Wednesday, 07 February 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطائي والاتحاد في قمة تحسين الأوضاع

2/6/2024 11:21:04 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الاتحاد إلى تأكيد استفاقته بعد فترة التوقف التي مر بها دوري روشن السعودي للمحترفين، وأن تجاوزه لمحطة الفيصلي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لم يأت لتواضع المنافس، إنما لعودة التوهج الاتحادي الذي غاب قبل توقف المنافسات المحلية، حينما يحل اليوم ضيفا ثقيلا وصعبا على مضيفه الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين. يخوض الطائي المواجهة وهو في أحد مراكز الهبوط المؤدية إلى دوري الدرجة الأولى، هو المركز الـ16 برصيد 17 نقطة متقدما على أبها بفارق الأهداف، لكنه يملك لقاء مؤجلا هي مواجهة اليوم، والتي يعلق عليها آمالا عريضة للهروب من مناطق الخطر قبل استئناف الدوري بشكل رسمي في الـ15 من نوفمبر الجاري بمواجهات الجولة الـ20، وليكون وضعه أفضل من منافسيه على الابتعاد عن الخطر، وكان الأشهب أقام معسكرا إعداديا في الشارقة الإماراتية خاض خلاله عددا من المباريات الودية. في المقابل، طمأن الاتحاد جماهيره نسبيا عقب تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه على الفيصلي الأحد الماضي، ويدخل العميد المواجهة وهو في المركز السابع برصيد 28 نقطة، ويريد استعادة المركز الخامس، ليؤكد قدرته على التقدم أكثر وخطف مقعد آسيوي على أقل تقدير. وخلال التوقف أقام النمور معسكرا تحضيريا في دبي، لكن دون خوض أي مباريات ودية، وتعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين خلال فترة الانتقالات

MENAFN06022024000089011017ID1107819647

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث