الموساد يدرس رد حماس على اتفاق التهدئة في غزة

الموساد يدرس رد حماس على اتفاق التهدئة في غزة
التاريخ
2/6/2024 11:27:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن مكتب رئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)
يدرس رد حركة حماس على مقترح التهدئة في غزة.
وجاء في بيان المكتب
أن "الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس، يجري المسؤولون المعنيون
بالمفاوضات تقييما لتفاصيل (هذا الرد) بتمعن".
MENAFN06022024000072011014ID1107819701
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.