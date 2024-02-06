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تنسيق صحي بلدي لنقل جثث الموتى

2/6/2024 11:21:05 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت وزارة الصحة مسؤولية إرسال جثث الموتى من المستشفيات التي لا يتوفر بها ثلاجة موتى، أو تعثر وجود أماكن شاغرة بثلاجة الموتى، أو تعطلها بمدير المنشأة، أو من ينوب عنه للتنسيق مع المستشفى، أو مركز الطب الشرعي الذي يتوافر به أماكن شاغرة للحفظ، ومن ثم التنسيق مع عمليات الأمانة بالمحافظة لنقل الجثمان، موضحًا سبب النقل مع إرفاق صورة من التقرير المبدئي للوفاة وتبليغ الوفاة، الصادرين من الطبيب المسؤول بالمنشأة، وعليهم إصدار تصريح الدفن عند مراجعة أقارب المتوفى، أو حسب التوجيه من الجهة الأمنية الحافظة للجثمان.
ويهدف نقل الجثة إلى المستشفى أو المركز الصحي إلى إجراء الفحص الطبي الظاهري لإثبات الوفاة وسببها المباشر، وكتابة التقرير الطبي وإصدار تبليغ الوفاة، أو الحفظ في ثلاجة الموتى بالمستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات النظامية.
مذكرة رسمية
علمت ((الوطن)) أن وزارة الصحة اعتمدت دليلًا للعمل بأقسام شئون الوفيات بالمستشفيات ومراكز الطب الشرعي، أكدت فيه عدم إدخال أي متوفى خارج المستشفى إلى الثلاجة بدون مذكرة رسمية من الجهة الأمنية التابعة لها الوفاة، مبينًا بها اسم المتوفى، وتاريخ وساعة الوفاة، وظروف وملابسات الوفاة، وعما إذا كان هناك تاريخ مرضي أو دعوى معينة من أهلية المتوفى، أو اشتباه لدى الشرطة حتى يكون الطبيب المعاين على بينة من الأمر، وتعطى تقريرًا وافيًا.
حفظ الأحراز
ألزمت الصحة مأمور الوفيات بطلب مذكرة الشرطة بظروف الوفاة، وعرضها على الطبيب للاطلاع عليها، ومن ثم يقوم الطبيب المسؤول بفحص الجثة ظاهريًا، وإصدار التقرير المبدئي للوفاة وتبليغ الوفاة، على أن ينشأ بكل قسم سجل للوفيات يُثبت به كافة الجثث التي ترد على مدار الساعة، كما ينشأ مستودع لحفظ الأحراز والمتعلقات الشخصية والملابس الخاصة بالمتوفين، وخاصة الجثث المجهولة، وكذلك الأغطية المصاحبة لحالات اللقطاء لتسهيل التعرف عليها من قبل الجهات المختصة، وتحريزها وحفظها بالمستودع حسب الأصول الفنية لحين تسليمها إلى مندوب معتمد من الجهات المعنية في الحالات الجنائية والمشتبهة.
استلام المتوفى
أضافت الصحة أن الوفيات التي تقع في نطاق الجهات التي بها بلديات تكون مسؤولية النقل على البلدية بواسطة سيارات نقل الموتى بالأمانة، أما الوفيات التي تقع على الطرق التي لا توجد بها بلديات تكون مسؤولية النقل على فرق النقل غير الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المباشرة، وعلى المستشفيات وأقسام الوفيات استقبال تلك الوفيات، واستلام المتوفى حسب الأصول الفنية والإدارية، واستكمال الإجراءات النظامية مع الجهات الأمنية.
وأوضحت أنه لا تنقل جثث الحوادث الجنائية أو المشتبهة ((خلاف الحوادث العرضية مثل الوفيات المرورية)) إلا بعد معاينتها من الجهة الأمنية التابعة لها، والتي ستشرف على عملية النقل.
الطب الشرعي
شددت الصحة على أنه عند وصول حالة وفاة خارجية إلى المستشفى، تعرض على طبيب الإسعاف، ويدون ملاحظاته، ويثبت بدفتر الإسعاف الاسم ثلاثيًا، والجهة المرسلة، ورقم المذكرة المرسلة بها، وتاريخ وساعة وصولها، ويوقع بالدفتر اسم من أحضر الجثة ورقمه إذا كان من الشرطة أو الدفاع المدني أو البلدية أو الإمارة، أو رقم بطاقة الأحوال المدنية للسعوديين أو رقم الإقامة لغير السعوديين، إذا كان من الأهالي، وفي الحالة الأخيرة يخطر المستشفى الشرطة للتعميد بوضع الجثة في الثلاجة إذا كانت قادمة عن طريق الأهالي، وبعد ذلك يسلمها لمسؤول الثلاجة أو مأمور مركز الطب الشرعي.
مشرف التمريض
بينت الصحة أنه في حالات الوفاة الطبيعية ((المرضية)) التي وصلت بصحبة أحد المواطنين المتبرعين بالنقل، على المستشفى الحكومي قبول الجثة، شريطة أن يتم ذلك من خلال مكتب الشرطة بالمستشفى الذي يقوم باستكمال كافة المعلومات بالمحضر، ((وخاصة ما يثبت هوية المواطن وعنوانه تفصيلاً لاستدعائه مستقبلاً إذا لزم الأمر))، ومن ثم إخطار مدير مركز الشرطة المختص بما تم كتابيًا، على أن يتم ذلك بالسرعة الممكنة منعًا من تعطيل المواطن، وفي حالة الوفيات الداخلية بأحد أقسام المستشفى أو الطوارئ تقع مسؤولية نقل الجثمان على مشرف التمريض بالقسم الداخلي أو مشرف الخدمات بالمنشأة، ويجب أن يكون من المسلمين ذكر للوفيات من الذكور، وأنثى للوفيات من الإناث لنقل الجثمان في العربة المخصصة لنقل الموتى إلى قسم الوفيات، وإرفاق ملف المتوفى، ويتم استلامه والتوقيع على نموذج الاستلام من قبل مأمور الوفيات المناوب.

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