هل يكون العائد ضحية الوافد الجديد؟

(MENAFN
- Al Watan) يبدو أن حارس مرمى النصر، الكولومبي ديفيد أوسبينا، سيكون ضحية للوافد الجديد، الأسترالي عزيز بيهيتش باستبعاده من قائمة العالمي الخاصة بدوري روشن السعودي للمحترفين، التي أعيد قيده بها خلال الانتقالات الشتوية الماضية، إذ بينت مصادر أن إدارة النادي تدرس التخلص من الحارس الكولومبي، بعدما تعرض لإصابة جديدة خلال الأيام الماضية، لكثرة إصاباته، وقيد اللاعب الأسترالي عوضا عنه في القائمة المحلية.
إصابات متتالية
بينت المصادر أن إدارة النصر تدرس استبعاد أوسبينا العائد للمشاركة مع العالمي، بعد عام تقريبا من الغياب، بسبب الإصابة التي عانى منها على مستوى المرفق من قائمة اللاعبين النهائية التي ستخوض منافسات الدوري، وقيد الوافد الأسترالي الجديد عزيز بيهيتش، الذي تعاقد معه العالمي بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر في القائمة، لكثر إصابات الحارس الكولومبي، الذي شارك لمدة 30 دقيقة في انتصار فارس نجد على إنتر ميامي بنتيجة 6/ صفر في كأس موسم الرياض، ثم طلب التغيير بسبب إصابة في العضلة الخلفية، وتقرر غيابه لمدة تتراوح بين أسبوعين و 3 أسابيع تقريبا.
وأكدت المصادر أن الإدارة النصراوية تسعى للاستفادة من خدمات اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، ولكن إصابة أوسبينا المفاجئة قد تدفع المسؤولين للتخلص منه.
قيد الأسترالي
رغم أن التعاقد النصراوي مع اللاعب الأسترالي عزيز بيهيتش جاء بهدف الاستفادة منه في قائمة دوري أبطال آسيا فقط، إذ تسمح أنظمة البطولة القارية لكل فريق بإشراك 6 لاعبين أجانب، بشرط أن يكون أحدهم من دولة آسيوية أخرى، إلا أن إصابة أوسبينا وإغلاق الانتقالات الشتوية، ورحيل الإيفواري سيكو فوفانا إلى الاتفاق بنظام الإعارة، سيدفع النصراويين إلى قيده كلاعب أجنبي ثامن في القائمة النهائية للاعبين الذي سيشاركون في دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تغلق اليوم.
-أوسبينا مهدد بالرحيل عن العالمي
-النصر يدرس التخلص من الحارس الكولمبي
-بيهيتش سيعوض أوسبينا في قائمة الدوري
-التعاقد مع اللاعب الاسترالي من أجل أبطال آسيا
-إصابة أوسبينا دفعت النصراويين إلى قيد الأسترالي محليا
MENAFN06022024000089011017ID1107819646
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.