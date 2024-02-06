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عدم اليقين والشركات الحكومية (2/1)

2/6/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بعد أن أصبح الاعتماد على الذات لزاماً، وشحت المساعدات وربما انعدمت إلا قليلا ، وفي ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي يبدو أنها ستطول مدتها ، وفي هذه الأجواء السياسية المشحونة باضطراد وفي ظل عدم مرونة الموازنة، وصعوبة جذب الاستثمارات ؛ نحتاج إلى ترتيب بيتنا الداخلي وتحسين الإيرادات المحلية كيفما أمكن، وتعتبر الشركات الحكومية أحد أوجه التحسين العديدة الممكنة في ظل أصولها المليارية .
انتقلت شركاتنا الحكومية تحت مظلة شركة الاستثمارات الحكومية منذ 2015 ولم يتغير شيء بدليل عدم إصدار بيانات مالية مجمعة لكافة الشركات الحكومية بما يمكن المهتمين من مراقبة الأداء وتطوره أو تراجعه، وغالبيتها لا تحقق الربحية والقليل الرابح يحقق بضعة ملايين وهو ما تناولته بالتفصيل في مقال سابق ، لذلك تحولها لم يحقق المطلوب وهو أولاً : وقف الاعتماد على الدعم المالي الحكومي وبالتالي رفد الحكومة بإيرادات مالية متكررة تدعم الموازنة المثقلة بالعجز، وثانياً : بحكم عملها في الظل لم تتحقق الشفافية والإفصاح المطلوبين أسوة بالشركات المدرجة، وثالثا: لم تستخدم ممارسات الحوكمة لتحسين أرقامها وصورتها .
تعلمون أن أكثر ما يضر الشركات الحكومية هو سياسية التنفيعات أي توزيع العضويات حسب الأشخاص بهدف إرضائهم وتحسين ظروفهم المالية وهو ما تحاربه الحوكمة الرشيدة. بجانب التنفيعات غياب الحوكمه يعني ضمناً عدم وجود عدد معين لعضويات الشخص فيمكن أن يكون في خمسة أو عشرة مجالس إدارة فلا تشريع يمنع، وهو ما يثقل كاهل الشخص ويضعف إن لم يقتل أداؤه. غيابها معناه عدم وجود حد أدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة فيمكن الاكتفاء باجتماعين أو أربعة بينما إجماع الممارسات العالمية تنص على أن لا تقل الاجتماعات سنوياً عن ستة تكون أربعة منها لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية والباقي للشؤون الإستراتيجية والرقابية.
غيابها معناه عدم وجود مدة محددة لتناوب المدققين الخارجيين لأن تكرر المدقق معناه علاقات طويلة الأمد ومعناه الاسترخاء ونشوء علاقات ودودة معه، وإطلالة للفساد برأسه التي تتجلى برغبة مدقق الحسابات الخارجي في إرضاء المجلس على حساب مصلحة العمل، بينما تحديد مدته بدورتين كحد أقصى يليها انقطاع لسنتين مثلاً معناه التدقيق الحصيف وحياديتة وتعزيز المنافسة وتوزيع المنافع وفق قوى السوق اللا احتكارية.
ولا ننسى أن ضعف الحوكمة معناه الافتقار إلى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأهمها لجنتي التدقيق والمخاطر والإستراتيجيات الاجباريتين، واستمرار التجديد للأعضاء أو نقلهم من شركة إلى أخرى في غياب برامج تعريف وتدريب وتقييم أداء مجلس الإدارة.
يتطلب نجاح شركة الاستثمارات الحكومية والشركات التابعة لها وجود عدد مناسب من أعضاء مجلس الإدارة ذوي الكفاءة العالية من المختصين المستقلين بمعنى الحياد بتجنب تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين الحكوميين، وهو ما يثبت فائدته في التعامل مع تضارب المصالح المحتمل الذي لا مانع من وجودة شريطة الإفصاح عنة وعدم إشراك المعني في التصويت على القرارات التي له فيها مصلحة.
وللحديث بقية

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