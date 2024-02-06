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تحديات التوزيع السكاني في المملكة والتنمية المستدامة

2/6/2024 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) يرتبط توزيع السكان في كل دول العالم بظروف التنمية، وفرص العمل المتاحة، والإمكانات المساعدة على الاستقرار البشري في منطقة ما، وذلك يُعد من أحد أهداف التنمية المستدامة الـ17 في مجالاتها المختلفة، التي تتضمن في الهدف الحادي عشر ((مفهوم)) أهمية استدامة المدن والمجتمعات المستدامة، لتكون المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة وقادرة على الصمود والاستمرارية والاستدامة. وبطيعة الحال، يتطلع السكان دوما نحو فرص العمل المتاحة، والظروف المتوافرة في أي منطقة يستهدفونها، بما يناسب تطلعاتهم وأهدافهم، سواء كانت الهجرة للدراسة أو للعمل أو لظروف أخرى مختلفة تتعلق بظروف الناس الاجتماعية والاقتصادية.
تشير البيانات السكانية لنتائج إحصاء السكان في العام 2022 إلى أن هناك تفاوتا كبيرا في توزيع السكان ما بين مناطق المملكة، التي تشهد جميعها مشروعات تنموية متباينة في الحجم والنوعية، وعليها يعتمد توزيع السكان ما بين المناطق، إذ تحظى المناطق الرئيسة والمدن الرئيسية فيها بأكبر نسبة من السكان، لارتباط ذلك بفرص العمل والتعليم المتاحة، وما يرتبط بها من مشروعات ومؤسسات خدمية عامة ومتخصصة. وعليه، فإننا نجد أن منطقة الرياض تستحوذ على النسبة الأكبر من سكان المملكة بنسبة تصل لنحو %27 (%26.70)، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة تبلغ نحو %25 من سكان المملكة (%24.93)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة تصل إلى نحو %16 (%15.92)، وتحتوي تلك المناطق الثلاث في مجموع سكانها على 67.55% من جملة سكان المملكة، البالغ عددهم 32.175.224 مليون نسمة.
وترتفع نسبة الاستحواذ السكاني لبعض المناطق الرئيسة إذا ما أضفنا منطقتي المدينة المنورة وعسير، اللتين تحتوي كل منهما على 6.64% و6.29% على التوالي من جملة السكان. وبذلك، تحتوي المناطق الخمس على 80.48% من جملة سكان المملكة من المواطنين وغير المواطنين، في حين تتوزع النسبة المتبقية (نحو 20 %من السكان) على ثماني مناطق إدارية أخرى.
ويمتد ذلك التباين الكبير في توزيع السكان حتى على مستوى المنطقة الواحدة، حيث غالبا ما تستحوذ المدينة المركزية للمنطقة (مقر الإمارة) على أكبر نسبة من السكان، وفي ذلك نجد أن الرياض العاصمة يتركز فيها نحو 81.6% من سكان منطقة الرياض، وتستحوذ جدة على 46.8% من سكان منطقة مكة المكرمة، بينما في مدينة مكة المكرمة 30.3% والدمام 29.9% من سكان المنطقة الشرقية، وبالمدينة المنورة 69.1% من سكان منطقة المدينة، وفي خميس مشيط %29.7 من سكان منطقة عسير، بينما في أبها (مقر الإمارة) يوجد 20.9 %من السكان، وببريدة 50.7% من سكان منطقة القصيم، وفي عنيزة 13.8% من سكان المنطقة.
بصفة عامة يلاحظ أن هناك علاقة طردية بين توزيع السكان وتركزهم وما بين نشاط المنطقة التجاري والحكومي، وما يتبع ذلك من مشروعات تنموية مختلفة تتصل بمؤسسات التعليم ومراحله المختلفة، والصحة وما يتصل بها من مستشفيات ومراكز صحية. جميع تلك المقومات التنموية والأنشطة تُشكل عوامل استقطاب للتمركز السكاني والاستيطان البشري، فكلما زادت فرص العمل والتعليم والأنشطة التجارية المتنوعة في المنطقة أو المدينة زادت وتيرة الهجرة السكانية إليها، سواء على مستوى المنطقة أو المناطق جميعها.
لا شك أن ذلك التدفق السكاني نحو المناطق الرئيسة والمدن الرئيسة له تبعات تنموية مختلفة، تؤثر على مستوى الخدمات والخيارات المتاحة للسكان، التي تتضاءل وتنخفض جودتها أحيانا عند عدم التوازن ما بين العرض والطلب، سواء على مستوى النقل والمرور أو السكن أو التعليم والمراكز الصحية وغيرها، وذلك جميعه يؤثر على مستوى الأسعار، والغلاء المرتبط بدوره بحجم الطلب ومستويات المعيشة الموجودة في المناطق الرئيسة. وفي المقابل، فإن ذلك التدفق السكاني يقابله تفريغ للمدن الصغيرة والأرياف من سكانها، خاصة الشباب منهم بسبب الهجرة الداخلية المستمرة نحو المدن الكبيرة، لتوافر مختلف أنواع الفرص والخدمات والمتطلبات فيها بمستوى أفضل نوعا وكما.
تصحيح نمط التوزيع السكاني يتطلب إعادة توجيه مشروعات التنمية بمرافقها المختلفة وأنواعها إلى المدن الصغيرة والأرياف، للحد من ازدحام المدن من جهة، والحد من تفريغ المدن الصغيرة من جهة أخرى، وذلك التمركز والتوزيع غير المتوازن للسكان لا يقتصر بالطبع على المواطنين فقط، وإنما يشمل كذلك غير المواطنين، لأن وفرة فرص العمل هي المحرك الرئيس لاستقطاب السكان جميعهم، وعلى سبيل المثال مدينة الرياض العاصمة، التي يصل فيها عدد السكان إلى نحو 7.009 مليون نسمة، عدد المواطنين فيها أقل من غير المواطنين، إذ يبلغ عدد المواطنين فيها 3.351.4 مليون مواطن، في حين يصل عدد غير المواطنين إلى 3.657.8 مليون غير مواطن.
وكذلك مدينة مكة المكرمة، التي يبلغ عدد سكانها 2.427.9 مليون نسمة، عدد غير المواطنين فيها يبلغ 1.341.0 مليون نسمة، بينما المواطنون 1.086.9 مليون نسمة، وبالمثل مدينة جدة، وهي الأكثر سكانا في المنطقة، إذ يبلغ عدد سكانها 3.751.7 مليون نسمة، وعدد غير المواطنين يصل فيها إلى 2.042.9 مليون، بينما المواطنون 1.708.8 مليون مواطن. أما مدينة الدمام فيكاد يتقارب فيها عدد المواطنين وغير المواطنين، وذلك بـ761.8 ألف مواطن، و770.5 ألف غير مواطن.
تنشيط المشروعات التنموية في المناطق الإدارية الأخرى وتنويعها سيُسهم بقوة في تغيير نمط توزيع السكان، الذي يساعد في تحسين دور تلك المناطق في مستوى إسهامها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتحقيق تطلعاتنا التنموية المأمولة، بل إسهامها في مدخلات الإنتاج المحلي الوطني، وسيسهم ذلك جميعه في معالجة كثير من التحديات التي تواجه التركز السكاني في المناطق الرئيسة ومدنها المركزية.

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