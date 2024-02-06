سيرك نتنياهو .. يخاف من الشركاء ويصمت أمام الأصدقاء

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: يوفال كارني 6/2/2024

من سمع أول من أمس الاقتباسات والتصريحات من جلسة كتلة الليكود في الكنيست ظن أننا نعيش في كون سياسي موازٍ. فعلى مسافة غير بعيدة عن الكنيست تتواصل معركة عسكرية طويلة في الشمال وفي الجنوب، لكن بعضا من أعضاء كتلة الليكود واصلوا المعارك فيما بينهم وكأنه لم يحصل شيء. ذات الخطاب السياسي القديم والكريه، المشادات الدنيئة واللغة الضحلة.

لقد سبق لكتلة الليكود أن شهدت أياما كثيرة من المشادات السياسية الدنيئة، لكن كان يخيل بأن أدنى من هذا لم يكن ممكنا النزول. لكن يمكن. اسألوا وزير الطاقة دودي إمسلم والنائبة تالي غوتليف. بعض من الأعضاء في كتلة الليكود مقتنعون بأن غوتليف هي خلل سياسي سمائي. فاللقاء المباشر بين إمسلم الفظ وغوتليف الصارخة ولّد خطاب سكارى. إمسلم، الذي لم يكن هو من يمكنه أن ينتقد الأسلوب واللياقة، ضج على أن غوتليف تزعج وتقاطع أعضاء آخرين في الكتلة. أما هي فقد صرخت عليه: لا اريد أن أسمع منك، تفوح من فمك رائحة الكحول. أما هو ففي رد متدن بقدر لا يقل، عرض عليها أن تشم فمه.

هذه الحادثة في كتلة الليكود ليست الأولى ولا الأخيرة أيضا، لكن بالذات رئيس الحزب نتنياهو يختار الصمت أمام الأحاديث التي تجعل كتلة الليكود سيركا في الكنيست. بدلا من ان يعالج النواب المارقين مثلما يعرف نتنياهو كيف يعالج الخصوم السياسيين، يفضل الصمت. ليس لديه كلمة، ليس لديه حضور. هذه الأحداث الهامشية التي تصم حزبا كاملا بالعار لم تعد تهمه. أحد نواب الليكود قال لي أول من أمس بهمس إنه يخجل حقا. لماذا لا يحصل هذا في كتل أخرى في الكنيست من اليمين ومن اليسار؟ أفلا تهم نتنياهو سمعة حزبه.

نشر نائبان من الليكود أول من أمس بيانين حادي اللهجة على ما حصل في الكتلة. فقد كتب الوزير اوفير اكونيس: "الأسلوب في جلسة الكتلة لا يعكس بأي شكل طريق الليكود. هذا الأسلوب يمس بالحركة ويسيء لسمعتها وللساحة السياسية. هكذا لا يمكن الاستمرار". أما الوزير نير بركات فكان أكثر شجاعة وألقى بالمسؤولية على نتنياهو: "أدعو رئيس الوزراء لأن يتخذ إجراءات كي يمنع حالات مشابهة في المستقبل".

لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة لنتنياهو. فالأوزان الثقيلة عليه هي اوزان بن غفير، سموتريتش وباقي وزراء عظمة يهودية والصهيونية الدينية ممن تحدثوا في الأشهر الأخيرة بشكل مثير للحفيظة، مقسم للصفوف وغير مسؤول. أمامهم هو لا يصمت، هو ببساطة يخاف. فهل في منظومة حكم عادية يمكن لاحد وزراء الكابينت أن يشن هجوما جبهويا على الرئيس الأميركي بايدن بدعوى أنه ينقل الوقود إلى حماس (عفوا، ألا يوجد هنا رب بيت؟)، لو كان ترامب الرئيس لكان وضعنا أفضل ورئيس الوزراء نتنياهو لا ينبس ببنت شَفة؟

لقد فهم وزير الدفاع يوآف غالنت بأنه توجد هنا مشكلة عسيرة تجعل من الصعب إدارة المعركة وأول من أمس قال أن بن غفير ليس جزءا من عملية اتخاذ قرارات الحرب وليس جزءا من القيادة. كما فهم غالنت بانه توجد مشكلة مع عدم قدرة نتنياهو على اتخاذ قرارات بشأن صفقة المخطوفين وفي مسألة اليوم التالي. فلذع نتنياهو قائلا: "علينا أن نتخذ قرارات".

المصلحة العليا لنتنياهو هي الحفاظ على ائتلافه. ليس أنا من قلت، نتنياهو قال. فبعد بضعة أيام من 7 تشرين أول (أكتوبر) عرض عليه رجل سياسي كبير من معسكره أن يشكل حكومة وحدة واسعة حتى بثمن طرد بن غفير من الحكومة (الذي وعد نتنياهو في الماضي: "عندي هو لن يكون وزيرا في الحكومة"). فأجاب نتنياهو: "لست مستعدا لأن أفرم الـ 64 الذين لدي. مع من سأبقى بعد ثلاثة أشهر"؟