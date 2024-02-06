Wednesday, 07 February 2024 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السجون مكتظة جدا بالفلسطينيين

2/6/2024 11:27:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
حن معنيت 6/2/2024

على خلفية حرب "السيوف الحديدية" واعتقال آلاف المشتبه فيهم كمقاومين فلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، فإن ظروف السجناء في إسرائيل تدهورت بشكل كبير. هذا ما يظهر في التقرير الذي نشره أمس مكتب النيابة العامة، والذي يستند إلى زيارات أجراها ممثلو المكتب في كانون الأول الماضي في سجن الكرمل والدامون وايشل والمسكوبية في القدس. في الواقع معظم السجناء الجدد هم معتقلون أمنيون، لكن المس بظروفهم تؤثر بشكل كبير أيضا على ظروف السجناء والمعتقلين الجنائيين.
حسب التقرير تقريبا نصف السجناء والمعتقلين يحتجزون في اكتظاظ شديد، في مساحة صغيرة جدا تبلغ 3 متر مربع للشخص، و3400 منهم لا يوجد له سرير خاص ولذلك هم ينامون على فرشات على الأرض. في تشرين الاول (أكتوبر) سمحت لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست بتجاوز ظروف السجن التي حددتها المحكمة العليا في أعقاب حالة الطوارئ التي أعلن عنها في أعقاب الحرب.

النيابة العامة حذرت في التقرير بأن الاكتظاظ الذي يحتجز فيه السجناء بعيد عن تلبية ظروف الحد الأدنى لشروط السجن التي وضعتها المحكمة العليا في قراراتها حول مساحة العيش للسجناء، وأن الصورة التي تظهر في السجون هي بائسة. "اكتظاظ شديد وظروف صحية متدنية وظروف نظافة سيئة ووجود الحشرات وتهوية غير جيدة والنقص في الاحتياجات الأساسية للسجناء" وما شابه. النيابة العامة تفسر الصورة القاسية التي شاهدها ممثلوها في الزيارات التي أجروها في أربعة سجون. حسب قولها فإنه خلال جولة أجريت في القسم 1 في سجن الكرمل تمت مشاهدة اكتظاظ شديد الذي فيه 13 سجينا كان يجب عليهم استخدام مرحاض واحد. بطبيعة الحال هذا الأمر يخلق ضغطا كبيرا في السجن والاحتكاك بين السجناء، وحتى يؤدي إلى وضع فيه السجناء كبار السن يجدون صعوبة في الصبر وانتظار دورهم لاستخدام المرحاض. السجناء في القسم اشتكوا أيضا من البرد في الغرف في الليل.
في العام 2017 قررت المحكمة العليا بأنه يجب على الدولة وضع مساحة عيش في متناول السجناء والمعتقلين م بالحد الأدنى تمكنهم من المكوث في السجن باحترام، وأن يتم فعل ذلك على نبضتين، يكون في نهايتها لكل سجين مساحة عيش تبلغ 4.5 متر مربع (بما في ذلك المراحيض والحمامات). وقررت أيضا بأنه خلال تسعة أشهر من موعد إصدار الحكم ستعمل الدولة على توسيع مساحة العيش لكل سجين ومعتقل حتى الحد الادنى وهو 3 متر مربع في النبضة الاولى، وخلال 18 توسيع مساحة العيش حتى حد ادنى يبلغ 4.5 متر مربع، بما في ذلك الحمامات والمراحيض (النبضة الثانية).
بعد مرور سنتين على قرار الحكم هذا اعلنت الدولة بأنها استكملت النبضة الاولى، وبخصوص تنفيذ النبضة الثانية فقد قدمت الدولة عدة طلبات من اجل تأجيل موعد تنفيذ قرار الحكم الذي كانت في اساسه المصادقة على خطة الحكومة لزيادة النجاعة وتوسيع منظومة الاعتقال ومساحة العيش في السجون (القرار 1903). حتى الآن الموعد المحدث لتنفيذ قرار الحكم هو حتى نهاية 2027.
على خلفية الوضع الأمني منذ 7 تشرين أول (اكتوبر) قامت إسرائيل باعتقال آلاف المشبوهين بتنفيذ عمليات والتحريض، الأمر الذي تسبب باكتظاظ مفاجئ ودراماتيكي في السجون، المكتظة أصلا. حسب البيانات التي نشرتها وزارة الأمن القومي فإنه منذ اندلاع الحرب وحتى بداية الأسبوع استوعبت مصلحة السجون أكثر من 3400 معتقل وسجين، وهكذا يوجد الآن في السجون 20.113 سجين ومعتقل أمني وجنائي. على خلفية ذلك أصبحت هناك حاجة إلى تجاوز تعليمات المحكمة العليا حول مساحة العيش. هذا التجاوز تمت تسويته في تشرين الأول (أكتوبر) بواسطة تعديل في قوانين الطوارئ، قانون أمر السجون الذي ينص على أنه خلال سبعة أشهر تعطى صلاحية لوزير الأمن القومي بالإعلان عن حالة طوارئ اعتقالية.
في زيارة في سجن الدامون تبين أن الانتقال، إلى جانب الوضع المادي السيء للمنشأة، فانه في عدد من غرف السجناء يضطرون إلى النوم على فرشة على الأرض. أحد المعتقلين قال للطاقم بأنه ينام في الغرفة على فرشة منذ أسبوع. وفي زيارة في سجن ايشل وجد أنه تم تركيب مراحيض فيه، وأن الدوش يوجد فوقها. في نفس المكان يضع السجناء أدوات الطبخ والطعام. وتمت الإشارة إلى أنه في إحدى الغرف لم تكن نوافذ يمكن فتحها وإغلاقها بشكل كامل. بناء على ذلك فإن السجناء يقومون بتغطية النافذة بكيس نايلون من أجل عدم دخول الهواء البارد إلى الغرفة. ووجد أيضا أن الفئران تدخل إلى الغرف من خلال فتحات المجاري.
سجين أمني في قسم العزل في سجن ايشل قال للطاقم بأنه منذ بداية الحرب تم أخذ منه كل أغراضه الشخصية، بما في ذلك صور أبناء عائلته، وأدوات الطبخ والطعام الذي اشتراه من الكافتيريا. وقال أيضا بأنه فقط بملابسه. وتمت الإشارة أيضا إلى أنه كل أسبوع يحصل السجناء على حصة خضراوات من ستة أنواع (البطاطا، الباذنجان مثلا). ولكن منذ ذلك الحين تم أخذ أدوات الطبخ منهم من أجل طبخها.
في زيارة في المسكوبية تبين أن هذا المعتقل الذي يحتجز فيه تقريبا 170 شخصا، تم فيه مؤخرا اعتقال 250 معتقلا. أثناء الزيارة على الأسرة لم تكن فرشات. وقيل للطاقم بأن إخراج الفرشات من الغرف يتم حسب تعليمات مصلحة السجون فيما يتعلق بمعاملة السجناء الأمنيين. أيضا قيل إنه حسب تعليمات مصلحة السجون فإنه كل يوم بين الساعة الخامسة صباحا والتاسعة مساء يتم قطع الكهرباء ويتم أخذ البطانيات منهم. المعتقلون اشتكوا للزوار بأنه أيضا في وقت وجبة الطعام لا توجد كهرباء ولذلك يضطرون إلى الأكل في الظلام. تقييد مهم آخر تحدث عنه السجناء يتعلق بحظر الخروج إلى الساحة. فقد قالوا بأنه منذ بداية الحرب تم منع الخروج إلى الساحة، وأن هناك سجناء لم يروا أشعة الشمس خلال فترة الاعتقال.

MENAFN06022024000072011014ID1107819708

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث