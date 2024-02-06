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لقدميك عليك حق

2/6/2024 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) كانت أمنيتها أن تلبس حذاء بكعب عالٍ، وهذا ما لم تستطع فعله كطبيبة تعمل في قسم العناية الحرجة، لأن طبيعة عملها توجب عليها أن تركض في بعض الأحيان لإنقاذ حياة إنسان. بقيت لديها مجرد أمنية تتحدث عنها من حين لآخر وهي تردد ((كنت أحلم.. لما أصير استشارية ألبس كعب لأني مللت الأحذية الرياضية)). وحينما أتت لها فرصة تغيير طبيعة عملها لتكون طبيبة في العيادات، تحققت أمنيتها، فأبدلت أحذيتها الرياضية بأخرى أكثر أنوثة، ذات كعب معتدل، وهذا ما لا تستطيع فعله الممارسات الصحيات في أقسام الطوارئ والعنايات المركزة وغرف العمليات. سعدتُ بأن حققت أمنيتها ولكن ماذا عن صحة قدميها؟ سلامة عمودها الفقري؟، ركبتاها هل ستكونان على ما يرام؟
التاريخ يقول إن قصة الكعب بدأت منذ أكثر من ألفي عام، فقد اعتمده الإغريق للرجال أثناء تأدية أدوارهم على المسرح، وكلما كان الدور ذو أهمية كلما ازداد ارتفاع الكعب. ولبسه قدامى المصريين في بعض المناسبات الدينية. ومن الممكن أن يتجاوز ارتفاع كعب أحذية الرجال 10 سم، واعتمده فرسان الفرس لكي يساعدهم على امتطاء خيولهم، ومن الفرس انتقل إلى أوروبا الشمالية بواسطة أحد قاداتها واعتبر رمزًا للقوة والسلطة وارتفاعه يوازي ارتفاع مقام صاحبه ومكانته. وانتعله الملك لويس الرابع عشر وأدخله إلى البلاط الفرنسي كرمزٍ للسلطة، وبعدها انتشر إلى سائر أنحاء أوروبا. ثم انتقل من موضة رجالية إلى نسائية، وانتشرت الأحذية ذات الكعوب الأكثر حدة وتُدعى (ستيليتو)، لأنها كانت تضفي جاذبية وأنوثة وجمالًا على طلة السيدات بشكل واضح، وهذا الجمال يجعلهن أكثر ثقة في أنفسهن ويعزز من حضورهن. أما النساء العاملات وطالبات الجامعات فاستخدمن الكعوب العريضة، التي تعتبر حلًا مناسبًا إذا كان انتعال كعبٍ عالٍ ضرورة واحتياجًا لأنه يساعد على توزيع الوزن بشكل متساوٍ على مساحة أكبر، ما يقلل من احتمال التعثر وحدوث آلام القدم والساقين وإيذاء العمود الفقري.
إرتداء الأحذية ذات الكعب المرتفع له جاذبيته ومناسباته، فمن الصعب ارتداء حذاء غير مريح بالذات في أوقات العمل، لأنه يسبب ضغطا مستمرا على عظام القدم ويكون توزيع وزن الجسم غير متعادل، بل في بعض الحالات يصل الأمر إلى أن يؤدي الإجهاد المزمن في عظام القدم إلى كسور على شكل خطوط دقيقة.
هل استبدال الكعب بالأحذية المسطحة أكثر راحة وأمانًا؟ بينما يعتقد الكثيرون هذا إلا أن ارتداء الحذاء المسطح له مساوئه أيضًا، وهذا مختلف عن الحذاء الرياضي، ربما يكون مريحًا ولكنه ليس صحيًا، لأنه يتسبب مع الوقت والاستخدام اليومي بالآمٍ في القدم والساق، ومن الممكن أن يشعر الشخص بحرارة في باطن القدم، و رِقة الحذاء وهشاشة قاعدته تجعل القدمين وأصابعها عرضة لأي صدمة أو أذى، وهي أحذية لا توفر الدعم الكافي لباطن القدم ولا الحماية وامتصاص الصدمات، وقد تؤدي إلى التهاب في الأنسجة الممتدة من كعب القدم إلى قاعدة الأصابع، وضررها أعظم لذوي القدم المسطحة. إذن ماهي الأحذية الأكثر أمانًا وراحة ولا تتعارض مع معايير الجمال والأناقة بالطبع؟، يتوقف هذا على نوع المناسبة وطبيعة النشاط ولكن في كل الأوقات احرص أن تتوفر الشروط التالية في الحذاء:
خفيف الوزن ويسمح للقدم بأن تتنفس.
أن تكون الطبقة المبطنة لكعب القدم سميكة
أن يكون ذا كعب ثابت لتثبيت القدم
أن يكون مرنًا بشكل معتدل
أن يوفر الدعم الممتاز للقدم
ألا يتجاوز طول الكعب 4-5 سم
أن يكون مبطنًا من الداخل لتوسيد القدم
أن يكون المقاس جيدًا، وليس ضيقًا، يجب توفر مساحة لا تقل عن 1 سم بين الإصبع الأطول للقدم ونهاية الحذاء، وهو ما يعادل عرض الأصبع تقريبًا؛ حتى لا يحدث ضغط على الأصابع ومن ثمّ تشوهات في القدم والأصابع وأظافرها، ونشوء مسمار القدم.
علينا أن ندرك أن ارتفاع السعر لا يضمن الجودة، وأن شكل القدم يلعب دورًا مهمًا في اختيار نوع الحذاء المناسب، فهناك قدم مسطحة وأخرى مقوسة وكلاهما له احتياجات مختلفة من الدعم، وتذكر دائمًا أن راحة الجسم تبدأ من القدمين.

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