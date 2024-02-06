نتنياهو يرفض طلب بلينكن حول التقييم الأمني

نتنياهو يرفض طلب بلينكن حول التقييم الأمني
التاريخ
2/6/2024 11:27:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت صحيفة
"إسرائيل اليوم" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طلب
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحصول على تقييم أمني خلال اجتماع ثنائي مع
رئيس الأركان هرتسي هاليفي.
ووفقا للصحيفة، فقد
أكد مكتب نتنياهو أن المراجعة الأمنية ستتم كما في السابق بحضور أعضاء مجلس وزراء
الحرب.
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