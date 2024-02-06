الفطريات تفتك بجنود الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن عائلة جندي احتياط، أصيب بجروح خطيرة في غزة قبل أسابيع قليلة، نتيجة فطريات خطيرة اخترقت جسده، توجهت بالتعاون مع مستشفى شيبا إلى شركة فايزر بهدف جلب دواء تجريبي يدعى "فوسمانوجيبيكس" من أيرلندا إلى إسرائيل.
يذكر أنه وفي ديسمبر الماضي، قتل جندي بعد إصابته أيضًا بهذه الفطريات التي نشأت من التربة داخل غزة، كما أن هناك 10 جنود آخرين أصيبوا معه بالفطريات.
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