العنابي المنتشي يهدد الأحلام الإيرانية

العنابي المنتشي يهدد الأحلام الإيرانية
التاريخ
2/6/2024 11:21:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) يضع منتخب قطر نصب عينيه بلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، ومواصلة رحلة دفاعه عن لقبه الذي توج به في 2019 بالإمارات، حينما يخوض اليوم على إستاد الثمامة، لحساب نصف النهائي القاري، ولتحديد الطرف الثاني في نهائي البطولة التي تستضيفها قطر منذ الـ12 من يناير الماضي، وتختتم السبت المقبل، وتعد المواجهة من العيار الثقيل بل إنها تحمل بين طياتها شراسة هجومية ودفاعية، ويأمل من خلالها العنابي إلى فك العقدة الإيرانية، وبلوغ النهائي، لمواصلة احتفاظه
MENAFN06022024000089011017ID1107819648
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.