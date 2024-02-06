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تذبذب أسعار الخضار يربك برامج الزراعة بوادي الأردن

2/6/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان ما بين مد وجزر، تتأرجح أسعار بيع الخضار في سوق العارضة المركزي صعودا ونزولا محدثة حالة من الإرباك للمزارعين الذين يحاولون الخروج من الموسم دون خسائر.
انخفاض أسعار البيع في الأسابيع الماضية دفع عددا من المزارعين إلى إنهاء محاصيلهم وإهمالها لتفادي تحمل كلف باهظة للحفاظ على المزروعات، خاصة من ازدياد الإصابة بالآفات الزراعية نتيجة تقلبات الطقس، إلا أنهم أصيبوا بصدمة مع عودة ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية الأيام الماضية.
وبحسب مزارعين، فإن عدم استقرار الأسعار بعثر حسابات الموسم ودفعهم لإعادة النظر بخططهم للفترة المقبلة كرعاية المحاصيل وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك من مبيدات وأسمدة، مؤكدين أن البعض قام فعلا باقتلاع الأشتال مع تدني الأسعار إلى ما دون الكلفة وزراعة أصناف جديدة على أمل اللحاق بالموسم، إلا أنهم فوجئوا بارتفاعها بشكل مضاعف خلال فترة وجيزة.
ويبين المزارع محمود محمد أن اعتدال درجات الحرارة خلال أربعينية الشتاء أدى في كثير من الأحيان إلى ارتفاع العرض مقابل الطلب، تبعه انخفاض اسعار البيع إلى ما دون الكلف، مشيرا إلى أن تدني درجات الحرارة خلال الأسبوعين الماضي والحالي تسبب بانخفاض الإنتاج بشكل كبير لترتفع أسعار البيع بأضعاف ما كانت عليه.
ويؤكد أن تأرجع أسعار البيع ما بين انخفاض وارتفاع أدخل المزارع في متاهة فأصبح لا يدري ما يفعل، قائلا، "استمرار العمل في ظل انخفاض الأسعار على أمل أن تتحسن يعد مجازفة قد تكلفه كثيرا، أما إنهاء محصوله لتفادي الخسارة قد يضعه في موقف أقل مجازفة إذا ما ارتفعت الأسعار كما حصل مع بعض المزارعين.
ويلفت المزارع فيصل النعيمات إلى أن عوامل الطقس وحركة التصدير أثرا كثيرا على الأسعار التي تتأرجح بين الحين والآخر ما بين ارتفاع وانخفاض.
ويؤكد أن تقلبات الطقس خلال الفترة الماضية تسبب بظهور الكثير من الآفات الزراعية التي أنهكت المزارعين ماديا ومعنويا ما دفع البعض إلى إهمال المحصول للتقليل من الكلف الباهظة الأمر الذي تسبب بتراجع الإنتاج كما ونوعا، موضحا أن النهوض بالمحصول من جديد سيكلف المزارعين مبالغ طائلة سواء لمكافحة الآفات الزراعية أو توفير الأسمدة والرعاية اللازمة للحصول على إنتاج أفضل.
ويرى النعيمات أن غالبية الأصناف تشهد تذبذبا بأسعار البيع، فتارة تباع بسعر جيد وفي اليوم التالي تنخفض بأضعاف السعر ،الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارع، مؤكدا أن استمرار حالة عدم الاستقرار ستؤدي إلى إنتهاء الموسم بشكل أبكر من المعتاد عليه في المواسم الماضية.
ويشير رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن الأسواق المركزية شهدت خلال الفترة الماضة حالة من عدم الاستقرار في أسعار بيع المنتوجات الزراعية، والتي تتأرجح بين انخفاض وارتفاع مسببة حالة من الإرباك بين أوساط المزارعين والتجار، لافتا إلى أن هذا الوضع جاء مخالفا لكل التوقعات التي كانت تصب في اتجاه ارتفاع الأسعار خلال فترة أربعينية الشتاء.
ويوضح أن حركة التصدير المتقطعة إلى السوق الخارجية لأصناف محددة أسهم في تحسن أسعارها ما دفع المزارعين إلى تكثيف عمليات القطاف والتوريد، تبعه إغراق السوق وانخفاض أسعار البيع بشكل كبير، مشيرا إلى أن انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية أسهم في ارتفاع أسعار بعض الأصناف، إلا أن ذلك لم يسهم في تحسين أوضاع المزارعين كون الإنتاج قليل وهامش الربح لا يغطي النفقات الكبيرة.
الضرر الأكبر الذي لحق بالمزارعين بحسب الخدام أن التغير المناخي أوجد تحديات كبيرة أمام المزارع خاصة فيما يتعلق بظهور الكثير من الآفات الزراعية التي لم تكن موجودة في هذا الوقت خلال المواسم الماضية.
من جانبه يوضح مدير سوق العارضة المركزي المهندس أحمد الختالين أن أسعار البيع ترتفع وتنخفض بناء على الكميات التي تتوفر في السوق وجودتها، لافتا إلى أن بعض أسعار الخضار ارتفعت بشكل مضاعف مقارنة بما كانت عليه قبل اسابيع.
ويضيف أن أسعار البيع في السوق تعتمد على العرض والطلب وقد شهدت خلال الأسابيع الماضية انخفاضا كبيرا لمعظم الأصناف مسببا خسائر فادحة للمزارعين، موضحا أن المعادلة التي تخضع لها أسعار المنتوجات الزراعية صعبة، إذ إن ارتفاع الإنتاج يقابله انخفاض بالأسعار وتراجع الإنتاج يسهم في ارتفاعها وفي الحالين لن يحقق المزارع الفائدة المرجوة في ظل ارتفاع كلف الإنتاج والتسويق وانخفاض هامش الربح خلال فترة ذروة الإنتاج.

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