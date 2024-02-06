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بريطانيا تشتبه في مهاجمة الحوثي لسفينتي شحن

2/6/2024 11:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) في أحدث الهجمات في حملة الحوثيين لاستهداف السفن، ذكرت السلطات البريطانية أن سفينتين كانتا مسافرتين في مياه البحر الأحمر تعرضتا لهجوم من قبل طائرات بدون طيار، يشتبه أنها تابعة للحوثيين.
وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني إن الهجوم الأول وقع في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، غرب ميناء الحديدة اليمني، حيث تسبب المقذوف في ((أضرار طفيفة)) لنوافذ السفينة على الجسر، وأضافت أن سفينة صغيرة كانت بالقرب من السفينة قبل الهجوم.
وحددت شركة الأمن الخاصة أمبري السفينة على أنها سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة، وترفع علم بربادوس، وقالت الشركة إنه لم يصب أحد على متن السفينة التي تعرضت لأضرار طفيفة، فيما أفادت (UKMTO) أن سفينة ثانية تعرضت لهجوم في وقت لاحق قبالة مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن، حددتها أمبري على أنها سفينة مملوكة لليونان ترفع علم جزر مارشال، قادمة من الولايات المتحدة متجهة إلى الهند.
وقال أمبري: ((أبلغت السفينة عن انفجار على بعد 50 مترًا من جانبها الأيمن))، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
تطابق التفاصيل
قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له إن قواتهم هاجمت سفينتين منفصلتين، إحداهما أمريكية والأخرى بريطانية في البحر الأحمر، ولم يقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء، ولم يعلن الحوثيون عن الهجوم قبالة سواحل عدن.
إحدى السفن التي ادعى الحوثيون أنهم هاجموها (Morning Tide) تطابقت مع التفاصيل التي قدمتها أمبري، وأظهرت بيانات التتبع أنها كانت في البحر الأحمر بالقرب من الهجوم المبلغ عنه.
وقالت شركة (Furadino Shipping) البريطانية، مالكة (Morning Tide)، لوكالة أسوشيتد برس إنه لم يصب أحد في الهجوم وأن السفينة كانت مستمرة في طريقها إلى سنغافورة.
استهداف متكرر
منذ نوفمبر استهدف المتمردون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر، مما يعرض الشحن للخطر في طريق رئيسي للتجارة بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وفي الأسابيع الأخيرة، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من حلفاء آخرين، غارات جوية استهدفت ترسانات الصواريخ الحوثية ومواقع إطلاق هجماتها.
وقصفت الولايات المتحدة وبريطانيا 36 هدفًا للحوثيين في اليمن يوم السبت، واستهدف هجوم جوي يوم الجمعة في العراق وسورية ميليشيات أخرى مدعومة من إيران والحرس الثوري الإيراني ردًا على غارة جوية بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.
واعترفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي بشكل منفصل بوقوع هجوم يوم الاثنين على الحوثيين، حيث هاجموا ما وصفوه بزورقين حوثيين بدون طيار محملين بالمتفجرات.
وقال الجيش إن القوات الأمريكية ((قررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة))، وأضاف أن ((هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية أكثر أمنًا وأمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية)).

MENAFN06022024000089011017ID1107819644

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