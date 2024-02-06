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قوات الاحتلال تقتحم مخيما في أريحا وقرية في الخليل

2/6/2024 11:27:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية وحاصرت أحد المنازل به. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية العلقة جنوب مدينة دورا في الخليل.
وفي وقت سابق الليلة، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

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