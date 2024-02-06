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ربع الإسرائيليين يعانون من الهلع والعجز

2/6/2024 11:27:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن دراسة حديثة تظهر أن ربع الإسرائيليين يعانون من شعور بالهلع والعجز وفقدان الثقة في الحكومة والجيش.
في سياق متصل، أشارت وسائل إعلام عبرية سابقا إلى أن معدل استهلاك المواد المخدرة ارتفع بشكل ملحوظ في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قالت في نهاية أكتوبر الماضي، إن 500 جندي من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب الجارية.
سبق وأن أوضحت معطيات إسرائيلية أن 2000 جندي إسرائيلي تلقوا الدعم النفسي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه تم تصنيف نحو 2000 عسكري إسرائيلي كمصابين على إثر المعارك التي بدأت في 7 أكتوبر وأنهم في حاجة لرعاية طبية وتحديدا النفسية، مشيرة إلى أن 200 من بين هؤلاء الجنود كانوا في الأسابيع الثلاثة الأولى من عملية الاجتياح البري.

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