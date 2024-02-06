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الجيش الإسرائيلي يحقق بحالات خرق القانون الدولي في غزة

2/6/2024 11:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس ينيف كوفوفيتش 6/2/2024

الجيش الاسرائيلي بدأ يحقق بعشرات الحالات في الحرب في غزة التي أثارت الاشتباه بخرق الأوامر وتجاوز صلاحيات القادة في الميدان، وخرق القانون الدولي. المدعية العامة العسكرية الرئيسية، الجنرال يفعات يروشالمي، صادقت لطواقم من قبل جهاز التحقيق التابع لهيئة الأركان، الذي تم تعيينه من قبل رئيس الأركان هرتسي هليفي، لفتح تحقيق في هذه الحالات، التي جزء منها أدى إلى نتائج قاسية من الأضرار بالأرواح والممتلكات. هذه العملية جرت على خلفية الإجراءات ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في "لاهاي". بعد أقل من شهر سيعين على إسرائيل أن ترسل إلى محكمة العدل الدولية تقريرا عن النشاطات العسكرية في القطاع، وأن تفسر فيه كيف يعملون في إسرائيل وفي الجيش عندما يثور الشك بحدوث نشاطات تخالف القانون الدولي.
هليفي قام مؤخرا بتعيين الجنرال احتياط يوآف هار ايفن رئيسا لجهاز التحقيق التابع لهيئة الأركان، وشكل طاقم تحقيق سيعمل بالتنسيق مع المدعية العامة العسكرية الرئيسية ولن يكون خاضع لرئيس الأركان. مؤخرا أجرى أعضاء الطاقم عدة لقاءات وضعوا فيها مع شخصيات رفيعة في النيابة العسكرية، بما في ذلك ضباط في قسم القانون الدولي، قائمة تشمل جميع الأحداث الاستثنائية التي نشرت في السابق أو معروف أنها حدثت في الحرب وقاموا بتصنيفها حسب أفضلية مستوى الحاجة إليها من أجل إجراء تحقيق معمق في سلوك الجيش والقادة. في نهاية التحقيق سيقدم الطاقم للمدعية العسكرية رأي بشأن هل يجب فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية فيما يتعلق بهذه الحالات. القرار النهائي سيكون في يد النيابة العسكرية، لكن موقف رئيس الطاقم سيكون له وزن كبير في اتخاذ القرار.
في معظم الحالات التي صنفها طاقم التحقيق والنيابة العسكرية قتل عدد كبير من الابرياء أو أنه كان مس كبير بالمباني الحساسة مثل المستشفيات ومؤسسات التعليم ومؤسسات الحكم في القطاع. هدف التحقيق هو تحديد اذا كانت هذه العمليات نفذت حسب الأوامر والاجراءات للجيش الاسرائيلي والقانون الدولي. ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي يدركون الحاجة الى هذه التحقيقات، حتى لو اضطروا الى تقديم للمحاكمة جنود نتيجة لذلك. في الجلسة التي عقدت مؤخرا حول هذا الامر فان موقف الجيش كان أن التحقيق في هذه الحالات الاستثنائية هو أمر حيوي من اجل مواصلة القتال.
في الجيش الإسرائيلي يدركون أن الحرب الحالية مختلفة بشكل جوهري عن جميع الحروب التي سبقتها، من حيث القوة والزمن والبروز في الحوار القانوني الدولي. وحقيقة أن قضية الحرص على القانون الدولي التي تظهر دائما في أي محادثة مع الجهات الأميركية، إضافة الى زيارات النائب العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان في رفح بدءا من الأسبوع الثاني للحرب، عززت الفهم لدى الجيش الإسرائيلي بأنه يجب الحرص على الامتناع عن أحداث يصاب فيها أشخاص غير مشاركين. رئيس الأركان والقادة الكبار يحاولون توضيح هذا الأمر في كل مناسبة لقادة القوات في الميدان، لكن هؤلاء يقولون بأنه لا يمكن مراقبة كل جندي وضابط قرر العمل على مسؤوليته خلافا للأوامر.
هرتسي هليفي أوضح في بداية الحرب بأن إجراء تحقيقات عميقة في الوقت الذي فيه قوات كبيرة توجد في القطاع سيكون أمرا خاطئا، ويمكن أن يحرف انتباه القادة عن دورهم العملياتي. في الجيش يدركون أنه على خلفية تقليص قوة القتال فإنه يمكن الآن إجراء تحقيقات أكثر عمقا واستدعاء قادة لتقديم إفاداتهم دون أن يمس هذا الأمر بأدائهم في الحرب.
حادثة يتوقع أن تحقق فيها النيابة العسكرية هي تفجير مبنى جامعة فلسطين قرب مدينة غزة في الشهر الماضي على يد قوات الهندسة. تفجير مؤسسات تعليم في الحرب مثل الجامعات والمدارس ورياض الأطفال تحتاج إلى مصادقة رئيس الأركان إلى جانب رأي قانوني يغطي الأضرار في المبنى، إذا كانت هناك حاجة عملية لتدميره. في مكتب رئيس الأركان وفي قيادة المنطقة الجنوبية وفي النيابة العسكرية تفاجأوا مما نشر في وسائل الإعلام الشهر الماضي عن هدم مبنى الجامعة دون إعطاء المصادقة المطلوبة لذلك.
قائد المنطقة الجنوبية، يارون فنكلمان، قام بعد الحادثة بفتح تحقيق تم تقديم نتائجه لرئيس الاركان، الذي قال إن الانفجار نفذ بدون الحصول على المصادقة وأمر بخطوات انضباطية ضد قادة قوة الهندسة الذين شاركوا في النشاطات. في النيابة العسكرية سيفحصون خطوات الانضباط التي اتخذت وسيقررون إذا كانت هناك حاجة لفتح تحقيق في الشرطة العسكرية. ربما ستطلب النيابة العسكرية من رجال هار ايفن القيام باستكمال التحقيق وفحص الحادثة من ناحية القانون الدولي. في الجيش الإسرائيلي قالوا عن هذه الحادثة إن "حماس استخدمت المبنى ومحيطه لتنفيذ نشاطات عسكرية ضد قواتنا، لكن عملية تفجير المبنى كانت بدون الحصول على المصادقة المطلوبة".
حادثة أخرى سيفحصها طاقم هار ايفن هي قتل المخطوفين الثلاثة يوتم حاييم والون شمريز وسامر الطلالقة، الذين اطلقت النار عليهم من قبل الجنود في الوقت الذي كانوا يحملون فيه الراية البيضاء ويرفعون أيديهم. التحقيق الاضباطي الذي جرى بعد الحادثة وتم عرضه على العائلات ووسائل الاعلام، نقل أيضا إلى النيابة العسكرية لإجراء فحص عميق، التي بدورها طلبت من طاقم التحقيق التابع لهيئة الأركان إجراء عدة استكمالات في مواضيع قانونية لم ينفذها التحقيق الذي أجرته قيادة المنطقة. وطبقا للنتائج ستفحص النيابة العسكرية إذا كان سيتم فتح تحقيق في الشرطة العسكرية أو إذا كان سلوك القوة في الحادثة يبرر تقديم لوائح اتهام. حادثة أخرى ستفحص هي اغتيال إبراهيم البياري، قائد كتيبة وسط جباليا في حماس، حيث تمت مهاجمته في المبنى الذي كان يوجد فيه في مخيم للاجئين في شمال القطاع، من قبل سلاح الجو. في غزة قالوا إن عشرات المدنيين قتلوا في هذا الهجوم.
قبل بضعة أسابيع توجهت النيابة العسكرية لقادة القوات في الميدان فيما يتعلق بإحراق بيوت للفلسطينيين في قطاع غزة من قبل الجنود، وهي الظاهرة التي نشر عنها في "هآرتس" في الأسبوع الماضي. أيضا رئيس الأركان الذي اطلع على هذه العمليات تحدث مع القادة في الميدان وأوضح بأن الأمر يتعلق بسلوك خطير مخالف للقانون ويضر بشرعية إسرائيل في القتال. مصادر قالت للصحيفة بأن توضيح رئيس الأركان نجح بشكل محدود فقط في وقف هذه الظاهرة. في الجيش يدركون أنه رغم وجود الكثير من الحالات التي كانت فيها حاجة عملياتية لتدمير مبان في القطاع، التي استخدمت كبنية تحتية للمقاومة، فإن الكثير من البيوت تم إحراقها بشكل مخالف للقانون وللأوامر. طاقم التحقيق التابع لهار ايفن سيفحص عدد من هذه الحالات.
ايضا الحادثة التي قتل فيها 21 جندي احتياط في شرق القطاع قرب كيبوتس كيسوفيم سيتم فحصها من قبل طاقم التحقيق، وهي توجد في مقدمة سلم الأولويات. الجنود قتلوا بسبب انفجار مواد متفجرة كانت في المبنى الذي تواجدوا فيه، الذي كان نتيجة إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو المبنى.
هناك حادثة أخرى لم يتم فحصها في هذه المرحلة وهي موت المخطوفين الثلاثة رون شيرمان ونيك بايزر والياهو طوليدانو، حيث قتلوا في نفق قريب من المكان الذي قتل فيه قائد حماس الكبير أحمد الغندور، قائد لواء الشمال في القطاع، نتيجة هجوم الجيش الإسرائيلي. تحقيق قيادة المنطقة أظهر أنه "لا يمكن استبعاد أو تأكيد أنهم قتلوا نتيجة الاختناق أو التسمم أو بسبب هجوم الجيش الاسرائيلي أو عملية لحماس"، حسب المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي. معيان شيرمان، والدة رون، اتهمت الجيش بقتل ابنها بواسطة ضخ الغاز السام إلى المكان الذي كان يحتجز فيه. وحسب قولها فإن سبب موته هو أنه "لم يكن إطلاق نار بالخطأ، أو تبادل لإطلاق النار، بل قتل متعمد. قصف مع ضخ الغاز السام".
موقف النيابة العسكرية هو أن تحقيق قيادة المنطقة الذي تم إجراؤه كان تحقيقا عميقا وتم عرضه على أبناء العائلة بشفافية. وردا على إدعاء أبناء العائلة حول استخدام وسائل قتالية مختلف عليها مثل الغاز السام، قال ضباط كبار في الجيش لأبناء العائلة بأنهم في الجيش لم يستخدم أي مواد سامة أو مواد كيميائية في أي مرحلة في القتال، وأن الوسائل القتالية التي استخدمها الجيش تحتاج إلى المصادقة من قسم القانون الدولي بخصوص قانونيتها، والرأي الذي ينص على الشروط التي يمكن فيها استخدام هذه الوسائل. في الجيش الإسرائيلي قالوا بأنه لم تكن أي معلومات لدى القوات عن وجود المخطوفين الإسرائيليين في النفق في زمن الهجوم. هكذا، الهجوم تم حسب القواعد المسموحة.
في الجيش ردوا وقالوا بأن جهاز التحقيق التابع لهيئة الأركان يعمل الآن على "فحص التقارير والشكاوى بشأن خرق القانون الاسرائيلي والدولي أثناء الحرب". وجاء أيضا أن "الجهاز بدأ في عملية لجمع المعلومات حول الأحداث المختلفة التي حدثت أثناء القتال وهو الآن في مراحل الفحص الاولية".

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