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هل يكون العائد ضحية الوافد الجديد؟

2/6/2024 11:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن حارس مرمى النصر، الكولومبي ديفيد أوسبينا، سيكون ضحية للوافد الجديد، الأسترالي عزيز بيهيتش باستبعاده من قائمة العالمي الخاصة بدوري روشن السعودي للمحترفين، التي أعيد قيده بها خلال الانتقالات الشتوية الماضية، إذ بينت مصادر أن إدارة النادي تدرس التخلص من الحارس الكولومبي، بعدما تعرض لإصابة جديدة خلال الأيام الماضية، لكثرة إصاباته، وقيد اللاعب الأسترالي عوضا عنه في القائمة المحلية.
إصابات متتالية
بينت المصادر أن إدارة النصر تدرس استبعاد أوسبينا العائد للمشاركة مع العالمي، بعد عام تقريبا من الغياب، بسبب الإصابة التي عانى منها على مستوى المرفق من قائمة اللاعبين النهائية التي ستخوض منافسات الدوري، وقيد الوافد الأسترالي الجديد عزيز بيهيتش، الذي تعاقد معه العالمي بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر في القائمة، لكثر إصابات الحارس الكولومبي، الذي شارك لمدة 30 دقيقة في انتصار فارس نجد على إنتر ميامي بنتيجة 6/ صفر في كأس موسم الرياض، ثم طلب التغيير بسبب إصابة في العضلة الخلفية، وتقرر غيابه لمدة تتراوح بين أسبوعين و 3 أسابيع تقريبا.
وأكدت المصادر أن الإدارة النصراوية تسعى للاستفادة من خدمات اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، ولكن إصابة أوسبينا المفاجئة قد تدفع المسؤولين للتخلص منه.
قيد الأسترالي
رغم أن التعاقد النصراوي مع اللاعب الأسترالي عزيز بيهيتش جاء بهدف الاستفادة منه في قائمة دوري أبطال آسيا فقط، إذ تسمح أنظمة البطولة القارية لكل فريق بإشراك 6 لاعبين أجانب، بشرط أن يكون أحدهم من دولة آسيوية أخرى، إلا أن إصابة أوسبينا وإغلاق الانتقالات الشتوية، ورحيل الإيفواري سيكو فوفانا إلى الاتفاق بنظام الإعارة، سيدفع النصراويين إلى قيده كلاعب أجنبي ثامن في القائمة النهائية للاعبين الذي سيشاركون في دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تغلق اليوم.
-أوسبينا مهدد بالرحيل عن العالمي
-النصر يدرس التخلص من الحارس الكولمبي
-بيهيتش سيعوض أوسبينا في قائمة الدوري
-التعاقد مع اللاعب الاسترالي من أجل أبطال آسيا
-إصابة أوسبينا دفعت النصراويين إلى قيد الأسترالي محليا

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