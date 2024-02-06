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الحرب في أوكرانيا لم تنته بعد

2/6/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آنا بورشفسكايا* - (المجلة) 2024/1/12

في شباط (فبراير) 2024، ستدخل الحرب العدوانية التي شنّتها روسيا ضد أوكرانيا عامها الثالث. وكانت الحصيلة حتى الآن صاعقة، ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للجنود القتلى والجرحى من الجانبين قد تخطى نصف مليون.
لقد أصبح أكثر من 11 مليون أوكراني إما لاجئاً أو نازحاً داخلياً، كما فر أكثر من مليون مواطن روسي لتجنب التجنيد الإجباري، وتم تدمير معدات بمليارات الدولارات.
وما تزال أصداء الحرب تتردد على مستوى العالم مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وتقلب أسعار الطاقة، ونقص الغذاء -وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.
ومع تحول روسيا بشكل متزايد إلى دكتاتورية عسكرية، أصبح الصراع مع الغرب سبباً لقيام الكرملين بما قام به، حيث ينظر إلى الحرب كمعركة وجودية بالنسبة لروسيا. وهو نظام لا يمكن أن يبرر وجوده إلا بالصراع، وبالتالي لا يمكنه تحمل كلفة السلام.
ما يزال بوتين ملتزماً باستراتيجية الانتظار التي تتمثل بأن يفقد الغرب عزمه ويتخلى عن أوكرانيا، بينما يمحو في الوقت نفسه الهوية والتاريخ الأوكرانيين.
وقد أصبحت وحدة الغرب والتزامه موضع تشكيك متزايد، بحيث بات مستقبل المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا على المحك. وقد يكون العام المقبل حاسماً للطرفين المتحاربين والنظام العالمي.
جمود؟
توصل الغرب، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى إجماع في خطابه على أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود. وقد ترسخت هذه الفكرة في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) تقريباً، عندما نقلت مجلة "الإيكونوميست" عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، قوله: "تماماً كما حدث في الحرب العالمية الأولى، بلغنا مستوى التكنولوجيا الذي يوصلنا إلى جمود"، وسوف يتطلب كسر هذا الجمود قفزة تكنولوجية هائلة.
وأشار الخبراء في الشؤون الأوكرانية إلى أن استخدام زالوجني لمصطلح "جمود" كان مؤسفاً وقد أسيء فهمه، إذ أراد في الأساس الإشارة إلى "التكنولوجيا الحالية".
وكانت تعليقات زالوجني باللغة الأوكرانية الأصلية تنقل رسالته بشكل أفضل. فقد حذر من وقوع أوكرانيا في "زاوية صمّاء"، أو وصولها إلى طريق مسدود إذا لم تحصل على المساعدات العسكرية التي تحتاج إليها.
بغض النظر عن قدرة أوكرانيا المستمرة على تدمير أسطول البحر الأسود الروسي وقطع خطوط السكك الحديدية في أقصى شرق الأراضي الروسية، فإن وجهة النظر القائلة إن البلد قد وصل إلى حالة جمود هي التي سيطرت على التصور.
وترتكز هذه النظرة على تقييم خاطئ للهجوم الأوكراني المضاد باعتباره فاشلاً، والواقع أن التوقعات الغربية غير متلائمة إلى حد كبير مع ما هو مطلوب لتحقيق النتائج المرجوة.
يعرّف قاموس "ويبستر" الجمود بأنه "الطريق المسدود". كما وصف الخبراء العسكريون الجمود في الحرب بأنه حالة "لا يستطيع فيها أي من الطرفين تغيير وضع الخطوط الأمامية بشكل كبير مهما بذل من جهود". وبعبارة أخرى، الجمود هو الحالة التي يفقد فيها كل من الطرفين أي قدرة على تغيير النتيجة. ووفقاً لهذا التعريف، لم تصل الحرب في أوكرانيا إلى حالة جمود. فما يزال الطرفان يملكان خيارات متعددة لتغيير نتيجة الحرب.
وتعتمد القدرة على القيام بذلك إلى حد كبير على الالتزام بالموارد، والإرادة للقتال، وتأثير الأنشطة في جميع المجالات -وليس فقط الحرب البرية.
ما التحركات المتبقية؟
أولاً، بإمكان الطرفين البدء بالتعبئة العامة، وعادةً لا تحظى هذه التدابير بشعبية. وتنتظر روسيا من جهتها على الأرجح مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية في آذار (مارس) 2024 لهذا السبب.
وفي الأثناء، يواجه الجيش الأوكراني أزمة تجنيد. وقد لا يكون أمامه أي خيار قريباً سوى اللجوء إلى التعبئة العامة، بغض النظر عن محاولاته الحثيثة لحماية الذكور الأصغر سناً في البلاد.
ويواجه المجتمعان الروسي والأوكراني استجابات مجتمعية مختلفة للتعبئة العامة. فالمجتمع الأوكراني يتمتع بنقطة إيجابية هي الروح المعنوية العالية والإرادة القوية للقتال دفاعاً عن البلاد، في حين يظل المجتمع الروسي غير مبالٍ بشكل عام.
ومع ذلك، هناك عدد لا يحصى من القضايا الأخرى. فمعدلات الاستنزاف داخل كل جيش، وحجم كل جيش ودولة، والقدرة على تدريب المجندين وتجهيزهم، والتحديات الديمغرافية الشاملة، تختلف بين روسيا وأوكرانيا. وتؤثر جميع هذه العوامل على النتيجة المحتملة.
ثانياً، شهدت جبهات متعددة في مجالات متعددة تطورات وتقلبات مستمرة في أوكرانيا، وقد يستمر التصعيد في العام 2024. ومؤخراً، أثناء كتابة هذه السطور في كانون الأول (ديسمبر) 2023، كان الروس يتوغلون في دونيتسك بينما كان الأوكرانيون ينتشرون في دنيبرو. وفي أوائل كانون الأول (ديسمبر)، تموضعت القوات الأوكرانية على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، مما شكل تهديداً للهيمنة الروسية على المنطقة.
وأثناء كتابة هذه السطور، كان الأوكرانيون ينشطون في شرق خيرسون أوبلاست، الأمر الذي اعتبره الخبراء سابقاً من المستحيلات. وقد حرموا الروس، الذين يتعرضون من جانبهم لخسائر بشرية ومادية فادحة في أفدييفكا، من أجزاء كبيرة من البحر الأسود أيضًا.
من السابق لأوانه معرفة ما هي النتيجة النهائية المنشودة من الطرفين، إلا أنهما يتخذان خطوات نشطة لتغيير الوضع الحالي.
وأخيراً، يقوم الروس بذلك على نطاق لا يستطيع الأوكرانيون مضاهاته حالياً. ومن المرجح أن تلعب كل من الطائرات المسيّرة التكتيكية والاستراتيجية طويلة المدى دوراً رئيسياً في ساحة المعركة في العام 2024. وإذا كان ما يقرب من 90 في المائة من الإصابات الأوكرانية سابقاً قد جاءت من القصف المدفعي، فإن البعض يشيرون إلى أنها تُعزى الآن بالتساوي تقريباً إلى المدفعية والطائرات الانتحارية من دون طيار.
في الشتاء الماضي، استهدفت روسيا البنية التحتية العسكرية والمدنية في أوكرانيا -وخاصة قدرات إنتاج الطاقة- لكنها غيرت التركيز الاستراتيجي بعد ذلك. وهدفت الحملة في ذلك الوقت إلى كسر عزيمة الشعب الأوكراني لفرض تسوية عن طريق التفاوض وفق شروط روسيا، لكنها لم تنجح. ويبدو أن الجيش الروسي يعود إلى اتباع هذه الاستراتيجية في هذا الشتاء، ولكن بميزة جديدة.
الدعم الغربي غير مؤكد
بغض النظر عن مدى الرغبة في القتال وتحمل الخسائر، فإن الموارد مهمة، خاصة مع استمرار الجيش الروسي في التكيف. وقد أصبح مستقبل المساعدات العسكرية الأميركية حالياً على المحك. فقد رفض مجلس الشيوخ الأميركي، مؤخراً، حزمة مساعدات بقيمة 110.5 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وحلفاء أميركا في المحيط الهادئ. وإذا توصل الكونغرس الأميركي وإدارة بايدن إلى تسوية بشأن مسألتَي الهجرة وأمن الحدود، فستحصل أوكرانيا على المساعدات اللازمة.
ما يزال معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يؤيدون تقديم المساعدات لأوكرانيا، ومن الناحية النظرية، ما يزال بوسع قادة الكونغرس حل هذه المشكلة. لكن التوصل إلى تسوية بشأن الهجرة يشكل تحدياً داخلياً للولايات المتحدة منذ أكثر من عقد.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن ما يغيب عن خاطر قادة الكونغرس هو أن الأموال التي أنفقت على أوكرانيا كانت مخصصة في الأساس لاستبدال المعدات العسكرية. ويشعر الكونغرس بالقلق من أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا -وإسرائيل- ستؤثر على المخزونات الأميركية الضرورية للحفاظ عليها في حالة نشوب حرب بحرية إلى حد كبير ضد الصين. ولكن في الواقع، من خلال الإنفاق على أوكرانيا، تعمل الولايات المتحدة على تنشيط ودعم قاعدتها الصناعية.
وفي غضون ذلك، تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أيضاً، أن الدعم الشعبي المحلي في الولايات المتحدة لأوكرانيا قد بدأ يتضاءل، حيث وجد بعضها أن ما يقرب من نصف الأميركيين يقولون إن الولايات المتحدة تبذل الكثير من الجهود وتنفق الكثير لمساعدة أوكرانيا. وفي المقابل، تبين استطلاعات رأي أخرى أن أغلبية ضئيلة ما تزال تؤيد تقديم المساعدات لأوكرانيا.
فضلاً عن ذلك، يُظهر الدعم انقساماً حزبياً متزايداً، مع انخفاض حاد في دعم الجمهوريين مقارنةً بدعم الديمقراطيين. ولم تتمكن إدارة بايدن والمجتمعات الأكاديمية والسياسة الخارجية الأميركية الأوسع نطاقاً وإلى حد كبير من نقل ضرورة دعم أوكرانيا إلى الشعب الأميركي -ولماذا يهم ذلك الجمهور الأميركي وما هي التكاليف التي سيتحملها إذا لم تنتصر أوكرانيا.
ولكن إذا لم تحصل أوكرانيا على مساعدات عسكرية قريباً، فقد تجد نفسها في وضع أسوأ من الجمود -إذ ستنقلب الموازين بشكل حاسم لصالح روسيا. وقد يتحول الوضع إلى سيناريو شبيه بالحرب الروسية الفنلندية بين العامين 1939 و1940، التي أسفرت عن إنهاك الجيش الفنلندي الذي قاتل بمفرده من دون دعم خارجي. وفي نهاية المطاف، اعترفت فنلندا بالخسارة واضطرت إلى توقيع معاهدة سلام مع موسكو.
ومع ذلك، احتفظت فنلندا بسيادتها، على الرغم من خسارتها للأراضي. وانطلاقاً من أهداف بوتين المتطرفة، قد لا يكون ذلك ممكناً في حالة أوكرانيا.
إمكانية التوسع
في 14 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، أعلن بوتين أن "السلام لن يحل في أوكرانيا إلا عندما نحقق أهدافنا"، مضيفاً أن هذه الأهداف لم تتغير. وكان يتحدث في المؤتمر الصحفي الأول الذي سُمح فيه بحضور وسائل الإعلام الغربية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وليس لدى بوتين أي حافز لوقف الحرب الآن بما أن الغرب لم يحدد استراتيجية متماسكة ولا نتيجة معيّنة لأوكرانيا تتضمن فرض تكاليف على روسيا تفوق فوائد القتال.
خلال العامين الماضيين، ضاعف الرئيس الروسي جهوده القتالية. ولفهم الأمر بشكل أوضح، لا بد من النظر إلى علاقة روسيا الاستراتيجية المتنامية مع إيران والصين، وتحول كوريا الشمالية نحو روسيا، وبصمات روسيا في التصعيد المتزايد الذي يشهده النزاع في سورية، والنزاع بين إسرائيل و"حماس"، والنزاع في فنزويلا حالياً.
لذلك، ليست الحرب على أوكرانيا شأناً محلياً. وقد أظهر بوتين بالفعل أنه يضاعف جهوده حول العالم. وقد يشهد هذا العام تدخل روسيا بطرق متنوعة وإثارتها للأزمات الإقليمية من أجل تحويل انتباه الغرب عن أوكرانيا تحقيقاً لهدف بوتين المتمثل في إعادة تحديد قواعد النظام الدولي.
إن الحرب ليست في حالة جمود ويمكنها أن تتوسع عمودياً (في حدتها) وجانبياً (عندما يتعلق الأمر بالمجال) وأفقياً (من الناحية الجغرافية). وفي ظل هذه الخلفية قد تكون الانقسامات الداخلية المتنامية في الغرب والافتقار إلى العزيمة والتفكير الاستراتيجي لضمان انتصار أوكرانيا هي السمة المميزة للعام 2024.
من غير الواضح متى وكيف ستنتهي الحرب. لكن من المؤكد أنه عندما يحدث ذلك، ستلعب النتيجة دوراً حاسماً في تحديد مسار العالم الذي نعيش فيه.

*آنا بورشيفسكايا: زميلة أقدم في "برنامج مؤسسة دايين وغيلفورد غليزر" حول "منافسة القوى العظمى والشرق الأوسط" في معهد واشنطن. الترجمة العربية لمعهد واشنطن.

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