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أخلاقيات الإعلام في ظل الرقمية ضرب من الخيال

2/6/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي

ليس من باب التشاؤم القول إن أخلاقيات الإعلام لم تتعرض لتحديات مصيرية مثلما هي اليوم، فما يحصل في العالم، وخاصة في ظل انتشار الرقمية، ودخول فاعلين جدد إلى عالم الإعلام، وبزوغ ظاهرة المواطن الصحفي، وتعدد وتشتت المرسلين، وفيضان منصات التواصل الاجتماعي الذي غير كل إشكال الأخبار، والـمحتوى الإعلامي جعل أخلاقيات الإعلام وكأنها دخلت فيما يشبه المثاليات غير القابلة للتطبيق على أرض الواقع.
عندما نتحدث عما يحدث في الواقع الإعلامي، وانتهاكات أخلاقيات الإعلام، فإننا لا نقر بها، بل نحن نتحدث عن واقع، وناقل الكفر ليس بكافر، ولا يدخل في هذا السياق مفهوم التشاؤم أو التفاؤل بقدر ما هو محاولة لتوصيف الواقع بكل ما فيه من سوداوية.
حق الجمهور بالمعرفة مقدس في الأعراف الإعلامية، والإعلام كله قائم على هذه الجزئية الأساسية التي من خلالها يعمل كل إعلامي على نقل ما يحصل كما هو للناس، دون تدخل، أو تأطير، أو محاولة حرف فهم المتلقيين من أجل تحقيق أهداف خاصة، أو وفقًا لأجندة معينة، وإلا فإننا ندخل في المحظور، وفيما لا يجب أن يحدث في العمل الإعلامي.
لن نكون مثاليين مرة أخرى، ونقول إن الإعلام في السابق، وما قبل طوفان الرقمية كان مثاليًا، فهناك دائمًا انتهاكات، وخروج عن القيم، والأخلاق، وهذا هو ديدن الحياة، ومع ذلك، كان هناك مطابخ إعلامية في مختلف وسائل الإعلام تعمل على محاولة عدم الخروج عن خط سير هذه المعايير، وحتى في المؤسسات التي كانت تخضع لأجندة معينة، كانت هناك تقاليد راسخة يصعب مخالفتها علنا، وفي حالة حصول تضليل أو محاولة تضليل كانت هناك خطوط حمر يخجل أي إعلامي الخروج عليها ولو من باب النفاق لسلطة، أو قوة ما موجودة في محيطه.
نعيش في العصر الحالي موجة من صناعة الـمحتوى الإعلامي قائمة على التضليل، والمبالغة، والاستعراض، واللهاث وراء المشاهدات، والإعجابات، وتحقيق أكبر عدد من المتابعين، وذلك كله أثر بشكل أو بآخر على شكل الـمحتوى الإعلامي، بل وجعل أقوى المؤسسات الإعلامية في العالم تنحني بشكل أو بآخر لهذه الموجة، بحيث أنها باتت تركض وراء منصات التواصل الاجتماعي لتغذي نسب مشاهداتها التي أضحت على الـمحك في كل دقيقة، وحين، وفي بعض الأحيان تستخدم اسأليب لا تليق بالعمالقة في محاولة جذب متابعيها.
لن نناقش في هذا المقال ما يحصل في الإعلام الغربي من فضائح في تغطية الحرب على غزة، والانحياز الأعمى وغير المسبوق لدولة الاحتلال، ووضع كل القيم الإنسانية وراء الظهور، وإغماض العينين عن المذابح اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة، أو الضفة الغربية، ولا كل جرائم تجريد الفلسطينيين – وهم الضحية في هذه الحرب – من إنسانيتهم، فهذا تطرقنا إليه كثيرًا، ولكننا سننحو باتجاه الممارسات الأخرى التي باتت تؤرق كل إنسان على هذا الكوكب، فلم يعد أحد في هذه الحياة بمعزل عن طوفان الرقمية الهادر.
بات الانجرار وراء السبق الإعلامي، ونقصد به هنا ما يشبه السبق الصحفي في مرحلة ما قبل الرقمية، وقد اتخذ هذا أشكالاً عديدة، ولأن ثقافة التسطيح سادت بين الناس، فأصبح كل ما يقال، ولو من باب التهريج مصدق من بعض الناس، وصار الـمحتوى الخبري الصادم وغير الـمعقول منتشرًا، ويأخذ قوة من خلال التفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي التي تعتمد معيار الانتشار والتفاعل في توزيع الـمحتوى بدلًا من المعايير الحقيقة القائمة على الجودة، والصدق، والنـزاهة.
ومن جهة أخرى أصبحنا نرى صورًا لضحايا تنشر دون رادع، أو حسيب، وأخرى لأطفال في أوضاع لا يمكن أن يسمح بنشرها، وثالثة لجثث، ودم، وأشلاء، وضحايا، وغيرها.
لم يستطع الإعلام في الوقت الحالي، ونتيجة طوفان الرقمية أن يبني منظومة أخلاقية جديدة ويطبقها على أرض الواقع تلجم القوى الإعلامية الجديدة الجامحة التي جاءت في معظها بالصدفة، أو نتيجة معرفتها لآليات، وتقنيات الرقمية الجديدة، ولن يحدث ذلك في الوقت المنظور، ولكن المؤمل الآن هو بناء وعي لدى المتلقي لعدم تقبل أي خدش للأخلاق الإعلامية، أو الإساءة لأي إنسان من خلال الـمحتوى المبثوث أو الـمنشور، ووقتها يمكن أن نقلل من هذه الهمجية الإعلامية التي لا ترحم صغيرًا، ولا كبيرًا، إلا وتسيء إليه بشكل أو بآخر.
الإعلام بدون أخلاق يشبه أن تضع قنبلة قاتلة في يد شخص اهوج قد يستعملها لأتفه الأسباب، وهذا ما لا نريده جميعًا في عصر أصبح كل إنسان متلق ومرسل في الوقت نفسه، وهذا غير مسبوق في عالم الإعلام.

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