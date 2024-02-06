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كيربي: نهدف لصفقة تتضمن توقف الحرب لفترة طويلة

2/6/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن "ما نحاول القيام به في الصفقة التي يجري العمل عليها هو التوصل لفترة توقف طويلة".
وأضاف أن فترة التوقف الطويلة ستسهم في الإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات وخفض مستوى العنف بشكل عام.

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