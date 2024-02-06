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كيف نوازن بين الحفاظ على المياه الجوفية المستنزفة وتأمين متطلباتنا؟

2/6/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- تتنامى حدة التهديدات الملقاة على المياه الجوفية بالمملكة وسط تعرض الأحواض "غير المتجددة" منها للاستنزاف، ما عزّز دعوات مختصين في قطاع المياه نحو ضرورة وقف الهبوط الذي يؤدي لاستنزافها وبالتالي جفافها، وصولا لتحقيق معادلة متوازنة، تضمن الحفاظ على مستويات المياه الجوفية، المستنزفة أساسا في ظل شح المياه المتوفرة، وتأمين احتياجات المياه الأساسية اللازمة.
وفيما حذر بحث علمي نشرته مجلة "نيتشر" العلمية مؤخرا، وحصلت "الغد" على نسخة منه، من مخاطر عدم تمكن الدراسة من الحصول على بيانات عن مستوى المياه الجوفية في دول عدة حول العالم، ما يصعب إسقاط أي استنتاجات حولها، أكد المختصون لـ "الغد"، أهمية إجراء الدراسات العلمية المحايدة اللازمة وخاصة المرتبطة باستخراج المياه الجوفية "غير المتجددة"، لا سيما في ظل الاستنزاف الذي تتعرض له تلك المياه، والمساهم في تعريضها لخطر النضوب.
وأشاروا لضرورة "إجراء دراسة تأثيرات استخراج أي مياه جوفية، على الينابيع، والمياه العذبة المحيطة، والبيئة بشكل عام، منبّهين من أي عمليات استخراج للمياه الجوفية العميقة دون دراسة تلك التأثيرات.
وفي حين رصد البحث العلمي الذي تمحور حول "تحديد الانخفاض العالمي في المياه الجوفية"، استنزافا كبيرا للمياه الجوفية، ربما حدث في بعض الدول التي تفتقر فيها إلى بيانات مراقبة الآبار، لذلك قد يكون تعميق مستوى المياه الجوفية أكثر انتشارا مما تشير إليه النتائج"، أوصى الخبراء بضرورة اتباع "النهج الشامل للإدارة المستدامة للمياه وحماية وتنويع مصادر المياه، الينابيع، والمياه العذبة المحيطة، والبيئة بشكل عام".
وفي هذا السياق، دعا الخبير الدولي في قطاع المياه محمد ارشيد، لضرورة تحديد الحد الآمن لاستخراج المياه الجوفية وعدم تجاوزه للمحافظة على منسوب المياه في الطبقات المائية الجوفية ووقف الهبوط الذي يؤدي لاستنزافها وبالتالي جفافها، وصولا لتحقيق معادلة متوازنة تضمن الحفاظ على مستويات المياه الجوفية المستنزفة أساسا في ظل شح المياه المتوفرة وتأمين احتياجات المياه الأساسية اللازمة.
وأكد أن بلوغ هذا الهدف يتطلب تحديد عناصر عدة، لخّصها ارشيد في أهمية تحديد حجم الطلب الحالي والمستقبلي ولكافة الاستخدامات، وحجم المياه المتاحة والمتوقعة مستقبلا، مضيفا أنه "على ضوء ذلك، يتم وضع خطة إستراتيجية ورسم السياسات المائية، على أن تشمل تلك الخطة، برامج عمل واضحة لتحقيق الأهداف القطاعية المطلوبة".
وأشار في السياق ذاته، إلى أهمية توفر بيانات صحيحة ومنتظمة ليتم تحليلها ودراستها وتحويلها لمعلومات تفيد في وضع الخطط والبرامج، موضحا أنه يجري العمل حاليا، وعلى مستويات عالمية، على تطبيق مفهوم الإدارة المشتركة للمياه والمقصود بها المياه الجوفية والسطحية للترابط المهم بينهم من حيث تغذية المياه الجوفية والحصاد المائي وغيره.
وبيّن أن الأردن يعاني استنزافا كبيرا للمياه الجوفية، حيث يتم الضخ ثلاثة أضعاف الحد الآمن، مما يؤدي لهبوط حاد في منسوب المياه الجوفية، إضافة إلى التأثير المناخي الذي سيساهم بانخفاض التغذية الجوفية بنسبة 15 % على المدى الطويل، توازيا وانخفاض إمدادات المياه الجوفية العام 2040 بنسبة تصل إلى 65 %.
وتابع ارشيد أنه سيكون 43 % من الآبار التي تستغل الطبقة المائية الرئيسة B2/A7، غير قابلة للاستغلال، وسيزداد الطلب على مياه الشرب بنسبة 30 % مقابل ما سيكون متاحا في العام 2040 والذي يتوقع أن يلبي 35 % من الاحتياج فقط.
ويعد القطاع الزراعي ومياه الشرب المعتمدة بشكل رئيسي على المياه الجوفية، بنسبة 47 % تقريبا للشرب والقطاع الزراعي 48 % أكبر مستهلكي المياه الجوفية، وفق ارشيد.
وفي إطار الحد من استنزاف المياه الجوفية، أوصى الخبير الدولي بضرورة العمل على تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتوفير مياه الشرب وتخفيض الضغط على الطبقات الجوفية، والعمل على ترشيد استهلاك القطاع الزراعي من المياه الجوفية وإيجاد بدائل مساندة كالمياه العادمة المعالجة، وإنفاذ القوانين والأنظمة المتعلقة بحفر الآبار المخالفة ووضع حد للتجاوزات والاستعمالات غير المشروعة.
وذلك إلى جانب أهمية تشجيع الحصاد المائي وزيادة القدرة التخزينية للسدود عبر إزالة الترسبات، وتحسين البنية التحتية الحضرية المراعية للبيئة، والتغذية الصناعية، وإصلاح ممارسات الري وتحسين كفاءة أنظمتها، وتحسين كفاءة استخدام المياه بهدف زيادة المردود الاقتصادي لكل متر مكعب من المياه المستخدمة، بالإضافة لإيجاد حلول ابتكارية للحفاظ على المياه الجوفية.
وأكد ضرورة الاهتمام بالأمن الغذائي وتلبية احتياجاته من مياه الري دون الإفراط في استخراج المياه الجوفية، منوها لأن الأردن من أوائل الدول التي أنشأت وحدة لمراقبة المياه الجوفية وإدارتها.
ولفت لبيانات مهمة بحاجة لتقييم بهدف وضع السياسات المناسبة للحد من استنزاف المياه الجوفية، وقال إن وزارة المياه والري تستخدم تقنيات الاستشعار عن بعد للمساعدة في تقييم كميات المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة، مؤكدا أهمية إيجاد جهة مختصة كهيئة تنظيمية مستقلة ومنفصلة عن وزارة المياه تقوم بتنظيم أعمال القطاع ورسم سياساته ووضع خطط إستراتيجية تشمل برامج عمل واضحة وعملية لتوفير المياه لكافة القطاعات على ضوء زياده الطلب والعجز الكبير المتوقع.
ومن ناحيته، أكد خبير المياه الجوفية د. إلياس سلامة أهمية إجراء الدراسات العلمية المحايدة اللازمة وخاصة المرتبطة باستخراج المياه الجوفية "غير المتجددة"، سيما في ظل الاستنزاف الذي تتعرض له تلك المياه، والمساهم في تعريضها لخطر النضوب، والذي يؤول نهاية للاضطرار نحو اللجوء لبدائل أخرى.
وقال سلامة إنه من الواجب إجراء دراسة تأثيرات استخراج أي مياه جوفية، على الينابيع، والمياه العذبة المحيطة، والبيئة بشكل عام، منبّها من أي عمليات استخراج للمياه الجوفية العميقة دون دراسة تأثيراتها قبل القيام بالاستخراج من قبل المختصين والمؤسسات المعنية.
ومن جانبها، أكدت الأستاذة في كلية هندسة وإدارة الموارد الطبيعية في الجامعة الألمانية الأردنية د. منى هندية، أهمية العمل على النهج الشامل للإدارة المستدامة للمياه وحماية وتنويع مصادر المياه، مشيرة لشموله أيضا على الاستخدام الفعال للموارد المائية، وحماية نوعية المياه، والحفاظ على النظم البيئية المائية.
ومتابعة لتوصياتها في إطار إمكانية الحفاظ على مستويات المياه في الآبار الجوفية المستنزفة وتأمين احتياجات المياه الأساسية، بينت هندية أن العمل على النهج الشامل للإدارة المستدامة للمياه، يتضمن الحفاظ على المياه في جميع استخداماتها، والاستفادة من المياه السطحية وتجميع مياه الأمطار، وتحلية المياه، وإعادة تغذية طبقات المياه الجوفية.
وذلك إلى جانب دور إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج للأغراض الزراعية والصناعية، في خفض الضغط على طبقات المياه الجوفية، لضمان توافر الموارد المائية للأجيال القادمة مع حماية البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
واعتبرت خبيرة إدارة الموارد الطبيعية في "الألمانية الأردنية"، أن كلا من التغذية الاصطناعية وإدارة المياه الجوفية من الحلول الفعالة لمعالجة استنزاف طبقات المياه الجوفية والمياه الجوفية.
وأوضحت بهذا الخصوص أن التغذية الاصطناعية تنطوي على إضافة المياه إلى طبقة المياه الجوفية، في حين تنطوي إدارة المياه الجوفية على تنظيم استخدام المياه الجوفية. وشددت على إدارة المياه الجوفية من خلال مراقبة مستويات المياه، وتنظيم استخدام المياه الجوفية، وتنفيذ تدابير المحافظة عليها، ومراقبة التغيرات الهيدرولوجية للتخفيف من آثار الهبوط والحفر الباطنية، ووضع التشريعات التي تنظم استخدام المياه الجوفية، ومنع إصدار تصاريح للمشاريع التي يمكن أن تؤثر على تلك المياه.
واستعرضت مثالا على ما أدى إليه توسع المناطق الحضرية والطرق والبنية التحتية، من تدمير مناطق التغذية الطبيعية، والتي تعتبر ضرورية لإعادة تغذية موارد المياه الجوفية، مضيفة أن "فقدان مناطق التغذية هذه أدت لانخفاض توافر المياه الجوفية واستنزاف طبقات المياه الجوفية".
وحذرت هندية من تحديات تبني ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وأبرزها الافتقار أحيانا، للوعي والفهم لهذه القضية بالإضافة للافتقار إلى الإرادة السياسية والموارد المالية لتنفيذ ممارسات الإدارة المستدامة للمياه.
وعودة للدراسة ذاتها، أظهرت بعض بيانات الأقمار الصناعية أن تخزين المياه الجوفية انخفض في بعض المناطق التي تفتقر فيها لبيانات مراقبة الآبار، مبينة أن المحاكاة من نموذج عالمي، كشفت أن استنزافا كبيرا للمياه الجوفية ربما حدث في بعض الدول التي نفتقر فيها إلى بيانات مراقبة الآبار، لذلك قد يكون تعميق مستوى المياه الجوفية أكثر
انتشارا مما تشير إليه النتائج.
وفسّر التقرير رصد بعض التباين في اتجاهات مستوى المياه الجوفية بين الآبار المشتركة جزئيا؛ بالاختلافات في أعماق آبار المراقبة القريبة، حيث يمكن أن يكون لطبقات المياه الجوفية الضحلة والعميقة اتجاهات مختلفة لمستوى المياه الجوفية.
وأقرّت الدراسة إمكانية التأثير المباشر لتقلب المناخ وتغيره، على مستويات المياه الجوفية، مثل التغيرات في تغذية المياه الجوفية بسبب التغيرات في التقلب الزمني لهطل الأمطار، وأيضا تأثيرات غير مباشرة على مستويات المياه الجوفية، مثل التغيرات في الطلب على المياه الجوفية استجابة لتقلبات المناخ، كزيادة سحب المياه الجوفية خلال الفترات الزمنية الأكثر جفافا.
وقام الباحثون في الدراسة ذاتها، بتحليل اتجاهات منسوب المياه الجوفية في الموقع لـ 170 ألف بئر مراقبة و1693 شبكة من طبقات المياه الجوفية في الدول التي تشمل نحو 75 ٪ من عمليات سحب المياه الجوفية العالمية.
وفي تفاصيل البحث، أفادوا أن انخفاض مستوى المياه الجوفية تسارع على مدى العقود الأربعة الماضية، تجسد في 30 % من طبقات المياه الجوفية الإقليمية في العالم.
واعتبر التقرير أن موارد المياه الجوفية حيوية للنظم الإيكولوجية وسبل العيش، لافتا لمساهمة عمليات سحب المياه الجوفية المفرطة في انخفاض مستويات المياه الجوفية، مما يؤدي لتسرب مياه البحر، وهبوط الأرض، واستنفاد تدفق المجاري، وجفاف الآبار.

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