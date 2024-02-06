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إحالة عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام إلى التقاعد- أسماء

2/6/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من الضباط في مديرية الأمن العام إلى التقاعد.
وشمل القرار عميد فخري أحمد عايد، عميد إياد عبد الكريم عبد العزيز، عميد ركن محمد إدريس محمد، عميد عايد رجا خلف، عميد ياسر ياسين عيد، وعميد وصفي أحمد خلف.
كما شمل القرار، عقيد عمران علي يوسف، عقيد محمد زيد علي، عقيد عماد حسين أحمد، عقيد محمد حسن غنام، عقيد إسماعيل محمد عوض، عقيد أكرم زكي محمد وعقيد قاسم محمد محمود.

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