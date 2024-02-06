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الخلود ينشد استعادة الثالث

2/6/2024 11:21:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل، اليوم، منافسات الجولة الـ20 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بمواجهتين مهمتين، إذ يأمل الخلود ((35 نقطة)) في مواصلة وجوده في مراكز الصعود واستعادة المركز الثالث، حينما يستضيف على ملعب نادي الحزم نظيره البكيرية ((20 نقطة))، الساعي إلى تحسين مركزه، ويتقابل أحد ((20 نقطة)) والنجمة ((25 نقطة)) على ملعب الأول، في لقاء مهم للفريقين الراغبين في التقدم نحو وسط الترتيب.

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