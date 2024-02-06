الطائي والاتحاد في قمة تحسين الأوضاع

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع الاتحاد إلى تأكيد استفاقته بعد فترة التوقف التي مر بها دوري روشن السعودي للمحترفين، وأن تجاوزه لمحطة الفيصلي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لم يأت لتواضع المنافس، إنما لعودة التوهج الاتحادي الذي غاب قبل توقف المنافسات المحلية، حينما يحل اليوم ضيفا ثقيلا وصعبا على مضيفه الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين. يخوض الطائي المواجهة وهو في أحد مراكز الهبوط المؤدية إلى دوري الدرجة الأولى، هو المركز الـ16 برصيد 17 نقطة متقدما على أبها بفارق الأهداف، لكنه يملك لقاء مؤجلا هي مواجهة اليوم، والتي يعلق عليها آمالا عريضة للهروب من مناطق الخطر قبل استئناف الدوري بشكل رسمي في الـ15 من نوفمبر الجاري بمواجهات الجولة الـ20، وليكون وضعه أفضل من منافسيه على الابتعاد عن الخطر، وكان الأشهب أقام معسكرا إعداديا في الشارقة الإماراتية خاض خلاله عددا من المباريات الودية. في المقابل، طمأن الاتحاد جماهيره نسبيا عقب تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه على الفيصلي الأحد الماضي، ويدخل العميد المواجهة وهو في المركز السابع برصيد 28 نقطة، ويريد استعادة المركز الخامس، ليؤكد قدرته على التقدم أكثر وخطف مقعد آسيوي على أقل تقدير. وخلال التوقف أقام النمور معسكرا تحضيريا في دبي، لكن دون خوض أي مباريات ودية، وتعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين خلال فترة الانتقالات
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