عرض برازيلي مشروط لكورونادو

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن لاعب الاتحاد، البرازيلي إيجور كورونادو، تلقى عرضًا مفاجئًا من كورنثيانز البرازيلي للتعاقد معه، شريطة أن يكون العقد دون تكلفة مالية، وأن إدارة كورنثيانز أبلغت وكيل أعمال كورونادو بأن النادي سيتحرك صوب اللاعب حال فسخ عقده مع الاتحاد فقط.
ويعيش كورونادو حاليًا حالة من التوتر داخل الاتحاد بسبب غموض مستقبله، إذ يملك العميد حاليًا 10 لاعبين أجانب، ويستهدف التخلص من لاعبين.
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