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هل تستطيع تعديلات حماية المعلومات تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة؟

2/6/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- يسير مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، ضمن مساره الطبيعي نحو الإقرار النهائي، خصوصا بعد إقرار لجنة مشتركة مكونة من لجنتي "القانونية" و"الإعلام والتوجيه الوطني" في مجلس الأعيان أول من أمس مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب.
مشروع القانون الذي يعتبر "مصلحة وطنية ملحّة"، وفق رئيس اللجنة القانونية في "الأعيان" أحمد طبيشات، ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، ويتماشى مع الممارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وإرساء ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها، وإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
محامون وإعلاميون، أكدوا في تصريحات لـ"الغد"، أن النسخة السابقة من القانون عانت من الاختلالات التي وجب تعديلها، اذ طرحت ملاحظات عدة، خصوصا في ظل الدعوات السابقة لعملية جراحية كبرى، حتى يتوافق مع الأسباب الموجبة.
وفي هذا السياق، قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن قانون حق الحصول على المعلومات المقدم للسلطة التشريعية، ووصل لـ"الأعيان" مؤخرا، "يتضمن عناصر إيجابية، وتطوّر عن التشريع الذي سبقه، كما حدّد مفاهيم كانت فضفاضة في التشريع السابق"، وانه "ذهب باتجاه ضمان حق الحصول على المعلومة فعليا".
وأكد أن نقابة المحامين، أبدت وجهة نظرها في بعض الملاحظات الإجرائية التي يمكن الأخذ بها، كما جرى الحديث عن ملاحظة بشأن حماية البيانات التي نصت القوانين على اعتبارها سرية.
وأكد أبو عبود، أنه على مستوى الدولة، هناك معلومات وبيانات وأسرار، يجب إبقاؤها محاطة بشيء من السرية، وعلى مستوى مؤسسات الدولة سواء المؤسسات التعليمية أو الصحية أو النقابية أو القضائية أو أي مؤسسات في هذا الجانب، إذ يجب أن تكون هناك حماية للبيانات، ذلك لأن حمايتها للمصلحة العامة، والتي تقتضي أن تكون هذه المعلومات في طور السرية إلى حد معين، ثم بعدها التعامل فيها.
ولفت إلى أن النقابة، أكدت على هذه الملاحظة، خصوصا وأنه جرى بحثها في النقاشات مع اللجنة القانونية، إذ جرى التأكيد أن المادة (13) يجب الإبقاء على الفقرة (أ) فيها، والمتعلقة بعدم جواز إعطاء معلومات حول أي معلومة، وردت في أي قانون أنهى السرية.
وشدد أبو عبود على أن القانون بصيغته الحالية هو قانون إيجابي أكثر من المشروع الماضي، معتبرا أن جوهره الأساسي في التعديل جيّد، كما أن هناك ملاحظات متعلقة بالصياغة وبعض الآثار القانونية وبعض الإجراءات تم التأكيد عليها.
الخبير في التشريعات الصحفية د. أشرف الراعي، قال إن "المأمول من التعديلات التشريعية على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، أن تتجاوز الثغرات السابقة في القانون الصادر عام 2007، خصوصا وأن هذا القانون كان يعاني من اختلالات وثغرات، أبرزها تعارضه مع نصوص واردة في قانون حماية وثائق وأسرار الدولة، وآليات التدفق المعلوماتي في ظل التقدم والتطور التقني الذي يشهده العالم، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الاختصاص، هو بتقديم طلب المعلومات إلى وزارة الثقافة ونقله إلى وزارة الاتصال الحكومي باعتبارها الجهة القانونية المخولة اليوم".
وأضاف "لا بد من معالجة الاختلالات الواردة بشأن الطعن بالقرار الصادر عن الجهة المختصة بطلب المعلومات، باعتباره قرارا إداريا، وجعل التقاضي فيه على درجتين بعد إلغاء محكمة العدل العليا، واستحداث المحكمتين: الإدارية والإدارية العليا، وإعادة النظر في مدة الطعن".
وقال الراعي، "بما أن القانون لا ينص صراحة على حق المستثمرين الأجانب بالحصول على المعلومات، فإننا نوصي بإضافة هذا النص ضمن ضوابط محددة، تسهم بتعزيز الاستثمار ودعمه، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن الحق في الحصول على المعلومات "مكون رئيس لحرية التعبير عن الرأي، وركن أساس من أركان الحياة الديمقراطية، لذا لا بد من تفعيله في ظل العقبات القانونية التي تعترضه".
إلى ذلك، قال الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير، إن "تقرير إعمال حق الحصول على المعلومات لعامي 2020-2019، جاء فيه معلومات وإحصائيات عدة، يجب النظر إليها بجلاء"، مضيفا أن "القانون كشف عن أن 3 % من طلبات الحصول على المعلومات، كانت من الصحفيين فقط، وهذه نسبة بسيطة جدا، لكنه أكد أن 78 % من الشكاوى المقدمة لمجلس المعلومات هي من الصحفيين والمحامين".
وأوضح، أن القانون أحد أهم أعمدة شراكة الحكومات الشفافة عام 2011، والتي وقعت عليها المملكة، إذ التزمت الحكومة بتعديله "ليتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى". مبينا أنه أبقى شرط المصلحة لطالب المعلومات مع الحكومة، وشطبتها للشخص الأردني.
واعتبر أن إضافة نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين اثنين عن المجتمع المدني، وتخفيض مدة الردّ على طلب المعلومات من 30 يوما إلى 15 يوما كتابيا أو إلكترونيا، أمران إيجابيا.

MENAFN06022024000072011014ID1107819716

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