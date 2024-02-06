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عرض برازيلي مشروط لكورونادو

2/6/2024 11:21:05 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن لاعب الاتحاد، البرازيلي إيجور كورونادو، تلقى عرضًا مفاجئًا من كورنثيانز البرازيلي للتعاقد معه، شريطة أن يكون العقد دون تكلفة مالية، وأن إدارة كورنثيانز أبلغت وكيل أعمال كورونادو بأن النادي سيتحرك صوب اللاعب حال فسخ عقده مع الاتحاد فقط.
ويعيش كورونادو حاليًا حالة من التوتر داخل الاتحاد بسبب غموض مستقبله، إذ يملك العميد حاليًا 10 لاعبين أجانب، ويستهدف التخلص من لاعبين.

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