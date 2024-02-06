Wednesday, 07 February 2024 08:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آل ثاني يهنئ الأردنيين: نفخر بهذا الفوز الذي أسعدنا جميعاً (صور)

2/6/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بارك السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني للاردنيين بعد تأهل المنتخب الأردني لنهائي كأس آسيا المقامة في قطر.
وتابع السفير المباراة على مدرجات ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.
ونشر السفير آل ثاني صورة برفقة سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وخمسة فيديوهات على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لفرحة الاردنيين في الملعب.
فيما هنأت السفارة القطرية في الاردن النشامى بهذا الفوز، وكتبت:
ألف مبروك وصول النشامى لنهائي ‎كأس بطولة آسيا التي تقام على أرض قطر ؛ نفخر بهذا الفوز الذي أسعدنا جميعا، وتتقدم سفارة دولة قطر في الاردن بالتهنئة للمنتخب والجمهور الأردني والعربي للتأهل للنهائي.

MENAFN06022024000072011014ID1107819717

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث