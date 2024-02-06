Wednesday, 07 February 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مع هكذا أصدقاء

2/6/2024 11:26:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يقول المؤرخ الأميركي الفلسطيني رشيد الخالدي: تم زرع إسرائيل في المنطقة لهدفين إستراتيجيين أساسيين، الأول حماية قناة السويس باعتبارها طريق التجارة بين الهند وبريطانيا والغرب عموما، وأيضاً لضمان وصول خط بري بين منابع النفط والبحر الأبيض المتوسط على ميناء حيفا، تعلم العقل البريطاني "أسس الاستعمار وأساليبه" من التجربة الاستعمارية للتاج البريطاني في إيرلندا التي دامت أكثر من 850 عاماً تقريبا، حيث كانت إيرلندا مختبرا لأساليب الاستعمار والقمع التي مارستها بريطانيا والغرب في كافة مستعمراتها ونقلتها بريطانيا لفلسطين، فإن بلفور إياه في عهد مشروع استعمار ايرلندا كان يسمى عند الإيرلنديين "بلفور الدموي"؛ حيث كان مسؤولا عن ادارة إيرلندا تحت الاستيطان البريطاني سائرا على خطى خاله لورد ساليسبري عضو حزب اليمين المتشدد، الذي عرف بكونه أشهر رئيس وزراء بريطاني متشدد في دعم الاحتلال البريطاني الإيرلندي.
قام المستعمر البريطاني بنقل مجموعات من الضباط البريطانيين من إيرلندا إلى فلسطين لـ "مساعدة" المشروع الصهيوني حيث لقنهم أساليب الاستعمار والقمع، فقد صرح قادة العصابات الصهيونية – الذين اصبحوا قادة الجيش لاحقا- وعلى رأسهم موشيه ديان، بأن الضباط البريطانيين علموهم كل شيء كانوا يعلمونه، بما في ذلك خدعة وحدة التقمص المعروفة بالمستعربين؛ حيث كان بطشهم يأتي ككمين متنكر على صورة الضحية، وهذه خدعة تميز الجيش البريطاني في تطبيقها على سكان إيرلندا. ولا ننسى الكم الهائل من الأسلحة والطائرات التي تركتها بريطانيا للعصابات الصهيونية والتي كانت العامل الحاسم في المذابح الدامية التي ارتكبتها تلك العصابات الصهيونية في فلسطين ما قبل إعلان دولة إسرائيل وفي حرب إعلانها.
الشاهد في الحديث هو أن فكرة إسرائيل فكرة استعمارية بحتة وهي نتاج حالة عقلية استعمارية سادت العالم ومارستها دول أوروبا على بعضها وفي باقي القارات كآسيا وأفريقيا، حيث أبدع الأوروبيون فيها، وفي أفريقيا بالذات بطشا وعبودية واستغلالا، وشحذوا سيف الفكر الدموي ونقلوا كامل التجربة إلى إسرائيل، تصوروا أن إيطاليا كانت تقول إن لها الحق في استعمار ليبيا لأن أجدادهم الرومان حكموا ليبيا قبل آلاف السنين، تبدو لي هذه العبارة مألوفة جدا.
لم يبق من المشروع الاستعماري الأبيض إلا الاستعمار الصهيوني لفلسطين وبمساعدة الدول الأوروبية وبسبب عداء أوروبا لليهود ولا سامية الرجل الأبيض الأوروبي ورغبته بالتخلص من اليهود، استكملت الدول الأوروبية دعم مشروع الاستعمار الصهيوني في فلسطين، ولأمام ضعف الدول العربية وتبعيتها تم الاعتراف بإسرائيل كدولة مستقلة ذات سيادة وانتقلت منظمة التحرير الفلسطينية من الدعوة إلى دولة ديمقراطية واحدة على كل أرض فلسطين إلى الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود! بانتظار الاعتراف بدولة فلسطينية مؤسسة على حوالي 20 ٪ من أرض فلسطين التاريخية أي حوالي ستة آلاف كيلو متر مربع! وعلى عكس ما روجت له إسرائيل؛ قبل العرب والفلسطينيون جميع مبادرات السلام الأميركية والأوروبية، ولكن ما يسود في العقل السياسي الإسرائيلي هو فقط مشروع استعماري استيطاني يستهدف الأرض، لإقامة إسرائيل دولة يهودية نقية العرق من النيل إلى الفرات!
بغض النظر عن تقييم حرب غزة ونتائجها، إلا أن هذه الحرب أعادت مفهوم الصراع الفلسطيني العربي الإسرائيلي إلى كونه صراع شعب في مواجهة مشروع استعماري يهدف إلى اجتثاثه وتهجيره خارج أرضه، ورسخت الحرب فكرة أن هذا الصراع هو صراع وجود وليس صراع حدود، وأمام الإعلان الصريح لجناح نتنياهو اليميني الديني الصهيوني المتطرف برفض إقامة دولة فلسطينية، فإن الفلسطيني لم يعد له شريك للسلام، وإن محاولة أميركا للحديث عن حل الدولتين ليس سوى تكتيك انتخابي داخلي يعلم بايدن أنه غير قادر على تحقيقه.
موقف إسرائيل المتشدد والقاضي بتهجير وطمس هوية الشعب الفلسطيني والحيلولة دون حقه في تقرير المصير ليس بمستجد، بل هو تيار مستمر بدأ من هرتزل وجاوبتنسكي عبورا إلى بن غوريون وبيغن وشامير ليصل إلى شارون ويكمل سيرته في نتنياهو وبن غفير. فلن تؤثر الإطاحة بنتنياهو على هذا التيار السائد المتشدد والمستمر في العقل السياسي الصهيوني، هذا العقل اليميني النازي ظهر ما قبل غزة، وللأسف فإن أوروبا التنويرية تسانده في مواجهة النضال الفلسطيني، ولكن الاحتلال زائل؛ لأن الواقع التاريخيّ يثبت أن لا استعمار يدوم مدى الحياة، وأعتقد أن فرصة أصدقاء إسرائيل تكاد تنفد لإنقاذها، ولهذا نقول إن مع هكذا أصدقاء فإن إسرائيل لا تحتاج أعداء! الظاهر أن العقل الاستعماري الأوروبي لم يبرأ من نفسه، وأن الطبع غلب التطبع جنابك.

MENAFN06022024000072011014ID1107819689

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث