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تطورات إقليمية لافتة في حرب غزة

2/6/2024 11:26:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تطورات إقليمية لافتة ضمن تداعيات الحرب على غزة ومحاولة الجميع التعامل معها. القناعة التي تسود بين معظم الأطراف أن الحرب مرشحة للتمدد إقليميا كلما طال أمدها في غزة، حيث تستغل أطراف متعددة تلك الحرب لمحاولة تسجيل مكتسبات سياسية وأمنية وإيران أوضح مثال على ذلك. إسرائيل وحكومتها الأمنية بالتحديد لا تريد وقف الحرب لأسباب حكومية ائتلافية تشير إلى أن الحكومة سوف تسقط إذا ما أوقفت الحرب الآن الأحزاب اليمينية سوف تنسحب من الائتلاف. إيران ايضا تستغل استمرار الحرب لتفعيل أذرعها للتأثير بمعادلات الاستقرار الإقيليمي لتثبت أنها من يتحكم بالإقليم واستقراره. في ضوء ذلك، ثمة تطورات إقليمية لا بد من التوقف عندها.
التطور الإقليمي الأول الملفت هو الرد الأميركي على الهجوم الإيراني الذي تم على التواجد الأميركي في منطقة التنف. الولايات المتحدة بدأت وسوف تستمر بشن هجمات على مواقع وأهداف لميليشيات إيرانية، ولكن هذا الرد الأميركي لا يبدو سيتجاوز حدودا تخلق بيئة تتوسع فيها الحرب. الهجمات والرد الأميركي هو ضمن قواعد الاشتباك ولن يصل لدرجة تضعف قدرة إيران الإستراتيجية، وبالكاد سوف تكبدها بعض الخسائر التي سوف تكون إيران قادرة على تحملها. بعد الرد أو الانتقام الأميركي سوف تعود الأحوال إلى ما كانت عليه، من محاولات إيرانية للعبث بالأمن الإقليمي من خلال أذرعها. أميركا بهذا النوع من الرد لا تغير كثيرا من معادلات الإقليم وبيئته الإقليمية، وواضح أن الرئيس الأميركي بايدن ليس بوارده الدخول في حرب بالشرق الأوسط؛ لأنه وحزبه مقبلون على انتخابات رئاسية محتدمة الغلبة فيها للمنافس الجمهوري ترامب. ستعود إيران بعد فترة وجيزة لسلوكها السابق، توظف أذرعها لتهديد الأمن الاستقرار الإقليمي، لتقول لنا جميعا أنها من يتحكم باستقرار الإقليم ولن يهدأ هذا الإقليم قبل أن تتحق مصالحها الكاملة بالهيمنة والسيطرة.
أما التطور الآخر اللافت فهو الدخول في مرحلة البحث والتقييم لشخصية فلسطينية تكنوقراطية تقود المشهد في الضفة وغزة بما يعزز فرص وقف الحرب وإعادة البناء والحياة الطبيعية. الأسماء المطروحة كرئيس للوزراء بصلاحيات كبيرة هي سلام فياض وناصر القدوة كشخصيات مستقلة تكنوقراطية مقبولة من قبل غالبية الفصائل وقادرة على إصلاح السلطة لكي تقوم بأعمالها في الضفة وغزة على نحو أفضل. عواصم العالم على قناعة أن إصلاح السلطة بات أمرا ضروريا لا بد منه، لكي يقبل العالم مزيدا من الدور الفاعل لها ويدعمها ومن خلالها الشعب الفلسطيني، وبالتالي تكون مهيأة لتقوم بدور إدارة قطاع غزة وإعادة بنائه على نحو يستطيع الغزيين استعادة حياتهم التي تدمرت بشكل مرعب وهمجي. هذا التوجه جيد يصب في صالح الشعب الفلسطيني وينهي الانقسام الذي أنهك الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، والأهم، إنه يجهز على سياسية نتنياهو وحكوماته التي جعلت من تغذية ذلك الانقسام هدفا إستراتيجيا لأنه يضعف فرص حل الدولتين ويغذي ذريعة عدم وجود شريك فلسطيني ليبرم معه سلام.

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