خطط لتحسين وتطوير مدارس بيش

(MENAFN
- Al Watan) نفذ مكتب تعليم بيش برنامج (خطة التحسين والتطوير للمدرسة) التدريبي، وقدمه مدير المكتب هادي اثلاوي، واستعرض خلاله أهمية خطة التحسين في تجويد الممارسات، بما ينعكس على تحسين مخرجات المدرسة، كما استعرض مواصفات الخطة الجيدة ومكوناتها الرئيسية.
واستهدف البرنامج الذي أعد على مدار يومين مديري ومديرات المدارس التي أغلقت التقويم الذاتي، وشرعت في بناء خطة التحسين وعددهم 50 مديرًا ومديرة بمدارس بيش.
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