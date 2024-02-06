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الرواية الرسمية لـحماس‏

2/6/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة أسعد أبو خليل*‏ - (كونسورتيوم نيوز) 2024/1/30
‏هناك ما يكفي في الوثيقة السياسية الأخيرة التي أصدرتها حركة "حماس" وتضمنت روايتها لعملية "طوفان الأقصى"، للإعلان عن ولادة "حماس" جديدة تفصم العرى مع سنواتها التأسيسية الأولى.‏ ومثلما فعل حسن نصر الله مع "حزب الله" اللبناني منذ تولى قيادته، يقوم الزعيم الجديد لـ"حماس"، يحيى السنوار، أيضًا، بإحداث تغيير جذري في دور الحركة وممارستها وفعاليتها. وتمامًا كما فعل نصر الله، بدأ السنوار في ترك بصمته على الحركة بعد فترة وجيزة من توليه القيادة في العام 2017.‏
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‏في الآونة الأخيرة، أصدر المكتب الإعلامي لحركة "حماس" ‏‏وثيقة خاصة‏‏ بعنوان "هذه روايتنا: لماذا طوفان الأقصى". وفي هذه الوثيقة، تشرح الحركة بالتفصيل دوافعها وأهدافها من العملية.‏
ومن غير المرجح أن تحظى هذه الوثيقة باهتمام وسائل الإعلام والحكومات الغربية، لأن رواية "حماس" لأحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) تتعارض مع الدعاية التي تنشرها إسرائيل وتشارك في نشرها ‏‏الحكومات ووسائل الإعلام الغربية. ومع ذلك، هناك ما يكفي في الوثيقة للإعلان عن ولادة "حماس" جديدة، والتي تفصم العرى مع سنوات تأسيسها الأولى.‏
في تاريخ النضال الفلسطيني، يخفت بريق المنظمات السياسية وتتلاشى في حين تظهر دائمًا منظمات جديدة لتحل محل القديمة. وعادة ما يفقد القادة مصداقيتهم بعد الأحداث التاريخية الكبرى، ويظهر قادة جدد يستحوذون على خيال جيل فلسطيني جديد.‏
‏هناك بعض التنظيمات السياسية (جماعات المقاومة) التي تنجو وتبقى، لكنها تمرُّ بتحولات سياسية كبرى. وكانت حركة "فتح"، في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، هي العمود الفقري للنضال العسكري والسياسي الفلسطيني.‏
‏وفي حين أنها لم تحقق نجاحا عسكريا يعتد به، وفشلت معظم عملياتها ضد إسرائيل، فقد احتشد الشعب الفلسطيني خلف "فتح" لأنه كان يُنظر إلى ياسر عرفات على أنه الزعيم الجديد (والوحيد لاحقًا بلا منازع) للثورة الفلسطينية.‏
‏واليوم، ينظر معظم الفلسطينيين إلى حركة "فتح"، عن حق، على أنها الجيش البديل للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. وتصر إدارة بايدن على أن "فتح" (بعد بعض "التجديد" وإعادة تلميع العلامة التجارية) ستكون هي الطرف الوحيد المقبول (لدى الولايات المتحدة والبعض في إسرائيل) لإدارة الأمن والحكومة في غزة بعد الحرب.‏
‏لكن الشعب الفلسطيني يعتقد بخلاف ذلك ويعتبر جيش السلطة الفلسطينية ذراع القمع نيابة عن إسرائيل والولايات المتحدة. ولطالما كانت الفكرة القائلة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل يمكنهما اختيار القادة الفلسطينيين قديمة قدم الاحتلال والاستعمار نفسيهما.‏
كما أن "حماس" تغيرت أيضًا على مر السنين. عندما تأسست في العام 1987، كانت منظمة مسلحة تركز بشكل كبير على الخطاب الديني، ولم تعتمد على العمليات العسكرية الناجحة كمصدر للشرعية والمصداقية. وقد ارتبط ذلك الموقف ارتباطًا وثيقًا بالتفجيرات العشوائية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عندما كان عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية يدفعان باتجاه تسوية سلمية مع إسرائيل.‏
‏ولكن، ما الذي يفسر التغيير الذي يطرأ على بنية ودَور وسياسات حركة أو جماعات مقاوِمة في الشرق العربي؟ عند دراسة التغييرات في "حماس"، من المفيد أن ننظر في تاريخ "حزب الله"، جماعة المقاومة الشيعية لإسرائيل في لبنان.‏
‏عوامل التغيير‏
‏في حالة "حزب الله" اللبناني، يمكن للمرء أن يميز مجموعة من العوامل التي تلعب دورًا في تشكيل وتحويل تركيز الحركات وخطابها.‏
أولاً، ‏يمكن أن يؤدي تغيير في القيادة إلى تغيير كبير في سياسات وممارسات المنظمة.
‏كانت حركة "فتح"، قبل فرض قيادة عرفات الأوتوقراطية بعد العام 1970، مختلفة تمامًا عما أصبحت عليه لاحقًا، أيضًا‏‏ في عهد ‏‏عرفات، ولكن أكثر بكثير في عهد محمود عباس.‏
‏كان ثمة شكل أقرب إلى القيادة الجماعية في البداية. وبالمثل، ورث حسن نصر الله في "حزب الله" حزبًا لم يكن يتمتع بشعبية ولم يكُن يُفهم خارج لبنان (وحتى داخل لبنان).‏
اعتقدت إسرائيل أنها بقتلها ‏‏عباس الموسوي (بالإضافة إلى زوجته وطفله) في العام 1992، ستقضي على ظاهرة "حزب الله" إلى الأبد. ولكن، أصبح حسن نصر الله بدلًا من ذلك مسؤولًا إلى حد كبير عن تحويل الحركة إلى أكبر حزب سياسي عربي -ربما الأكبر على الإطلاق، حتى لو أخذنا في الاعتبار "الحزب الشيوعي السوداني" في أوج نشاطه في ستينيات القرن العشرين.‏
‏كما قام نصر الله بـ"لبننة" الحزب وربطه بالمشهد السياسي اللبناني الداخلي بعد أن كان قبل ذلك غريبًا بطريقة ما. وكان وراء التخلي عن هدف إقامة جمهورية إسلامية في لبنان، الذي كان محور تركيز "حزب الله" عندما تأسس أول الأمر.‏
ولم ينه نصر الله القيادة الجماعية التي ميزت "حزب الله" منذ تأسيسه، لكن الكاريزما التي يتمتع بها دفعته إلى القيادة الإقليمية، وذهبت به أبعد كثيرًا من الحدود الضيقة للسياسة اللبنانية. ويتشاور نصر الله مع إيران وآخرين داخل حزبه، لكن ثمة أسبابًا لتوقع أنه هو الذي يتخذ القرارات الاستراتيجية النهائية للحزب، خاصة عندما يتعلق الأمر بفلسطين ولبنان.‏
‏كان الكثيرون يخشون "حزب الله" قبل نصر الله، ولم يكن الحزب مفهومًا أو محبوبًا في أغلب الأحيان. وفي ‏‏عهد نصر الله، أصبح الحزب محبوبًا لدى البعض (بشكل خاص قبل الحرب السورية في العام 2011)، ومكروها لدى آخرين، ومُساء الفهم لدى الكثيرين. (بطبيعة الحال، تخصصت وسائل إعلام عربية في تشويه معنى كلمات نصر الله كجزء من حملتها الدعائية الإقليمية لشيطنة أعداء إسرائيل).‏
يقوم الزعيم الجديد لـ"حماس"، يحيى السنوار، أيضًا بإحداث تغيير جذري في دور "حماس" وممارستها وفعاليتها. وتمامًا مثل نصر الله، بدأ السنوار في ترك بصمته على الحركة بعد فترة وجيزة من توليه القيادة في العام 2017.‏
‏ومثل نصر الله (الذي خدم في دور أمني مع "حزب الله" قبل سنوات من توليه القيادة)، كان للسنوار دور أمني مع "حماس". ويُزعم أنه كان يطارد المتعاونين مع إسرائيل داخل "حماس" وفي غزة.‏ ‏وكان فشل إسرائيل في الوصول إلى قيادة "حماس" وهيكل قيادتها ‏‏ناجمًا عن النظام الأمني الذي أقامه السنوار في القطاع.‏
ليس السنوار من النوع الذي يدير الأعمال ويبرم الصفقات بمكر وحذق مثل خالد مشعل، الزعيم السابق لحركة "حماس"، وهو يتجنب الانخراط في السياسات والصراعات البينية بين الدول العربية. كما أنه يؤمن إيمانًا راسخًا بفعالية محور المقاومة الإقليمي، ويستثمر ذلك بفعالية كبيرة في توظيفه للموارد العسكرية للحركة.‏
‏انفصلت "حماس" عن حقبتها السابقة عندما حول مشعل الحركة إلى ذراع للسياسة الخارجية القطرية. وكان مشعل أقرب إلى قطر وتركيا في حين أن السنوار أقرب إلى إيران، التي تزود الحركة بالمساعدات العسكرية الحاسمة (تزود قطر "حماس" بالمساعدات المالية، ولكن بتنسيق وثيق مع إسرائيل، بحسب تقارير).‏
ربما يتغير حزب أو حركة أيضًا من خلال التعلم من الأخطاء السابقة. وعندما ظهرت "حماس"، لم تكن لديها أي مخاوف أو موانع من التعبير عن مشاعر معادية لليهود، حتى أنها استشهدت بـ"بروتوكولات حكماء صهيون" سيئة السمعة. ولم تكن "حماس" تهتم حتى بالحساسيات المسيحية في البداية. لكن هذا كله تغير بمرور الوقت.‏
‏في هذه الوثيقة الجديدة المذكورة أعلاه (وكذلك في وثيقة سياسية صدرت في العام 2018) أوضحت الحركة أنها لا تعتنق أي أيديولوجية تضمر عداء لليهود كيهود. وهذا تحول كبير، عبر عنه "حزب الله" أيضًا في وثيقته السياسية للعام 2009.‏
من المؤكد أن إسرائيل والصهاينة الغربيين لا يريدون الاعتراف بأن الحركات تتغير. وهم يريدون تصنيف جميع جماعات المقاومة الفلسطينية والعربية على أنها شبيهة بالنازية، بغض النظر عما تفعله هذه الجماعات أو تقوله. وحتى يومنا هذا، ما تزال وسائل الإعلام الغربية تشير إلى الخطاب السياسي الذي تبنته حركة "حماس" في عامها الأول ويتجنب الإشارة إلى خطابها في سنواتها الأخيرة الأقرب زمانياً.
‏وهي تفعل الشيء نفسه مع "حزب الله"، بل وتستمتع حتى وسائل إعلام عربية بالعثور على خطابات قديمة جدا لنصر الله يشير فيها إلى مسألة الدولة الإسلامية لتنفير المؤيدين غير الشيعة في لبنان والعالم العربي.‏
من ناحية أخرى، نأت "حماس" بنفسها أيضًا عن تاريخها المتمثل في عدم محاولة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية الإسرائيلية (على الرغم من أن تصريحاتها المبكرة جدا أشارت إلى أنها تفعل). وليس من السهل على جماعات المقاومة العربية أن تتعامل مع هذا التمييز، (أ): لأن إسرائيل والحركة الصهيونية لم تتكلفا مطلقًا عناء التمييز بين العرب المقاتلين والعرب المدنيين؛ و(ب): لأن العديد من الإسرائيليين (من الذكور والإناث على حد سواء) مسلحون ويخدمون كاحتياط في الجيش والأجهزة الأمنية.‏
في فترات سابقة، كانت موجة الهجمات الانتحارية التي نفذتها "حماس" خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية قد أدت إلى تنفير بعض المؤيدين للفلسطينيين، من العرب وغير العرب. وفي الوثيقة الجديدة تعلن "حماس" عن سياسة معلنة تتوخى تجنب استهداف المدنيين كجزء من عقيدتها الدينية والأخلاقية. (سأتعمق في هذا السؤال في الجزء الثاني الذي يُنشر قريبًا من هذا المقال).
‏وكان هناك مسار مماثل في تاريخ "حزب الله" اللبناني أيضًا. لكن الحزب أصبح الآن بالغ الحرص على تجنب استهداف المدنيين. وحتى في الأشهر الأخيرة من الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل، استهدف الحزب بدقة المواقع العسكرية في إسرائيل عندما كان من الأسهل عليه بكثير أن يطلق نيرانه بطريقة عشوائية وبلا تمييز.‏
في المقابل، وعلى النقيض من ذلك كله، تعمل إسرائيل في جميع حروبها على قتل العديد من المدنيين (أو على أن يكون معظم الضحايا من المدنيين). وفي واقع الأمر، لا تنكر إسرائيل -في حرب الإبادة الجماعية الأخيرة التي تشنها على غزة- أن معظم ضحاياها هم من المدنيين، ولكنها تؤكد أن العديد من الذين قُتلوا كانوا من مقاتلي "حماس".‏
‏(‏‏تقدر‏‏ المخابرات الأميركية أن إسرائيل ‏‏بالغت‏‏ في النسبة المئوية التي تعلنها للمقاتلين ‏‏الذين قتلوا). وفي حرب تموز (يوليو) 2006 في لبنان، كانت الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين الذين قتلهم "حزب الله" من الجنود والضباط، في حين أن معظم الذين قتلتهم إسرائيل على الجانب اللبناني كانوا من المدنيين.‏

*أسعد أبو خليل As'ad AbuKhalil: أستاذ لبناني أميركي للعلوم السياسية في جامعة ولاية كاليفورنيا، ستانيسلاوس. وهو مؤلف كتابي "المعجم التاريخي للبنان" Historical Dictionary of Lebanon (‏‏1998‏‏)؛ ‏‏و"بن لادن، الإسلام وحرب أميركا الجديدة على الإرهاب" Bin Laden, Islam and America's New War on Terrorism؛ (2002). أدار ‏‏مدونة ‏‏"العربي الغاضب‏‏" The Angry Arab الشهيرة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Hamas' Official Account

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