سيرك نتنياهو .. يخاف من الشركاء ويصمت أمام الأصدقاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
بقلم: يوفال كارني 6/2/2024
من سمع أول من أمس الاقتباسات والتصريحات من جلسة كتلة الليكود في الكنيست ظن أننا نعيش في كون سياسي موازٍ. فعلى مسافة غير بعيدة عن الكنيست تتواصل معركة عسكرية طويلة في الشمال وفي الجنوب، لكن بعضا من أعضاء كتلة الليكود واصلوا المعارك فيما بينهم وكأنه لم يحصل شيء. ذات الخطاب السياسي القديم والكريه، المشادات الدنيئة واللغة الضحلة.
لقد سبق لكتلة الليكود أن شهدت أياما كثيرة من المشادات السياسية الدنيئة، لكن كان يخيل بأن أدنى من هذا لم يكن ممكنا النزول. لكن يمكن. اسألوا وزير الطاقة دودي إمسلم والنائبة تالي غوتليف. بعض من الأعضاء في كتلة الليكود مقتنعون بأن غوتليف هي خلل سياسي سمائي. فاللقاء المباشر بين إمسلم الفظ وغوتليف الصارخة ولّد خطاب سكارى. إمسلم، الذي لم يكن هو من يمكنه أن ينتقد الأسلوب واللياقة، ضج على أن غوتليف تزعج وتقاطع أعضاء آخرين في الكتلة. أما هي فقد صرخت عليه: لا اريد أن أسمع منك، تفوح من فمك رائحة الكحول. أما هو ففي رد متدن بقدر لا يقل، عرض عليها أن تشم فمه.
هذه الحادثة في كتلة الليكود ليست الأولى ولا الأخيرة أيضا، لكن بالذات رئيس الحزب نتنياهو يختار الصمت أمام الأحاديث التي تجعل كتلة الليكود سيركا في الكنيست. بدلا من ان يعالج النواب المارقين مثلما يعرف نتنياهو كيف يعالج الخصوم السياسيين، يفضل الصمت. ليس لديه كلمة، ليس لديه حضور. هذه الأحداث الهامشية التي تصم حزبا كاملا بالعار لم تعد تهمه. أحد نواب الليكود قال لي أول من أمس بهمس إنه يخجل حقا. لماذا لا يحصل هذا في كتل أخرى في الكنيست من اليمين ومن اليسار؟ أفلا تهم نتنياهو سمعة حزبه.
نشر نائبان من الليكود أول من أمس بيانين حادي اللهجة على ما حصل في الكتلة. فقد كتب الوزير اوفير اكونيس: "الأسلوب في جلسة الكتلة لا يعكس بأي شكل طريق الليكود. هذا الأسلوب يمس بالحركة ويسيء لسمعتها وللساحة السياسية. هكذا لا يمكن الاستمرار". أما الوزير نير بركات فكان أكثر شجاعة وألقى بالمسؤولية على نتنياهو: "أدعو رئيس الوزراء لأن يتخذ إجراءات كي يمنع حالات مشابهة في المستقبل".
لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة لنتنياهو. فالأوزان الثقيلة عليه هي اوزان بن غفير، سموتريتش وباقي وزراء عظمة يهودية والصهيونية الدينية ممن تحدثوا في الأشهر الأخيرة بشكل مثير للحفيظة، مقسم للصفوف وغير مسؤول. أمامهم هو لا يصمت، هو ببساطة يخاف. فهل في منظومة حكم عادية يمكن لاحد وزراء الكابينت أن يشن هجوما جبهويا على الرئيس الأميركي بايدن بدعوى أنه ينقل الوقود إلى حماس (عفوا، ألا يوجد هنا رب بيت؟)، لو كان ترامب الرئيس لكان وضعنا أفضل ورئيس الوزراء نتنياهو لا ينبس ببنت شَفة؟
لقد فهم وزير الدفاع يوآف غالنت بأنه توجد هنا مشكلة عسيرة تجعل من الصعب إدارة المعركة وأول من أمس قال أن بن غفير ليس جزءا من عملية اتخاذ قرارات الحرب وليس جزءا من القيادة. كما فهم غالنت بانه توجد مشكلة مع عدم قدرة نتنياهو على اتخاذ قرارات بشأن صفقة المخطوفين وفي مسألة اليوم التالي. فلذع نتنياهو قائلا: "علينا أن نتخذ قرارات".
المصلحة العليا لنتنياهو هي الحفاظ على ائتلافه. ليس أنا من قلت، نتنياهو قال. فبعد بضعة أيام من 7 تشرين أول (أكتوبر) عرض عليه رجل سياسي كبير من معسكره أن يشكل حكومة وحدة واسعة حتى بثمن طرد بن غفير من الحكومة (الذي وعد نتنياهو في الماضي: "عندي هو لن يكون وزيرا في الحكومة"). فأجاب نتنياهو: "لست مستعدا لأن أفرم الـ 64 الذين لدي. مع من سأبقى بعد ثلاثة أشهر"؟
MENAFN06022024000072011014ID1107819707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.