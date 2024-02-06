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الأهلي يتخلص من صداع محترفه

2/6/2024 11:24:00 PM
(MENAFN- Al Watan) قررت إدارة الأهلي الاستغناء عن المحترف المقدوني، إزجان أليوسكي، الذي كان طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وبينت مصادر أن الأهلاويين اتفقوا مع طرابزون التركي على إعارة أليوسكي حتى نهاية الموسم، مع تحمل النادي التركي كامل راتبه، وكان أليوسكي طلب من مسؤولي الأهلي إعادته إلى قائمة الفريق المسجلة في دوري روشن السعودي للمحترفين، والمشاركة في جميع المباريات، أو السماح له بالرحيل.
يذكر أن الأهلي تعاقد مع أليوسكي صيف 2021، بعقد يمتد لـ3 مواسم، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، وينتهي في عقده في يونيو المقبل.
وشارك أليوسكي مع قلعة الكؤوس هذا الموسم في 4 مباريات بدوري روشن صنع خلالها هدفًا، قبل استبعاده من القائمة، وتسجيل الإسباني جابرييل فيجا مكانه خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

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