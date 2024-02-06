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غياب نقاط عبور آمنة أمام مدارس بجرش خطر يتهدد الطلبة

2/6/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – يشكل غياب مناطق عبور آمنة، بمحيط العديد من مدارس جرش، كممرات مشاة أو جسور، خطرا على حياة الطلبة خاصة الأطفال، الذين يجدون صعوبة في عبور الطرق التي تشهد أزمات في أوقات الذروة التي تتزامن مع ذهابهم إلى مدارسهم وإيابهم منها.
ويعتمد آلاف الطلبة على أنفسهم في الذهاب لمدارسهم سيرا على الأقدام، وهم بذلك مجبرون على التعامل مع حركة مرور طابعها عشوائي نتيجة ما تشهده من ازدحامات مرورية، في المقابل تزداد مطالب أولياء أمور ونشطاء مجتمعيين، بضرورة أن يكون هناك دور مجتمعي لإرشاد الطلبة خاصة الصغار على كيفية السير على الطرقات وعبورها، إضافة إلى ضرورة توفير عناصر السلامة المرورية في محيط كافة المدارس.
واللافت أن مئات المدارس في محافظة جرش تقع على طرق رئيسة وحيوية، وتضم آلاف الطلبة، وتتحول الطرق أمام تلك المدارس خاصة وقت خروج الطلبة بعد انتهاء الدوام إلى ساحة فوضى مرورية، نتيجة الإرباك الذي يحدثه سير المركبات وعبور الطلبة.
وتتجدد مطالب أولياء الأمور في بداية كل عام دراسي بضرورة تعليم الطلبة وخاصة في المدارس الأساسية على طريقة الدخول والخروج الآمن من مدارسهم، وتجنب الازدحامات والتدافع أمام المركبات، خاصة وأن المئات من المدارس يعتمد طلابها على وسائط النقل العامة والخاصة في الوصول إليها، ما يشكل ازدحاما كبيرا في المركبات أمامها، ويزيد من الخطورة خاصة على طلبة المرحلة الأساسية.
ووفق ولي الأمر والناشط نصر العتوم، فإن عدد طلبة المدارس كبير جدا، وخروجهم ودخولهم في نفس الوقت، يشكل خطورة على حياتهم خاصة في المدارس التي تضم آلاف الطلبة، وتفتقد للممرات ونقاط العبور الآمنة، وتحتاج إلى حواجز حديدية أمام مداخلها تنظم حركة دخول وخروج الطلبة.
ويعتقد العتوم أن توعية الطلبة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق التربية والشرطة المجتمعية وإدارة السير والمدارس نفسها، داعيا إلى ضرورة تثقيف الطلبة بكيفية الخروج والدخول الآمن لمدارسهم من خلال محاضرات وورش عمل ومن خلال قسم الإرشاد والكشافة في المدارس وضرورة تزويد المدارس بممرات آمنة أمام مداخلها، كما تزويدها بحواجز حديدية وإشارات تحذيرية ومطبات للحد من سرعة المركبات وتنظيم فرق مدربة من المدارس لغاية تنظيم دخول وخروج الطلاب من دون أي خطورة على حياتهم تحت إشراف المعلمين.
ويؤكد رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في تربية جرش نضال البرماوي أن توعية وإرشاد الطلاب يتم بشكل يومي ضمن برنامج التوعية والسلامة المرورية والطريق الآمن لغاية توعية الطلاب بطريقة الدخول والخروج الصحية من المدارس بدون أي حوادث أو ضرر خاصة المدارس التي تقع مداخلها ومخارجها على الطرق الرئيسة، وتتم هذه البرامج بالتعاون مع الشرطة المجتمعية وإدارة السير ووزارة التربية.
وأوضح أن إدارة السير والشرطة المجتمعية قامت بتدريب فرق من كل مدرسة لغاية تأهيل الطلاب وتدريبهم على الدخول والخروج الآمن من مدارسهم، فضلا عن عمل حملات متكررة لتجهيز مداخل المدارس من خلال عمل حواجز حديدية ورسم إشارات تحذيرية وإرشادية وعمل ممرات آمنة للطلاب في جميع المدارس.
وأكد رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا أن البلدية قامت بتنفيذ حملة شملت 30 مدرسة في مدينة جرش تضمنت صيانة وتجهيز ممرات آمنة أمام مداخلها، وتدريب الطلاب على الدخول والخروج بشكل آمن كون العديد من مدارس المدينة تقع على الشوارع الرئيسة وتعبرها آلاف المركبات يوميا، فضلا عن عدد كبير من المركبات التي تعمل على إيصال الطلاب، ما يشكل خطرا على حياتهم.
وأضاف أن البلدية تقوم بتأدية دورها في حماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتنفذ هذه الحملات سنويا وبداية كل فصل دراسي، كون العديد من المدارس ما زالت بحاجة إلى أرصفة وأطاريف وحواجز حديدية ومطبات وإشارات تحذيرية لحماية طلابها.
ويقر رئيس بلدية برما إحدى مناطق جرش عقاب السلامات إن شوارع وطرقات القرى والبلدات التابعة للبلدية ومنها طرق تقع عليها مدارس، بحاجة إلى صيانة وتعبيد وأرصفة وأطاريف وهي تشكل خطرا على المركبات والمواطنين وطلاب المدارس كذلك.
وأوضح أن العمل يجب أن يبدأ بتجهيز الطرقات الرئيسة والفرعية ومن ثم عمل ممرات آمنة أمام المدارس، لافتا إلى أن البلدية تعمل حاليا على صيانة وتعبيد الطرق أمام المدارس ووضع إشارات تحذيرية وإرشادية لحماية الطلبة من مخاطر الطرق، مستدركا أن كافة الأعمال التي تنفذها البلدية مرهونة بتوفر مخصصات، وهو ما يصعب تحقيقه في كثير من الأحيان في ظل موازنة متآكلة.

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