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4 أهداف لتنظيم الزيارة للروضة الشريفة

2/6/2024 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج لزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي 4 أهداف، تتمثل في تطوير خدمات المواعيد، وتأهيل الفرق المشرفة على التنظيم، بالإضافة إلى تحديد برامج متخصصة، وتوفير أنظمة لقراءة المواعيد ((بوابات ذكية)).
وكشفت وزارة الحج والعمرة عن تفاصيل الآلية الجديدة للتفويج للروضة الشريفة، ودورها في تسهيل تفويج زوار الروضة حسب المواعيد المحددة عبر تطبيق نسك.
برامج متخصصة
يهدف مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج إلى تحسين تجربة الزيارة وتنظيمها وإدارتها بكفاءة؛ لضمان تجربة روحانية مميزة، تشمل تحسين مسار التفويج، وتوفير أنظمة قراءة مواعيد الزيارة، بالإضافة إلى تطوير خدمات المواعيد عبر تطبيق نسك، فضلا عن تأهيل فريق متخصص لإدارة عملية التفويج وإدارة الحشود، وكذلك تنظيم برامج متخصصة لإثراء تجربة الزيارة من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لترتيب الحجوزات.
تسهيل الخدمات
كان أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان، قام أول أمس بجولة تفقدية على مشروع تفويج الزوار للصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف.
واستمع خلال الجولة لشرح من وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخلال الجولة، أشاد أمير منطقة المدينة المنورة بالجهود المبذولة في تسهيل كافة الخدمات للزوار والمصلين، والتي تسهم في تقديم تجربة لا تنسى لضيوف الرحمن.

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