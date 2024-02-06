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الموساد يدرس رد حماس على اتفاق التهدئة في غزة

2/6/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) يدرس رد حركة حماس على مقترح التهدئة في غزة.

وجاء في بيان المكتب أن "الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس، يجري المسؤولون المعنيون بالمفاوضات تقييما لتفاصيل (هذا الرد) بتمعن".

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