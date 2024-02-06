Wednesday, 07 February 2024 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في تحد للإرادة الدولية.. الاحتلال يواصل عدوانه ويهدد باجتياح رفح

2/6/2024 11:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- تستقبل حكومة الحرب الجولة الأميركية الخامسة للمنطقة بمواقف مناهضّة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتهديد بعملية عسكرية جديدة ضدّ زهاء مليون ونصف فلسطيني "محشّوريّن" في رفح، جنوباً، في إطار الانشغال بترتيبات أمنية بعيدة عن أجواء التهدئة، مما يشكل تحدياً للإرادة الدولية التي استيقظّت بعد سبُّات على مخاطر استمرار عدوان الاحتلال لجهة اتسّاع نطاق التصعيد إقليمياً.
وعلى وقّع "التصدّع" داخل حكومة الحرب إزاء معارضة العدد الأكبر من وزرائها لوقف العدوان ضد غزة؛ يبدو أن "صفقة تبادل الأسرى" لم تنضّج حتى الآن بسبب الاختلاف حول عدد أيام الهدنة وأعداد وهوية الأسرى الفلسطينيين المُفترّض إطلاق سراحهم، مما يجعل من مهمة وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، الذي يزور دول المنطقة حالياً، صعبة.
ويسعى "بلينكن"، من خلال جولته، إلى بحث سبل تحقيق نهاية دائمة لما أسماها "أزمة غزة"، فيما يواصل رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، عند خضوعه لآلة القتل والتطرف.
ويبحث الاحتلال في إمكانية نقل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، إلى "مكان آخر"، وفق "نتنياهو"، وسط تحذير الحكومة الفلسطينية من خطورته، وإبداء المخاوف من محاولات صهيونية محتملة لدفع الفلسطينيين المقيمين في القطاع المحاصر إلى مغادرته، حيث نزح نحو 1.7 مليون فلسطيني خلال الحرب، بينما يعيش 1.2 مليوناً منهم في منطقة رفح، وفق الأمم المتحدة.
ومن شأن تنفيذ الاحتلال لعملية عسكرية في رفح، ذات المساحة المحدودة والتي يحتشد فيها أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، بعد إجبار جيش الاحتلال الفلسطينيين من سكان شمالي القطاع، للنزوح إليه، أن يؤدي إلى مجازر وحشية غير مسبوقة.
وبغرض الاستهلاك الإعلامي؛ ينفي الاحتلال نيّته إجبار الفلسطينيين في قطاع غزة على المغادرة، لكن مسؤولين إسرائيليين عديدين في حكومة الحرب يدعون إلى التهجير القسّري للفلسطينيين، بينما تضع المنظمات الاستيطانية خططاً صهيونية لإعادة استيطان غزة مقابل طرد سكانه، وذلك عملاً بالحال قبل انسحاب الاحتلال منه أحادياً عام 2005 على خلفية ضربات المقاومة الموجعة له.
وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن "معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية المصرية، وهي شأن شأن مصري فلسطيني، ولدينا اتفاق مع الشرطة ألأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر".
وبالمثل؛ قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن سلطات الاحتلال "تحاول إغلاق معبر رفح، ونقل الحركة الى معبر "كرم أبو سالم" الذي يسيطر عليه الاحتلال بالكامل"، لافتاً إلى أن معبر "كرم أبو سالم" بين غزة والكيان المُحتل باتجاه واحد، بينما يأتي معبر رفح بين غزة ومصر في الاتجاهين".
ولم يستبعد البرغوثي أن تكون تلك الخطوة في إطار تنفيذ خطة طرد سكان قطاع غزة من خلال معبر أبو سالم الحدودي أيضاً مع مصر، محذراً من خطورة تهديدات الاحتلال بمهاجمة مدينة رفح بعملية عسكرية ستؤدي إلى مجازر وحشية".
وأضاف أن "الولايات المتحدة وكل الدول الغربية الداعمة للاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن انفلات عقال الفاشية الصهيونية التي أدى عدوانها إلى استشهاد وجرح مئة ألف فلسطيني حتى الآن".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاحتلال يواصل تصعيد جرائمه وإبادته الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، واستهداف المدنيين ومنع وصول الاحتياجات الأساسية ومواصلة تدمير قطاع غزة، وجعله غير قابل للسكن.
وأوضحت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إن حكومة الحرب ترسل برسائل قوية تتحدى فيها المجتمع الدولي والإدارة الأميركية من خلال حشر أكثر من 1.3 مليون مواطن في رفح، ومنطقتها، وسط تهديدات باجتياح المنطقة وارتكاب المزيد من المجازر، كما تستقبل بلينكن بتعميق تقطيع أوصال الضفة الغربية، واستمرار اعتداءات المستعمرين، ونشر المزيد من حواجز الموت وشل حركة الفلسطينيين.
وطالبت، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بتحرير حقوق الشعب الفلسطيني بقوة القانون الدولي من براثن الاحتلال، وقرار أممي ملزم يتعدى صيغة إدارة الصراع نحو حله وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة الصهيونية لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن الاعتراف الأميركي بدولة فلسطين، ودعمها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بشكل عاجل، يكتسب أهمية كبيرة في تهدئة الصراع، وتوفير المناخات المناسبة لحله، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.
وكان وزير جيش الاحتلال، "يوآف غالانت"، قال في تصريح أول من أمس، إن رفح جنوبي قطاع غزة، هي الهدف التالي للجيش بعد خانيونس، جنوباً.
بينما يواصل الاحتلال عدوانه الهمجّي ضد قطاع غزة بارتكاب 12 مجزرة وحشيّة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 107 شهداء و143 جريحاً بالسعات الماضية، بما يرفع حصيلة عدوانه إلى 27585 شهيداً و66978 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وطبقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فإن ما يقرب من 100 ألف فلسطيني باتوا بين شهيد وجريح ومفقود في قطاع غزة، وأن أكثر من 80 % من سكان القطاع تعرضوا للنزوح، بينما بات زهاء 17 ألف طفل في غزة بلا راع يحميهم أو افترقوا عن أسرهم.
وبنفس سياق تبعات عدوان الاحتلال؛ قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 4895 طالباً استُشهدوا و8514 أصيبوا بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، بينما ما يزال 620 ألف طالب محرومين من الالتحاق بمدارسهم.
في حين عمّ الإضراب التعليمي الفلسطيني، أمس، في مدارس قرية جبل المكبر بالقدس المحتلة، تنديداً بجريمة الاحتلال بحق الطالب "شادي وديع عليان" الذي ارتقى برصاصه العدواني عند مدخل قرية العيزرية .
وأعلنت لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر عن الإضراب العام في كافة مدارس بلدة جبل المكبر اعتباراً من يوم أمس ولمدة ثلاثة أيام، تنديداً بجريمة الاحتلال البشعة بحق الطالب عليان، في إطار تصعيد عدوان الاحتلال الخطير ضد الضفة الغربية.

MENAFN06022024000072011014ID1107819704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث