الأهلي يتخلص من صداع محترفه

(MENAFN
- Al Watan) قررت إدارة الأهلي الاستغناء عن المحترف المقدوني، إزجان أليوسكي، الذي كان طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وبينت مصادر أن الأهلاويين اتفقوا مع طرابزون التركي على إعارة أليوسكي حتى نهاية الموسم، مع تحمل النادي التركي كامل راتبه، وكان أليوسكي طلب من مسؤولي الأهلي إعادته إلى قائمة الفريق المسجلة في دوري روشن السعودي للمحترفين، والمشاركة في جميع المباريات، أو السماح له بالرحيل.
يذكر أن الأهلي تعاقد مع أليوسكي صيف 2021، بعقد يمتد لـ3 مواسم، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، وينتهي في عقده في يونيو المقبل.
وشارك أليوسكي مع قلعة الكؤوس هذا الموسم في 4 مباريات بدوري روشن صنع خلالها هدفًا، قبل استبعاده من القائمة، وتسجيل الإسباني جابرييل فيجا مكانه خلال الانتقالات الصيفية الماضية.
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