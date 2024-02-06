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نظام الأكل النباتي وعلاقته بوحدة الوجود

2/6/2024 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تقوم فكرة وحدة الوجود على مبدأ تقديس الطبيعة، وعند المؤمنين بها فإن الطبيعة إلهية. يترتب على ذلك توجيه للسلوك البشري بأكمله بما يتوافق مع فكرة أن الكون مقدس، وكل الكائنات الحية في الكون ذات جوهر إلهي، لذلك مسؤولية الإنسان- حسب وحدة الوجود ناشئة عن علاقته بالطبيعة، وواجبه هو التأكد من أنه يعيش في وئام مع العالم الطبيعي. وأخلاقيات الأكل مسؤولية من مسؤوليات المؤمن بوحدة الوجود، لأنه يستمد الغذاء من الطبيعة، لذلك هو يرغب في تطوير بعض القواعد الأخلاقية المتعلقة بالأكل لأغراض مقدسة. ويمكن ملاحظة تلك العلاقة الدينية المقدسة بين الإنسان والحيوان بشكل واضح ومباشر في علاقة الإنسان مع البقرة في بعض الديانات الهندية، ولكنها علاقة البشر مع باقي الكائنات الحية ذات الدوافع الدينية لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر في الثقافة الغربية. فكثير من السلوكيات تبدو متحررة تمامًا من الدوافع الدينية ولكنها في الواقع ذات نزعة دينية عميقة تسيطر على سلوك الفرد دون وعي منه.
ولا شك أن تشجيع نظام الغذاء النباتي وتقليص تناول اللحوم أو أنواع الغذاء ذات المصدر الحيواني من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية الشائكة في الثقافة الغربية. فأنصار النظام النباتي (النباتيون) دائمًا ما يثيرون قضية تناول اللحوم ويطرحونها في ساحات النقاش ووسائل الإعلام باعتبار تناول اللحوم سلوكًا غير أخلاقي. فأنصار النظام النباتي ينظرون للحوم التي تنتجها المزارع الصناعية ومصانع إنتاج اللحوم على أنها غير أخلاقية للاستهلاك، فالأوضاع التي يتم فيها تربية العجول والأبقار والدجاج للحصول على الغذاء، تعني قتل واستعباد ومعاناة لا داعي لها لملايين الحيوانات، حسب وجهة نظر النباتيين.
وحسب بعض المؤمنين بعقيدة وحدة الوجود، فإنه من التعارض القول بقدسية الكون وكم يجب أن نحب الطبيعة ونحترمها مع الاستمرار في أكل لحوم الحيوانات التي تموت يوميا بصورة قاسية، وتعاني معاناة شديدة قبل ذبحها. مع أنه يمكن البقاء على قيد الحياة والحفاظ على صحتنا باتباع نظام غذاء نباتي بالكامل.
ولفكرة وحدة الوجود والإيمان بها أثر بشكل كبير في الثقافة الغربية ساهم في دفع كثير من أفراد المجتمعات الغربية إلى اتباع النظام النباتي في الأكل. ودفعهم للتفكير بعمق في موقفهم من الطبيعة وفي كيفية ارتباطهم كأفراد بالطبيعة وبكل الكائنات الحية التي تعيش معهم وسط أحضان الطبيعة. نظرتهم للعالم الطبيعي من حولنا اليوم هي أنهم مرتبطون روحيا بالحيوانات والنباتات والتربة والأجرام السماوية وأن لديهم تفويضًا إلهيًا بأن يكونوا قائمين على رعايتها، وبالتالي فإن كونك نباتيًا هو الاستنتاج الوحيد الذي يتوافق مع الإيمان بأن كل شيء إلهي.
نعم، ففكرة وحدة الوجود تمثل الاعتراف بأن كل شيء إلهي خاصة الحياة البيولوجية وما تحتويه من كائنات حية، ومن هنا ظهر لحيز الوجود فكرة نمط الغذاء النباتي. وهناك أفكار مشابهة لها في بعض الديانات الهندية التي تحرم أكل لحوم الأبقار للأسباب نفسها. وهذا لا يعني أن كل النباتيين يعتنقون عقيدة وحدة الوجود، ولكن لوحدة الوجود أثر كبير في انتشار نظام الغذاء النباتي والتشجيع على تبنيه سلوكًا يوميًا في الحياة.
ولا يمكن أن نختزل مشكلة النباتيين في مسألة الرفق بالحيوان، ففي عالم اليوم، العالم الذي تهيمن عليه ثقافة الأسواق الاستهلاكية، الأكل ذاته أصبح ثقافة استهلاكية ويقوم على مبدأ الاستهلاك المفرط. ففي المدن الحديثة حيث الاكتظاظ السكاني الكبير والانتشار الهائل لمطاعم الوجبات السريعة، والمطاعم المعتمدة اعتمادًا كليًا على الغذاء من المصادر الحيوانية، هذا الكم الهائل من المطاعم المنتشرة حول العالم يتطلب توفير كميات كبيرة من اللحوم والمنتجات الحيوانية. لذلك يعتقد أنصار النظام النباتي أن رعي المواشي في أجزاء كبيرة من الطبيعة، لتوفير اللحوم للإنسان, يعد من الأسباب الرئيسة للتصحر وتدمير النظم البيئية للطبيعة، فضلًا عن تحول عملية إنتاج اللحوم لعمل مؤسسي وصناعة تتطلب تقنيات حديثة لتسريع عملية الإنتاج وزيادتها. لذلك يناقش المؤمنون بعقيدة وحدة الوجود أن شركات إنتاج اللحوم كانت مسؤولة عن الدمار الذي طال الطبيعة المقدسة وأدى إلى تدنيسها وإلحاق الأذى بها.
في المجتمعات الغربية لا يمكن تجاهل عقيدة وحدة الوجود عند التعامل مع القضايا المتعلقة بالبيئة وحمايتها، فهناك أبعاد دينية مرتبطة بها وحتى نفهم دوافع كثير من الأفراد والمنظمات الغربية فيلزمنا قبل كل شيء أن نراعي مسألة الموروثات الدينية التي توجه بشكل مباشر أو غير مباشر مبادئ السلوك الشخصي لديهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر أخلاقيات الأكل. مبادئ السلوك تنطلق من موروثات دينية وفلسفات يونانية قديمة ومن مجال فكري كبير يقع وسط إطار فكري كبير يسمى (فلسفة الأخلاق) يضع الحدود الفاصلة بين الخير والشر، وما يمكن اعتباره خيرًا أو شرًا، انطلاقًا من رؤيتهم الخاصة تجاه الكون والحياة. وفي بعض الثقافات التي تؤمن بفكرة وحدة الوجود نجد ميلًا تجاه تحريم أكل لحوم الحيوانات باعتبار أن التجربة الدينية للمؤمن بوحدة الوجود تتفاعل بشكل مباشر مع العالم الطبيعي وتعتبر ما يسكنه أنه مقدس وإلهي.

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