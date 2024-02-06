الخلود ينشد استعادة الثالث
التاريخ
2/6/2024 11:21:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) تتواصل، اليوم، منافسات الجولة الـ20 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بمواجهتين مهمتين، إذ يأمل الخلود ((35 نقطة)) في مواصلة وجوده في مراكز الصعود واستعادة المركز الثالث، حينما يستضيف على ملعب نادي الحزم نظيره البكيرية ((20 نقطة))، الساعي إلى تحسين مركزه، ويتقابل أحد ((20 نقطة)) والنجمة ((25 نقطة)) على ملعب الأول، في لقاء مهم للفريقين الراغبين في التقدم نحو وسط الترتيب.
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