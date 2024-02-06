كيربي: نهدف لصفقة تتضمن توقف الحرب لفترة طويلة
التاريخ
2/6/2024 11:27:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن "ما نحاول القيام به في الصفقة التي يجري العمل عليها هو التوصل لفترة توقف طويلة".
وأضاف أن فترة التوقف الطويلة ستسهم في الإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات وخفض مستوى العنف بشكل عام.
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