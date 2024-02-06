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العنابي المنتشي يهدد الأحلام الإيرانية

2/6/2024 11:21:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يضع منتخب قطر نصب عينيه بلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، ومواصلة رحلة دفاعه عن لقبه الذي توج به في 2019 بالإمارات، حينما يخوض اليوم على إستاد الثمامة، لحساب نصف النهائي القاري، ولتحديد الطرف الثاني في نهائي البطولة التي تستضيفها قطر منذ الـ12 من يناير الماضي، وتختتم السبت المقبل، وتعد المواجهة من العيار الثقيل بل إنها تحمل بين طياتها شراسة هجومية ودفاعية، ويأمل من خلالها العنابي إلى فك العقدة الإيرانية، وبلوغ النهائي، لمواصلة احتفاظه

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