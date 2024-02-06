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اعتقالات واقتحامات واسعة بالضفة

2/6/2024 11:27:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الاحتلال يقتحم مدينة جنين
 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين.
وذكرت مصادر أمنية لـ "وفا"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات اقتحمت المدينة من شارع حيفا وشرعت الجرافات بتدمير للبنية التحتية في شارع حي الزهراء عند أطراف المخيم وبجانب المستشفى الميداني الأردني، كما دمرت شارع محيط تربية جنين وشارع السكة.
وأطلق جيش الاحتلال الرصاص على المواطنين المتواجدين امام مستشفى جنين الحكومي، كما اندلعت مواجهات في المخيم واحياء جنين ودوار السينما، مع تواصل تعزيزات عسكرية من شارع الناصرة إلى جنين، كما دارت مواجهات مع قوات الاحتلال عند دوار برقين وبالقرب من دوار قرية كفرقود.
وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة فيما تشهد المدينة حشودات عسكرية لقوات الاحتلال من تجاه شارع الناصرة.

الاحتلال يعتقل شاباً من قرية راس كركر
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شاباً من قرية راس كركر، غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت راس كركر، واعتقلت الشاب ساجي نصر نوفل بعد دهم منزله وتفتيشه.

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية دورا القرع


اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواطناً من قرية دورا القرع، شمال رام الله.
وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وجيه حمدان، بعد دهم منزله وتحطيم محتوياته.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم عقبة جبر في أريحا.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عقبة جبر، وداهمت عددا من الأحياء فيه، ومنازل عدد من عائلات الأسرى وعاثت خرابا فيها، وعرف منها، منزل المواطن فخر عوضات المقيطي، والد الأسرى الأربعة، إسلام، وسائد، وصدام، وحسن عوضات.
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