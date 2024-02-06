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خطط لتحسين وتطوير مدارس بيش

2/6/2024 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ مكتب تعليم بيش برنامج (خطة التحسين والتطوير للمدرسة) التدريبي، وقدمه مدير المكتب هادي اثلاوي، واستعرض خلاله أهمية خطة التحسين في تجويد الممارسات، بما ينعكس على تحسين مخرجات المدرسة، كما استعرض مواصفات الخطة الجيدة ومكوناتها الرئيسية.
واستهدف البرنامج الذي أعد على مدار يومين مديري ومديرات المدارس التي أغلقت التقويم الذاتي، وشرعت في بناء خطة التحسين وعددهم 50 مديرًا ومديرة بمدارس بيش.

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