة هذا النهج الهدّام قائلاً في المؤتمر ذاته: "الرسالة التي يسمعها العالم العربيّ عالية وواضحة: حياة الفلسطينيين أقل أهميةً من حياة الإسرائيليين. وتطبيق القانون الدوليّ انتقائيّ، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقّف عند الحدود، وتتوقّف باختلاف الأعراق، وتتوقّف باختلاف الأديان".
وهو الأمر ذاته الذي أشارت له جلالة الملكة رانيا في لقائها مع شبكة CNN العالميّة بتاريخ 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وتتجّه الإرادة السياسيّة في الأردن بعزيمةٍ إلى حماية المسيرة الديمقراطية، وتعميق مسار الدولة الديمقراطي، بالاعتماد الأساسي على النساء والشباب، حيث لا يكاد يخلو خطاب أو لقاء لجلالة الملك أو تكليف حكوميّ من التوجيه بضرورة إيلائهم أولويةً خاصّة.
وفي هذا الصدد، أشار جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب التاسع عشر بتاريخ 11 تشرين الأول 2023 إلى توجيه برامج التحديث التي تبنّتها المملكة نحو مستقبلٍ أفضل بالاعتماد على الشباب والنساء.
كما انعكست جهود المملكة بالاهتمام بالشباب على التوجه العالمي أيضاً، حيث تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار 2250 الذي قدمت المملكة مشروعه، استكمالاً للجهود الأردنية التي بدأها الأمير الحسين بن
عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال رئاسته جلسة النقاش المفتوحة في مجلس الأمن في العام 2015 حول "دور الشباب في مجابهة التطرف العنيف وتعزيز السلام".

MENAFN06022024000072011014ID1107819718

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