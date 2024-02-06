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الاعتداء على غابات عجلون.. تراجع ملحوظ وطموح لبلوغ صفر ضبوطات

2/6/2024 11:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - مقارنة بسنوات ماضية، كانت تتجاوز فيها الضبوطات الحرجية في محافظة عجلون أكثر من 200 ضبط في كل عام، تراجع عددها بشكل ملحوظ بنسبة فاقت 80 % خلال العامين الماضيين، بعد تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية.
ورغم ذلك التراجع الكمي والنوعي، إلا أنه ما تزال تسجل بعض التعديات المحدودة، وفق الجهات المعنية، وسط مطالب ناشطين بتكثيف الجهود وصولا لوقفها تماما، وضبط فاعليها وتحويلهم للقضاء.
ودفعت حادثة تقطيع عدد من أشجار القيقب بمحافظة عجلون مؤخرا ناشطين إلى تجديد مطالباتهم بضرورة توظيف كل الإمكانيات لحماية غابات المحافظة من مافيات التحطيب التي تضرب بمناطق مختلفة بين الحين والآخر، وصولا إلى نسبة "صفر تعدي" على الأشجار، في حين تؤكد الجهات الرسمية على رأسها مديرية الزراعة والشرطة البيئية أنها تواصل جهودها على مدار الساعة وتتخذ كل التدابير الوقائية وتكثيف الإجراءات الرقابية لخفض التعديات.
وعلى صفحته، يقول الناشط والكاتب الزميل الصحفي رمزي الغزوي "مع تقديري لجهود وزارة الزراعة ونواياها الطيبة، إلا أنني أجدّد اليوم إطلاق صرختي بوجوب أن تناط مهمة حماية الغابات، على الأقل في هذا الوقت العصيب".
كما طالب بما أسماها "وقفة وطنية شعبية حقيقية وصارمة"، مع ضرورة مراجعة القوانين الناظمة لهذا المجال.
وزاد" دعونا نوقفهم قبل أن يفوت الفوت، متسائلا: لماذا يغيب صوت جمعيات ومؤسسات حماية البيئة والطبيعة على كثرتها، عن الوقوف في وجه هذه الجرائم ومناهضتها؟، مؤكدا أنه وثَّق مؤخرا بالصورة عملية تقطيع بحق أكبر أشجار القيقب الجميل في الأردن.
ويقول رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة في عجلون منذر الزغول، إنه رغم تراجع التعديات على الحراج في المحافظة للعامين الماضيين، وذلك وفق ما تؤكده مديرية زراعة المحافظة، بنسبة 80 %، إلا أن المخاوف، تبقى قائمة، ما يستدعي زيادة أعداد الكوادر وتزويدها بالإمكانات كافة لضمان حماية فاعلة للغابات، مثمنا الدور الكبير والجهود المثمرة للمحافظ والشرطة البيئية ومديرية الزراعة والدفاع المدني في الحد من التعديات وجعلها في حدودها الدنيا.
يذكر أن محافظة عجلون التي تبلغ مساحتها 419 ألف دونم، تشكل نسبة الحراج فيها 34 % بحيث تعد من أعلى النسب على مستوى المملكة، ما يتطلب جهودا كبيرة للحفاظ على هذه الثروة من الاعتداءات بشتى أشكالها.
ويؤكد الناشط المهندس خالد عنانزة، أن وجود 50 طوافا في عجلون لا يفي تماما بالغرض، قياسا بمساحة الحراج في المحافظة، مؤكدا الحاجة للمزيد من الدوريات وعمال الحماية لتقوم بشكل يومي وعلى مدار الساعة، لا سيما أنها تعمل وسط ظروف صعبة، نظرا لطبيعة تضاريس المحافظة، كما أنهم يبذلون جهودا جبارة من أجل الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، ما يتطلب دعمهم بالمعدات، مؤكدا أهمية تزويد بعض الأبراج بكوادر ومحطات لاسلكية.
ويرى المواطن محمد الخطاطبة أنه وفي سبيل الحفاظ على الرقعة الخضراء ومحاولة زيادتها في محافظة عجلون وتعويض الفاقد الناتج عن حوادث الحرائق وحالات التعدي، فإنه لا بد من تكثيف حملات غراس الأشجار وتحريج المساحات التي تضررت بهدف تعويض الفاقد جراء الحرائق والتقطيع الجائر، وزيادة الرقعة الخضراء في المناطق الجرداء.
ودعا إلى ضرورة عدم الاكتفاء بغرس تلك الأشجار، بل رعايتها ومتابعتها وسقايتها على مدار العام، خصوصا في المواقع القريبة من مصادر المياه لتسهيل ريها دوريا.
وتؤكد مديرية الزراعة أن التعديات انخفضت على الحراج العام الماضي بنسبة 80 % مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة الجهود الرقابية والمتابعة، من قبل كوادر المحافظة ومديرية الزراعة والإدارة الملكية لحماية البيئة والأجهزة الأمنية الأخرى، معربة عن أملها بأن تتوقف تماما.
وأكدت المديرية أن ما حدث من انخفاض في التعديات يعود للجهود التشاركية، التي انتهجتها مديرية الزراعة والشرطة البيئية وفق خطة محكمة، إضافة إلى دور اللقاءات التقييمية المستمرة من قبل محافظ عجلون، الذي اتخذ قرارات حازمة من أجل الحفاظ على ثروتنا الوطنية التي لا تقدر بثمن.
من جهته، قال مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان فيما يخص تعرض أشجار للقطع مؤخرا، إن حادثة التعدي طالت 5 أشجار في منطقة أم الجلود، وأنه تجري متابعة للحادثة وسيتم ضبط المتورطين المعروفين، واتخاذ أشد العقوبات بحقهم، مثمنا الجهود التي تبذلها كافة الجهات المساندة من المحافظة والشرطة البيئية للحفاظ على ثروتنا الوطنية، لافتا بأن عدد الضبوطات للتحطيب الجائر الشتاء الحالي بلغت 8 ضبوطات فقط، وهو ما يعد منخفضا جدا مقارنة بمواسم سابقة.
يشار إلى أنه جرى خلال الثلاثة أعوام الماضية عقد أكثر من لقاء مع كوادر مديرية زراعة عجلون، بخاصة مع الطوافين في محطة حراج اشتفينا، والوقوف على طلباتهم واحتياجاتهم وبحث أفضل وأنجع السبل للحفاظ على الثروة الحرجية في المحافظة التي تمثل رئة الأردن العزيز.
وتؤكد مصادر بالمحافظة، أن الحاكمية الإدارية في المحافظة تبذل قصارى جهدها من أجل سلامة الثروة الحرجية، لافتة إلى أنه تم التعامل مع عدد من الحالات بإيقاع أشد العقوبات لتكون عبرة للآخرين، ما أسهم في الحد من التعديات وانخفاضها بصورة كبيرة.

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