عدم اليقين والشركات الحكومية (2/1)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعد أن أصبح الاعتماد على الذات لزاماً، وشحت المساعدات وربما انعدمت إلا قليلا ، وفي ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي يبدو أنها ستطول مدتها ، وفي هذه الأجواء السياسية المشحونة باضطراد وفي ظل عدم مرونة الموازنة، وصعوبة جذب الاستثمارات ؛ نحتاج إلى ترتيب بيتنا الداخلي وتحسين الإيرادات المحلية كيفما أمكن، وتعتبر الشركات الحكومية أحد أوجه التحسين العديدة الممكنة في ظل أصولها المليارية .
انتقلت شركاتنا الحكومية تحت مظلة شركة الاستثمارات الحكومية منذ 2015 ولم يتغير شيء بدليل عدم إصدار بيانات مالية مجمعة لكافة الشركات الحكومية بما يمكن المهتمين من مراقبة الأداء وتطوره أو تراجعه، وغالبيتها لا تحقق الربحية والقليل الرابح يحقق بضعة ملايين وهو ما تناولته بالتفصيل في مقال سابق ، لذلك تحولها لم يحقق المطلوب وهو أولاً : وقف الاعتماد على الدعم المالي الحكومي وبالتالي رفد الحكومة بإيرادات مالية متكررة تدعم الموازنة المثقلة بالعجز، وثانياً : بحكم عملها في الظل لم تتحقق الشفافية والإفصاح المطلوبين أسوة بالشركات المدرجة، وثالثا: لم تستخدم ممارسات الحوكمة لتحسين أرقامها وصورتها .
تعلمون أن أكثر ما يضر الشركات الحكومية هو سياسية التنفيعات أي توزيع العضويات حسب الأشخاص بهدف إرضائهم وتحسين ظروفهم المالية وهو ما تحاربه الحوكمة الرشيدة. بجانب التنفيعات غياب الحوكمه يعني ضمناً عدم وجود عدد معين لعضويات الشخص فيمكن أن يكون في خمسة أو عشرة مجالس إدارة فلا تشريع يمنع، وهو ما يثقل كاهل الشخص ويضعف إن لم يقتل أداؤه. غيابها معناه عدم وجود حد أدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة فيمكن الاكتفاء باجتماعين أو أربعة بينما إجماع الممارسات العالمية تنص على أن لا تقل الاجتماعات سنوياً عن ستة تكون أربعة منها لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية والباقي للشؤون الإستراتيجية والرقابية.
غيابها معناه عدم وجود مدة محددة لتناوب المدققين الخارجيين لأن تكرر المدقق معناه علاقات طويلة الأمد ومعناه الاسترخاء ونشوء علاقات ودودة معه، وإطلالة للفساد برأسه التي تتجلى برغبة مدقق الحسابات الخارجي في إرضاء المجلس على حساب مصلحة العمل، بينما تحديد مدته بدورتين كحد أقصى يليها انقطاع لسنتين مثلاً معناه التدقيق الحصيف وحياديتة وتعزيز المنافسة وتوزيع المنافع وفق قوى السوق اللا احتكارية.
ولا ننسى أن ضعف الحوكمة معناه الافتقار إلى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأهمها لجنتي التدقيق والمخاطر والإستراتيجيات الاجباريتين، واستمرار التجديد للأعضاء أو نقلهم من شركة إلى أخرى في غياب برامج تعريف وتدريب وتقييم أداء مجلس الإدارة.
يتطلب نجاح شركة الاستثمارات الحكومية والشركات التابعة لها وجود عدد مناسب من أعضاء مجلس الإدارة ذوي الكفاءة العالية من المختصين المستقلين بمعنى الحياد بتجنب تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين الحكوميين، وهو ما يثبت فائدته في التعامل مع تضارب المصالح المحتمل الذي لا مانع من وجودة شريطة الإفصاح عنة وعدم إشراك المعني في التصويت على القرارات التي له فيها مصلحة.
وللحديث بقية
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