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الفطريات تفتك بجنود الاحتلال في غزة

2/6/2024 11:27:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن عائلة جندي احتياط، أصيب بجروح خطيرة في غزة قبل أسابيع قليلة، نتيجة فطريات خطيرة اخترقت جسده، توجهت بالتعاون مع مستشفى شيبا إلى شركة فايزر بهدف جلب دواء تجريبي يدعى "فوسمانوجيبيكس" من أيرلندا إلى إسرائيل.

يذكر أنه وفي ديسمبر الماضي، قتل جندي بعد إصابته أيضًا بهذه الفطريات التي نشأت من التربة داخل غزة، كما أن هناك 10 جنود آخرين أصيبوا معه بالفطريات.

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