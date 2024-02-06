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في اليوبيل الفضي.. إنجازات اقتصادية لافتة

2/6/2024 11:26:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حققت المملكة إنجازات اقتصادية لافتة في عهد جلالته بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات المتتالية، خاصة وأن تحسين معيشة المواطنين كانت على الدوام هاجسا مهما ورئيسيا لجلالة الملك. كما أن الصناعة الأردنية نمت في عهد جلالته وتطورت إلى أن أصبحت تُنافس عالمياً من حيث الجودة والكفاءة ومواكبة التطورات التقنية الحديثة، وصادراتها نمت خلال 25 عاما الماضية أكثر من ثمانية أضعاف! ولأن الصادرات الوطنية هي مفتاح النمو الاقتصادي في ظل صغر حجم السوق المحلية، فإن الدعم الملكي من خلال العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مَكّن الصناعة أن تتبوأ مكانة رائدة على مستوى المنطقة، وشكلت قصة نجاح بحد ذاتها، وباتت تُصدر لأكثر من 142 سوقا حول العالم. كما أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والتي وقعت في 2001 بفضل وجهود جلالة الملك بعد أقل من ثلاثة أعوام من استلامه جلالته سلطاته الدستورية، نمت صادراتنا إلى أكبر سوق في العالم من 200 مليون دولار إلى أكثر من 1.8 مليار دولار! ومن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الـ25 عاما كان التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات، وتأسيس صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. رؤية جلالة الملك كانت جلية وواضحة من خلال صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، والذي ساهم هذا الصندوق بدعم الجهود التنموية والاجتماعية والتعليمية وصقل مهارات الشباب، وبصفتي عضوا في مجلس أمناء الصندوق، فإني شاهد على تحقيق بعض من هذه الرؤى من خلال عشرات البرامج وآلاف الخريجين والتي ساهم من خلالها الصندوق في زيادة قدرة الشباب الأردني على المنافسة في سوق العمل والتشغيل الذاتي وتغيير تفكيرهم تجاه ثقافة العمل. ولأول مرة في تاريخ المملكة يكون للدولة بوصلتها الاقتصادية وتجسد ذلك من خلال رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تمثل خارطة طريق للأردن في مئويته الثانية، باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد ورافعة أساسية للاقتصاد. وهذه الرؤية تنبع من اهتمام جلالة الملك المباشر بالشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة إدامة عجلة الإنتاج والاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات خاصة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية التي تأثرت بها المملكة خلال السنوات الماضية. كل عام وقائد مسيرة النهضة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والأسرة الهاشمية وشعبنا العظيم بألف خير.

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