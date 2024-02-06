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قطاع الإعلام أمام تحديات كبيرة.. والحكومات فاقمت المشكلة

2/6/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – أكد إعلاميون ومتخصصون، أن الإعلام في الأردن شهد قفزة مهمة خلال الأعوام الماضية، خاصة فيما يخص الرقابة الذاتية والتشريعات والسياسات والدعم الحكومي في ظل ضعف التمويل.
وأكدوا أن الحكومات المتعاقبة نظرت إلى الإعلام من منظور مختلف عمّا يراه الصحفيون والإعلاميون، بدلا من تطويره ودعمه، إلا أن الإعلام التقليدي بات يواجه مصاعب جمّة في ظل سطوة وسائل التواصل الاجتماعي الحديث على المشهد العام.
ودعوا في تصريحات لـ"الغد"، إلى ضرورة دعم مختلف وسائل الإعلام الرصين الذي يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن، ومحاولة تطويره والوقوف إلى جانبه عبر تشريعات غير مقيّدة ودعم مالي، وتحويله إلى مؤسسات توصل رسائلها إلى العالمية.
ومن هنا، قال مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز وحماية الصحفيين نضال منصور إنه لو تم إعداد مسح على الصورة منذ 1989 التي تزامنت مع استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية حتى هذه اللحظة، نلاحظ أن هناك تناوبا على تصدر الصحافة الأسبوعية لساحة الحريات الصحفية.
وأضاف منصور أن "هذا الموضوع بقي مستمرا حتى العام 1997 إلى حين صدور قانون المطبوعات والنشر المؤقت الذي غلّظ العقوبات على الصحف الأسبوعية ورفع رأس المال فيما كانت تلك الصحف تواجه تحديات الاستمرارية بعد أن جفّفت المنابع والموارد المالية عنها من خلال الاشتراكات والإعلانات".
وأكد أن المواقع الإلكترونية صعد مشهدها، وبقيت متصدرة إلى فترة طويلة، ثم بدأت تتصدّع وتواجه التحديات ذاتها بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية والعقوبات المغلظة، حيث تزامن هذا مع انفتاح واسع في منصات التواصل الاجتماعي التي سيطرت وما زالت حتى الآن هي المتسيّدة للمشهد، فيما كل الإعلام الذي لا يستخدم بفاعلية منصات التواصل الاجتماعي انتهى وخرج من المشهد بشكل حاسم.
وقال: "لا توجد لدينا تحوّلات جذرية في صناعة الإعلام بمعنى أن تتحول إلى صناعة كبيرة، وكل ما لدينا محاولات أخرى من قبل مؤسسات عمومية وخاصة".
وأكد أن هذه المؤسسات بدأت تواجه أزمات بسبب نقص الموارد، ولم تستطع المحطات العربية المنافسة، وبقيت محطات وطنية إخبارية ومتنوعة فقط.
وأوضح أن المنافسة والحضور الإقليمي والدولي يحتاج إلى موارد مالية.
وقال: "حتى مواقعنا الإلكترونية ليست مواقع عربية، لكنها محلية لا محتوى لها ولا تستطيع أن تجد ملكية محتوى خاص، وتقتصر على إعادة النشر من مواقع أخرى ووسائل إعلام عربية ودولية، كما أن الإذاعات لدينا ما زالت موجودة وحاضرة لكن قدرتها على الاستقطاب قلّت".
ولفت إلى أنه استقر لدى الحكومة مفهوم أوسع من الإعلام ألا وهو الاتصال، لكن بعد التصورات التي صدرت عن وزارة الاتصال الحكومي فإننا "نحتاج إلى تقييم ومراجعة بعد مرور عام، لمعرفة إلى أي مدى نجحنا في موضوع الاتصال، وهل لدينا رؤية إستراتيجية في موضوع الاتصال".
وخلُص منصور وقال: "نحن إلى الآن ليس لدينا إعلام منافس، وللأسف كل ذلك يحتاج إلى موارد، خاصة وأن حصة الإعلام المحترف تراجعت، بوجود وسائل التواصل الاجتماعي".
من جانبه، قال نقيب الصحفيين السابق طارق المومني إنه "لا شك أن قطاع الإعلام شهد تغييرات جوهرية خلال العقدين الماضيين، متأثرًا بثورة الاتصالات والمعلومات، ما جعل الدول تلجأ إلى محاولات تقييد حرية الصحافة عبر سنّ تشريعات أغلبها يتّجه إلى فرض قيود في محاولة للسيطرة على وسائل الإعلام، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي وتجريم ما يُرتكب فيها من مخالفات".
وأضاف المومني أن "الأردن ليس استثناء في هذا الاتجاه، إذ لجأ إلى وضع تشريعات تسير على الخطى ذاتها، حيث تراوحت بين مدّ وجزر، فمرة تذهب إلى رفع سقف الحرية، ومرة أخرى إلى تقييدها".
وأكد أنه "على الرغم من أن جلالة الملك أطلق منذ أن تسلم أمانة المسؤولية الأولى في البلاد قبل نحو ربع قرن شعار (حرية صحافة سقفها السماء)، وضغط لتعزيز حرية الصحافة، وانتصر غير مرة لها ولمنتسبي المهنة الزاخرة بالكفاءات، لكن الحكومات المتعاقبة كانت في غالبيتها تفتقر إلى رؤية واضحة للإعلام".
وأشار إلى أن هذه الحكومات "لم تجد في الإعلام سلاحًا مهمًا وقوة تغيير حقيقية، فكانت تضيق بالنقد وتسنّ تشريعات للسيطرة على الإعلام، وكانت البرلمانات أكثر تشددًا من الحكومات في هذا الاتجاه، وقلّما انتصرت لحرية الصحافة، وتنظر للإعلام كأنه أشبه بعدو، ولم تنظر إلى حرية الصحافة بأنها حق للشعوب، فضلًا عن تعدّد المرجعيات وكثرة التدخل في شؤون الإعلام".
وأوضح أنه "ومع الثورة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي، تراجع عبر السنوات دور الصحافة الورقية التي ربما استفاد بعضها من هذا الفتح الجديد، وكذلك الإعلام المرئي والمسموع، وأصبح الفضاء أمام هذه الوسائل مفتوحًا يعبّر فيها الإنسان بكل حرية، قبل محاولات التقييد والتجريم، والتي ربما آخرها هنا في الأردن وغيرها من الدول، قانون الجرائم الإلكترونية الذي أثار جدلًا واسعًا لما تضمّنه من نصوص تجريم عقابية مبالغ فيها، وأصبح كل نص يُكتب يحتمل المساءلة".
وقال المومني: "على الرغم من أننا نقف ضد الإساءة والتجريح والبعد عن الحقيقة ونشر الإشاعة، التي تستند إليها الحكومات للتشدد، فإن الوصفة الصحيحة لأي نظام ديموقراطي هو تعزيز حرية الصحافة باعتبارها ركنًا أساسًا فيه والانفتاح أكثر على وسائل الإعلام لا الخوف منها وحرية تدفق المعلومات وتعزيز استقلاليتها، في زمن ربما لم نر بعد الجديد فيه، والذي لن تستطيع معه أي حكومة مهما ملكت من قوة السيطرة على الإعلام".
واختتم حديثه قائلا: "في المحصلة، فإننا نتقدم خطوة للأمام ثم لا نلبث أن نتراجع خطوات إلى الوراء تحت دعاوى واهية، فالأردن يليق به وبشعبه وصحفييه أن يكون أنموذجًا وقدوة".
بدوره، قال أستاذ القانون الجزائي المساعد والخبير في التشريعات الإعلامية الدكتور أشرف الراعي إن "التطور الذي شهدته وسائل الإعلام في الأردن منذ أعوام عدة وحتى اليوم ترافق مع التطور التقني الهائل الذي شهده عالمنا المعاصر؛ ما دفع إلى ظهور المواقع الإلكترونية الإخبارية التي أصبحت تعامل معاملة الصحف والمطبوعات وفقاً لقانون المطبوعات والنشر الأردني والعديد من القوانين المقارنة، أو الصفحات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة وغيرها من المنصات الإخبارية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي والتي تنتمي لما يُسمى الإعلام الجديد".
وأضاف: "بدأت هذه الصفحات الرقمية على بث الأخبار والمعلومات والبيانات بسرعة لاجتذاب أكبر عدد من المُتابعين والمُعجبين، لكن ذلك انطوى على انتهاك للعديد من النصوص القانونية مثل استخدام بعض أساليب التشهير سواء بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، وكشف أسرارهم الشخصية، والاعتداء على معلوماتهم الخاصة أو الذم أو القدح أو الابتزاز أو بث معلومات وبيانات غير صحيحة، بما يمثل خطراً على المجتمع وأركانه، وتطبيق القانون فيه، خلافاً لأحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية تالياً".
وتابع الراعي أن "التطور الذي حدث على وسائل الصحافة والإعلام وعلى البيئة الرقمية وظهور المنصات الإلكترونية، أثار مشكلات عدة في ماهية التشريعات والنصوص القانونية المُطبقة، وحدود تطبيقها على الصحفيين والإعلاميين والناشطين الرقميين، ومدى انطباق القوانين المتعلقة بالمطبوعات والنشر على هذه الوسائل جميعها؛ وما هو الحد الفاصل لانتقاد الأشخاص خصوصاً ممن يعملون في العمل العام".
وختم بالقول إن "التشريعات التي تتعلق بوسائل الإعلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر برمتها بحاجة اليوم إلى إعادة مراجعة بما يتلاءم مع التطور التقني والتكنولوجي لوسائل الإعلام".

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