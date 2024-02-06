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صفقة متعثرة ومفاوضات كسر عظم

2/6/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ما بين تسريبات واشنطن، وبيانات تل أبيب، وجولات بايدن، هناك هوّة واسعة يمكن لمن ينظر من خلالها استشراف حقيقة الموقف فيما يخص الصفقة التي يجري الحديث عنها، والتي يرى بعض المتابعين أنها أصبحت وشيكة ويراها آخرون بعيدة.
فالهوة المرشحة للاتساع في كل لحظة، تكشف عن خلافات لا تنبئ بقرب إبرام تلك الصفقة، ذلك أن الخلافات ما زالت أكثر تعقيدا من عناصر التوافق داخلها. فالخلافات بين بايدن ونتنياهو بلغت حد تبادل الشتائم" عن بعد". والانقسامات في بيت حكم سلطة الاحتلال تطورات إلى مستوى المشاجرات وتدخل الحراس الشخصيين، وحولت الحكومة إلى ما يشبه بيت العنكبوت يهتز مع كل زوبعة معارضة، ويحتاج إلى أمن داخلي للفصل بين رموز التطرف الذين يتسابقون على تعطيل أي مشاريع من شأنها أن تعترف بصعوبة الواقع والخروج بأقل الخسائر.
والخلافات مع الشارع تتصاعد يوميا، حيث يواصل ذوو المحتجزين لدى المقاومة اعتصاماتهم مطالبين باستعادة أبنائهم، ويرفضون الردود الحكومية ويعتبرونها مصلحية وغير مقنعة.
اللافت هنا، أن الولايات المتحدة التي تتبنى "الصفقة" وتضيف لها مشروعا لحل الدولتين، وتكلف مبعوثيها بالترويج لها والضغط على أطراف متعددة لاعتمادها، تواجه صعوبة في تقمص دور الوسيط، كونها ما زالت طرفا يقاتل إلى جانب إسرائيل، ويتبنى مواقفها المتطرفة.
فمن جهة، ترفض وقف إطلاق النار، وتطالب بهدنة مؤقتة. وتواصل قصف مواقع الحوثيين في اليمن، ومواقع أخرى في العراق، وتلوح بضرب إيران انتصارا لإسرائيل.
ومن جهة أخرى تعلن مباركتها لقيام دولة فلسطينية لكنها تتبارى مع المتطرفين الصهاينة في وضع العقبات في وجه تلك الدولة وفي حقوق الشعب الفلسطيني حيث تشترط أن تكون دولة منزوعة السلاح، وخاضعة بشكل كامل لإملاءات إسرائيل وخاضعة للتدخلات الأميركية والإسرائيلية في كل شؤونها.
وبغض النظر عما إذا كان مشروع الدولة ناجما عن قناعة أميركية باستحالة تحقيق الأمن لإسرائيل دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم من خلال الدولة المستقلة، هناك من يرى أن الطرح الأميركي ليس جادا، وأنه مرتبط باستحقاق الانتخابات الرئاسية وتراجع شعبية بايدن وحزبه الديمقراطي.
وفي هذا السياق يستذكر محللون ما يحدث منذ عشرات السنين، إذ يطرح كل رئيس منتخب مشروع الدولة لكنه ينخرط في قضايا أخرى ولا يتذكر الملف إلا في نهايات فترة حكمه وقبيل موعد الانتخاب وعندما لا يسمح الوقت بتطبيق اية فكرة من هذا القبيل.
والحديث عن الدولة هذه المرة أشبه بأسطوانة مشروخة يستغلها بايدن مستندا إلى رفض نتنياهو ووزراء من حكومته الائتلافية ـ حتى اللحظة ـ فكرة الدولة الفلسطينية ويصنفونها ضمن دائرة الخطر الشديد على الكيان.
كل ذلك لا يعني أن "الصفقة" غير موجودة، لكنها ـ كما يبدو ـ ما زالت متعثرة، فالتسريبات تتحدث عن توافق على الإطار العام، وكسر عظم في المفاوضات على التفاصيل. ذلك أن المقاومة لم تغير من شروطها، وترى أنها في موقف يمكنها من التمسك بتلك الشروط.
فبينما يبدي العديد من الوزراء موافقتهم على صيغة تبادل الأسرى وفقا لما تتمسك به المقاومة" الكل مقابل الكل"، يرفض نتنياهو المبدأ ويتمسك بمعادلة" 3 مقابل واحد" و" فيتو" على بعض الأسماء.
وبينما تتمسك المقاومة بمطلب وقف العدوان يرفض نتنياهو وبعض وزرائه هذا المبدأ ويتخطاه إلى بعض المشاريع الاحتلالية، وأبرزها التمسك بفكرة السيطرة على قطاع غزة وبشكل أكثر إلحاحا المنطقة الحدودية بين مصر والقطاع وإعادة الاستيطان لها، وإقامة منطقة أمنية عازلة حولها.
ومن المشاريع الجديد نقل معبر رفح إلى موقع جديد في نقطة الحدود بين القطاع ومصر وإسرائيل. وبحيث تكون هناك سيطرة كاملة "فيتو" لإسرائيل على ذلك المعبر. مع إقامة جدار أمني في الحد الفاصل بين غزة ومصر.
ومن مشاريع نتنياهو استخدام واشنطن كل الوسائل الممكنة للضغط على مصر من أجل إبرام اتفاق خاص بين الطرفين يغطي أي ثغرة أمنية أو حدودية تراها تل أبيب ضرورية لها.
وفوق ذلك كله ترفض إسرائيل أن يكون للمقاومة أي دور في إدارة شؤون القطاع، وأن تختار ـ هي ـ من يدير شؤونها الداخل والخارج.
كل ذلك ـ إن كان دقيقا ـ يجعل من الصعب، بل من المستحيل أن تتحقق الصفقة. أما إن كان مجرد موقف تفاوضي تحاول إسرائيل من خلاله الضغط على المقاومة لتحقيق بعض المكاسب، فالمرجح ان تضطر حكومة الحرب للتنازل من جديد، إما لضغوط خارجية أولأسباب مصلحية.
ويبقى السؤال: متى؟ وكيف؟

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