قوات الاحتلال تقتحم مخيما في أريحا وقرية في الخليل

قوات الاحتلال تقتحم مخيما في أريحا وقرية في الخليل
التاريخ
2/6/2024 11:27:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية وحاصرت أحد المنازل به. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية العلقة جنوب مدينة دورا في الخليل.
وفي وقت سابق الليلة، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.
MENAFN06022024000072011014ID1107819696
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.