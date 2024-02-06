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13طفلا سودانيا ميتا .. حصيلة اليوم الواحد في مخيم النازحين

2/6/2024 11:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) نتيجة الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر في السودان، توصلت إحصاءات منظمة خيرية إلى أنه 13 طفلا يموتون كل يوم بسبب سوء التغذية الحاد في مخيم زمزم شمال دارفور بالسودان.
في الوقت نفسه، حذر رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن أوروبا قد تضطر إلى التعامل مع ارتفاع أعداد اللاجئين السودانيين إذا لم يتم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار قريبا بين الأطراف المتحاربة في السودان، ولم يتم تعزيز جهود الإغاثة.
ويموت طفل واحد كل ساعتين في المخيم، وفقا لكلير نيكوليه، رئيسة الاستجابة للطوارئ في السودان في منظمة ((أطباء بلا حدود)).
سوء التغذية
وقال نيكوليه: ((الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية الحاد والذين لم يموتوا بعد معرضون بشدة لخطر الوفاة في غضون من ثلاثة إلى ستة أسابيع إذا لم يحصلوا على العلاج)).
وتقول ((أطباء بلا حدود)) إن مخيم زمزم، الذي يضم أكثر من 300 ألف شخص، تم إنشاؤه في الأصل على يد أشخاص فروا من العنف العرقي بالمنطقة في 2003. مع ذلك، منذ اندلاع الحرب بين القوات العسكرية السودانية والقوات شبه العسكرية في أبريل 2023 انقطع سكان المخيم عن منازلهم. وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها ستوفر مساعدات إنسانية حيوية ورعاية طبية.
ولفتت إلى أن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية أخلت ولاية شمال دارفور بعد بدء الحرب في أبريل، ولم تحافظ إلا على وجود محدود منذ ذلك الحين، و((الآن، تم التخلي عنهم بالكامل تقريبًا، ولم يتم توزيع أي مواد غذائية من برنامج الأغذية العالمي منذ مايو)). وأضافت نيكوليه: ((الناس يعانون الجوع، ويموت الأطفال نتيجة ذلك)).
وأوضحت ((أطباء بلا حدود)) أنها ستزيد بسرعة حجم المساعدة في المخيم، لتوفير العلاج للأطفال الذين هم في حالة حرجة. مع ذلك، أكدت المنظمة أن حجم الكارثة يتطلب استجابة أكبر بكثير مما تستطيع ((أطباء بلا حدود)) تقديمه

بلا دعم
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه دون دعم إضافي سيحاول اللاجئون من السودان شق طريقهم إلى أوروبا.
وبينما يشعر الأوروبيون دائمًا بالقلق الشديد بشأن الأشخاص القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط، أوضح في تحذير لهم: ((إذا لم تدعموا المزيد من اللاجئين الذين يخرجون من السودان، حتى النازحين داخل السودان، فسوف نشهد تحركات مستمرة للأشخاص نحو ليبيا وتونس، وعبر البحر الأبيض المتوسط)).
ويُعتقد أن أكثر من 9 ملايين شخص نزحوا داخليا في السودان، بينما فر 1.5 مليون لاجئ إلى البلدان المجاورة خلال الأشهر العشرة الأخيرة من الاشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية قوية يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو.
واندلع الصراع في أبريل الماضي بالعاصمة السودانية (الخرطوم)، وسرعان ما امتد إلى مناطق أخرى من البلاد.

MENAFN06022024000089011017ID1107819645

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